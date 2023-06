The Beanie Bubble, trailer e data di uscita in streaming del film con Zach Galifianakis

Se, come noi, siete fan di Zach Galifianakis, l'eroe di Una notte da leoni e relativi sequel, sappiate che su Apple TV+ questa estate esce un nuovo film dal titolo The Beanie Bubble - Inflazione da peluche, di cui Galifianakis è protagonista (ma senza barba è praticamente irriconoscibile). Guardiamo insieme trailer e tutte le info.

Quando esce The Beanie Bubble

Il nuovo film uscirà in streaming solo su Apple TV+ il giorno venerdì 28 luglio.

Di cosa parla il film

Perché il mondo ha improvvisamente trattato i peluche come fossero oro? Ty Warner era un venditore di giocattoli frustrato fino a quando non ha avviato una collaborazione con tre donne e insieme hanno trasformato la sua geniale idea nei giocattoli più in voga della storia.

The Beanie Bubble è una storia di fantasia ispirata a fatti realmente accaduti (se cercate una storia vera su Apple TV+ non perdetevi Tetris), su chi e cosa apprezziamo, e sugli eroi non celebrati i cui nomi non compaiono sulla famosa etichetta a forma di cuore.

Il cast di Inflazione da peluche

Dai registi moglie e marito Kristin Gore (Foxcatcher - Una storia americana) e Damian Kulash, Jr. (cantante principale del gruppo rock OK Go), e scritto da Kristin Gore, arriva una delle storie di successo più stravaganti d'America.

The Beanie Bubble - Inflazione da peluche è prodotto da Brian Grazer, Ron Howard e Karen Lunder di Imagine Entertainment e i produttori esecutivi sono Galifianakis e Douglas S. Jones. Con Zach Galifianakis, il cast di The Beanie Bubble include Elizabeth Banks, Sarah Snook e Geraldine Viswanathan.

Il trailer ufficiale del film

E ora guardiamo il trailer italiano di The Beanie Bubble.

