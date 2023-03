Ted Lasso 3, l'omaggio ad Adriano Celentano nel terzo episodio

Se non avete visto l'episodio 3 della terza stagione di Ted Lasso, disponibile da mercoledì 29 marzo, fermatevi pure qui per non incorrere in spoiler. Ma se avete visto questa puntata della serie tv di Apple, allora è impossibile non aver fatto caso a una canzone in particolare della colonna sonora. Stiamo parlando di Prisencolinensinainciusol, epico brano del 1972 di Adriano Celentano, che si può dire anticipò rap e hip hop di qualche anno.

Prisencolinensinainciusol si sente distintamente dal minuto 32.55 circa dell'episodio intitolato 4-5-1, che sta a indicare il modulo adottato dal Richmond per favorire il prestigioso neo acquisto Zava, personaggio palesemente ispirato a Zlatan Ibrahimovic.

Quando il maestoso nuovo acquisto del club di Rebecca fa gol al primo tocco di palla con la maglia del Richmond, contro il Wolverhampton parte la canzone di Celentano che accompagna le gesta di Zava contro il Burnley, a cui fa gol con lo scorpione, Crystal Palace, di cui vediamo un gol di testa dopo uno stacco di un metro superiore a tutti gli altri ("come un'aquila tra i pinguini"), Leeds, a cui segna rubando il gol a Jamie, e Manchester United, a cui segna in rovesciata all'ultimo minuto di recupero.

Oltre alle scene dalle partite, l'inno celentanesco si sente anche nelle scene in cui si vedono i momenti di difficoltà di Rebecca, Colin, Roy e Ted, e mentre Sam prepara l'apertura del ristorante. In totale, Prisencolinensinainciusol è in sottofondo per circa quattro minuti. E se vi è venuta voglia di risentirla, qui sotto c'è un video di una sua storica performance televisiva (in cui spiegava che Prisencolinensinainciusol significava "amore universale") insieme a Claudia Mori.