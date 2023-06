The Afterparty 2, trailer e data di uscita della seconda stagione della serie

Arriva la seconda stagione di The Afterparty, la serie di Apple TV+ creata dai premi Oscar (per Spiderman - Un nuovo universo) Chris Miller e Phil Lord che mischia commedia e giallo (un po' come la da noi amatissima Only Murders in the Building). Ecco allora tutte le informazioni su The Afterparty 2, dalla data di uscita al cast, dalla trama al trailer ufficiale.

Quando esce The Afterparty 2

La serie, composta da 10 episodi, partirà con i primi due il giorno mercoledì 12 luglio, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 6 settembre 2023.

Trama e cast della seconda stagione

La seconda stagione introdurrà un nuovo mistero, nuovi personaggi e nuovi episodi raccontati attraverso noti generi cinematografici.

Creata da Chris Miller, The Afterparty racconta un'unica serata vissuta da diversi personaggi, uno per ciascun episodio, il tutto attraverso l'uso di vari generi cinematografici e immagini uniche per adattarsi alla prospettiva del narratore.

Le star Tiffany Haddish, Sam Richardson e Zoë Chao tornano per la seconda stagione, che introdurrà un nuovo caso, nuovi generi e l'aggiunta al cast di Elizabeth Perkins, Zach Woods, Paul Walter Hauser, Poppy Liu, Anna Konkle, Jack Whitehall, Vivian Wu, John Cho e Ken Jeong.

Nella seconda stagione ci troviamo a un matrimonio dove lo sposo viene assassinato e ogni invitato diventa un sospetto. Il detective Danner (Tiffany Haddish) arriva in aiuto di Aniq (Sam Richardson) e Zoë (Zoë Chao) a risolvere il caso interrogando membri della famiglia, amanti sfortunati e soci in affari e ascoltando il racconto del fine settimana da ogni invitato, ognuno con la propria prospettiva e stile visivo unici.

The Afterparty è prodotto per Apple da TriStar TV e Sony Pictures Television come parte dell'ampio contratto televisivo quinquennale di Phil Lord e Chris Miller. La seconda stagione è scritta da Miller e Anthony King, sceneggiatore, produttore e interprete nominato ai Tony e agli Emmy, ed entrambi sono produttori esecutivi.

Chris Miller è produttore esecutivo insieme a Phil Lord attraverso la loro società di produzione, Lord Miller. La vicepresidente della Lord Miller Television Aubrey Lee è tra i produttori della serie.

Il trailer ufficiale

Infine, ecco il trailer ufficiale della stagione 2 di The Afterparty.