"Still up", il trailer della serie tv comedy dedicata agli amici insonni

Se soffrite di insonnia non vi farà addormentare, o almeno così si spera, ma almeno in teoria vi terrà compagnia facendovi sentire meno soli, e vi farà anche ridere. Stiamo parlando di Still Up (traducibile con "ancora in piedi"), nuova serie tv comedy britannica in arrivo su Apple TV+. Ecco tutte le informazioni - data di uscita, trama e cast - e il trailer della serie.

Quando esce Still Up

La nuova serie di otto episodi farà il suo debutto il giorno 22 settembre su Apple TV+ con i primi tre episodi, seguiti da un episodio settimanale ogni venerdì, fino al 27 ottobre.

Il cast di Still Up

La serie comedy è interpretata da Antonia Thomas e Craig Roberts e del cast fanno parte anche Blake Harrison, Lois Chimimba, Luke Fetherston e Rich Fulcher. Still Up è co-creata e scritta da Steve Burge e Natalie Walter insieme a Bryce Hart ed è diretta dal candidato al premio BAFTA John Addis. La serie è prodotta per Apple TV+ da Various Artists Limited ed è prodotta esecutivamente dal vincitore del premio BAFTA Paul Schlesinger e dal vincitore del premio Emmy Phil Clarke. Arabella McGuigan è produttrice della serie.

Di cosa parla la serie

Still Up è una commedia romantica che racconta la vita fuori dal lavoro di Danny (Craig Roberts) e Lisa (Antonia Thomas), due amici che condividono l'incapacità di dormire decentemente nonostante ogni tentativo di cura e trattamento e che non hanno segreti tra loro, se non i sentimenti che provano l'uno per l'altra. Ma notte in bianco dopo notte in bianco, inevitabilmente se ne renderanno conto.

Il trailer ufficiale di Still Up

Per capire qualcosa in più basta guardare il trailer (in italiano) di Still Up.