Se avete giocato anche solo una volta a Tetris, dovete guardare questo film

Dal 31 marzo su Apple TV+ è disponibile Tetris, il film che parla della storia di come il celeberrimo omonimo gioco è potuto arrivare nelle case di milioni se non miliardi di persone tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90.

Se, come noi, avete amato Tetris quasi come si ama un vizio difficile da togliersi, e ci avete giocato con i vostri amici, da soli o (come facevamo noi) scommettendo mille lire a partita con vostro padre che poi "dimenticava" di esigere il credito. Ma anche se avete giocato solo qualche volta a questo fantastico gioco, beh, allora dovreste guardare Tetris anche solo per provare la dovuta gratitudine verso chi ne ha reso possibile la diffusione globale. Ecco allora trama e analisi di questo film, e a seguire - con un pizzico di spoiler - le storie vere dei protagonisti.

Di cosa parla Tetris

Come detto, a differenza di altri film e serie tratte da videogiochi (da Super Mario a The Last of Us) questo film non è l'adattamento della storia del gioco, non è cioè ambientato in un universo di pezzi composti da quattro caselle che scivolano inesorabilmente verso il basso cercando un varco in cui infilarsi. Piuttosto parla della (vera, e più sotto lo spieghiamo più diffusamente) straordinaria storia che c'è dietro alla commercializzazione di quello che forse è il videogame più famoso (e più bello?) della storia.

E di questa storia i protagonisti sono due: Alexey Pajitnov (Nikita Efremov), l'ingegnere russo che ha creato il gioco come passatempo per sé e per i suoi colleghi alla Elektronorgtechnica (l'azienda di proprietà dell'URSS meglio nota come Elorg) e Henk Rogers (Taron Egerton, di recente in Elvis, ma qui con un bel paio di baffi stile Ted Lasso), il programmatore-sviluppatore olandese (naturalizzato americano e residente in Giappone con moglie e figli) che ha rischiato tutta la sua vita per questo gioco.

La storia inizia per caso, a una fiera per videogiochi a Las Vegas in cui Henk scopre questo gioco da una società inglese che ne ha acquistato i diritti direttamente in Unione Sovietica. L'amore per Tetris è naturalmente immediato, tanto che Henk, che già aveva chiesto un prestito per sviluppare e commercializzare il suo (fallimentare) videogame GO, acquisisce i diritti di vendita di Tetris in Giappone e chiede un nuovo prestito per produrre il gioco in partnership con Nintendo, alle prese con la creazione di un oggetto magico: il Game Boy.

Il finale della storia lo sappiamo, perché sappiamo che il gioco è arrivato in tutto il mondo e lo ha conquistato con disarmante semplicità. Ma come ci è arrivato non lo diciamo per non rovinarvi la visione di questo film d'avventura. Qui sotto il trailer del film.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Perché vedere il film Tetris

Tutti ricordiamo le musichette popolari russe che facevano da colonna sonora a Tetris, tutti ricordiamo il Cremlino stilizzato nella grafica a 8 bit. E conoscendo almeno vagamente il funzionamento di un Paese come l'Urss era facile pensare che dietro a quel gioco ci fosse una storia quanto meno non lineare.

Invece, durante la visione del film ci siamo trovati a chiederci come fosse possibile aver ignorato completamente questa rocambolesca avventura. Un'ignoranza che però si è rivelata "fortunata", perché ci ha permesso di seguire Tetris con un interesse decisamente insolito per una trama di cui si conosce il finale.

Merito della scrittura di Noah Pink e della regia di Jon S. Baird, nonché di un cast internazionale di grande livello, anche nei ruoli minori. E merito anche, alla fine, di una pagina di Storia che si è conclusa nel migliore dei modi, per la fortuna di milioni (miliardi?) di persone che hanno potuto giocare a Tetris.

Voto: 8.5

I personaggi veri del film Tetris

Se anche a voi, come a noi, è venuto l'impulso di cercare su Google quanto ci fosse del film di storia vera e quanto invece fosse inventato, vi risparmiamo la fatica con un breve elenco dei personaggi e delle relative storie.

Henk Rogers: sì, la storia vera del protagonista del film è piuttosto fedele alla realtà. Henk è davvero olandese, poi si è trasferito a New York, ha studiato alle Hawaii dove ha conosciuto la futura moglie che ha seguito a Tokyo.

Quest'anno Rogers farà 70 anni, e da tempo si occupa anche di campagne ambientaliste, in particolare per l'uso di energie rinnovabili alle Hawaii (dove vive), e ha lasciato la direzione della società The Tetris Company alla figlia Maya.

Alexey Pajitnov: anche la sua storia è come la si vede nel film. Compreso il trasferimento negli USA, dove ha poi preso la cittadinanza. E dove solo nel 1996, 12 anni dopo la creazione del gioco, ha iniziato a guadagnare dalle royalties di Tetris. Ovviamente, è il co-fondatore della compagnia citata prima, insieme all'amico Henk.

Nikolaj Belikov: meno nota la storia personale del direttore della Elorg. Ma si sa che fu lui, nel 1991, a gestire il percorso che portò la società a uscire dal controllo del Ministero degli affari esteri e ad avviarsi alla privatizzazione. Successivamente la Elorg divenne partner della Tetris Company, e nel 2005 la Ėlektronorgtechnika fu rilevata per 15 milioni di dollari proprio dalla società di Rogers e Pajitnov.

Robert Stein: anche il suo personaggio è reale. E come si legge prima dei titoli di coda, Stein non si è mai del tutto rassegnato al fatto di non avere (o aver perso) i diritti su Tetris, tanto che anche Belikov fu chiamato a testimoniare. L'esito, ovviamente, lo conosciamo tutti.

Robert e Kevin Maxwell: assolutamente reale la storia della Mirrorsoft e di come Robert Maxwell, che fu anche parlamentare laburista ed era noto per le sue folli spese, mandò gambe all'aria il suo impero mediatico e cercò di rimediare usando i fondi pensione dei suoi dipendenti. Nel 1991 fu trovato morto, probabilmente dopo una caduta, in mare al largo delle Canarie vicino al suo yacht.

Dopo la sua morte, per Kevin e i suoi fratelli iniziò il tracollo perché emersero tutte le nefandezze commesse dal padre e i figli, in particolare Kevin, ne pagò le conseguenze con una bancarotta fraudolenta. Successivamente Kevin Maxwell ha tentato altre avventure imprenditoriali, con scarsissimo successo.

Valentin Trifonov: nel film è il politico corrotto che cerca di fare un accordo sotto banco con i Maxwell (o meglio con Maxvell padre), ma nella storia del videogame non risulta un personaggio con il suo nome. Su Wikipedia, però, si trova un omonimo personaggio, attivista bolscevico, che fu tra le forze rivoluzionarie cosacche e in seguito divenne politico dell'Unione Sovietica. Solo una coincidenza?