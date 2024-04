Sugar, la nuova serie crime con Colin Farrell: trama e quando esce su AppleTV+

AppleTV+ rilancia il genere del poliziesco investigativo con la nuova serie crime Sugar con protagonista Colin Farrell nei panni di un detective alle prese con indagini, crimini e misteri da svelare. Sugar è una rivisitazione contemporaneadi uno dei generi più apprezzati e popolari nella storia della letteratura, del cinema e della televisione: l'investigativo e con una serie avvincente, brillante e in grado di lasciare tutti a bocca aperta, sembra aver fatto letteralmente centro nel cuore del pubblico. Sugar è una serie di 8 episodi diretta da Fernando Meirelles e con l'attore candidato all'Oscar come protagonista ma anche come produttore esecutivo. Ma qual è la trama di Sugar e quando uscirà su AppleTV+? Scopriamolo insieme.

Sugar: la trama

Colin Farrell interpreta John Sugar, un detective privato americano alle prese con la misteriosa scomparsa di Olivia Siegel, l'amata nipote del leggendario produttore di Hollywood Jonathan Siegel. Mentre Sugar cerca di scoprire cosa è accaduto a Olivia, porterà alla luce i segreti della famiglia Siegel, alcuni molto recenti, altri sepolti da tempo.

Sugar: chi c'è nel cast

Il cast di Sugar è composto da: Colin Farrell, Kirby, Amy Ryan, James Cromwell.

Sugar: il trailer

Sugar: quando esce su AppleTV+

Sugar arriva su AppleTV+ il 5 aprile 2024.