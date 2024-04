"Il premio del destino 2", la serie comedy Apple TV+ riesce nell'impresa di continuare a far ridere e riflettere

I fantastici Mary Holland (Nat) e Josh Segarra (Giorgio) in The Big Door Prize 2

Con l'uscita dei primi 3 episodi dal 24 aprile 2024, è finalmente arrivata su Apple TV+ The Big Door Prize 2 (titolo italiano Il premio del destino, ma noi preferiamo l'originale), seconda stagione della serie tv comedy creata da David West Read (creatore in precedenza di Schitt's Creek) e con un cast corale guidato da Chris O'Dowd.

E lo diciamo subito: questa seconda stagione porta con sé due conferme. La prima, generale, è che Apple TV+ è una piattaforma dove, con rare eccezioni, le serie comiche funzionano alla grande. La seconda, più specifica, è che questa serie in particolare è ancora in grado di far ridere ma anche riflettere. Cominciamo quindi questa recensione riassumendo senza (eccessivi) spoiler la trama della seconda stagione di The Big Door Prize - Il premio del destino.

Di cosa parla "Il premio del destino 2"

La seconda stagione inizia esattamente come finiva la prima. E cioè, per fare un breve riassunto delle puntate precedenti, con un discreto numero di cittadini di Deerfield che, tornando dal Deerfest interrotto per blackout da una tempesta, notano la luce blu della macchina Morpho provenire dal negozio del signor Johnson, nel frattempo ricoverato in ospedale dopo la scossa presa nel tentativo di manomettere la macchina.

La nuova schermata dice ora "Siete pronti per il prossimo livello?", e Hana, che aveva quasi deciso di abbandonare la città, dice che "non aveva mai fatto così, finora", ammettendo davanti a tutti di conoscere quella misteriosa macchina. Non che sappia come comunicare a essa che sì, i cittadini di Deerfield sono pronti per il "next stage".

Ma visto che qualcosa dovrà pur succedere in questa stagione (e visto che queste informazioni sono già state divulgate), vi anticipiamo che il prossimo livello svelerà il significato del "vero potenziale" scritto nei cartoncini blu attraverso delle cosiddette "visioni" che, ancora una volta e più di prima, spingeranno i personaggi di questa serie a cercare una svolta nella propria vita.

Dusty e Cass si separeranno (temporaneamente) per realizzare il significato di "Whistler" e "Regalità", e anche gli altri abitanti di Deerfield andranno avanti nelle loro vite. Ad esempio Giorgio e Nat, Trina e Jacob, Beau il padre di Jacob, la sindaca Izzy mamma di Cass, e anche il caro signor Johnson. Come nella prima stagione, ogni episodio si focalizzerà sulla storia di un personaggio, per cui anche quest'anno vi consigliamo di non saltare la sigla introduttiva perché è sempre diversa, se fate attenzione ai particolari. A questo punto potete dare uno sguardo al trailer in italiano.

Cos'ha ancora di bello The Big Door Prize 2

Personalmente avevamo qualche timore su questa seconda stagione de Il premio del destino. Perché una discreta parte del successo della prima era legata a una sorta di effetto sorpresa, data dal funzionamento della macchina e dal suo effetto sui personaggi. Temevamo quindi che la stagione 2, non potendo contare su quell'effetto ormai bruciato, perdesse un po' il suo focus narrativo.

Invece con l'espediente del next stage e delle visioni The Big Door Prize 2 riesce a essere familiare senza essere ripetitivo o "già visto". Lo schema non cambia molto, ma va più in profondità nel raccontarci ogni singolo personaggio. Così come i tempi comici sono sempre perfetti, ma in un certo senso anche più maturi. Per dirla in breve, si continua a ridere e si continua a riflettere, a immedesimarci nei personaggi chiedendoci anche noi "cosa sarebbe successo se".

Non era facile continuare a raccontare una storia credibile (pur nel fantastico), divertente (e mai scontata) e allo stesso tempo intima, soprattutto per una serie che ha tra i suoi punti di forza una grande abbondanza e varietà di personaggi ben definiti anche nei ruoli teoricamente minori. The Big Door Prize 2 ci riesce molto bene, rimanendo fedele ma non identica a sé stessa.

Voto: 7.7