"Il premio del destino 2", la spiegazione del (sorprendentemente drammatico) finale di stagione

Il 19 giugno su Apple TV+ è uscito Deercoming, il decimo e ultimo episodio della seconda stagione di Il premio del destino - The Big Door Prize, la serie tv che era partita come comedy ma in questa stagione e soprattutto nel finale ha forse virato verso il genere dramedy. Se avete visto come si conclude Il premio del destino 2 e vi può servire un riassunto-spiegazione continuate perciò a leggere, altrimenti fermatevi perché di qui in poi è pieno di spoiler sul finale di stagione e anche su quello che potrebbe succedere nell'eventuale stagione 3.

Cosa succede nel penultimo episodio di "Il premio del destino 2"

Il penultimo episodio si era concluso con l'ormai inevitabile presa di coscienza di Dusty e Cass riguardo alla necessità di separarsi perché, semplicemente, non si amano più. Ma mentre Cass ci arriva parlando con Nat della seconda parte della sua visione, quella in cui dopo sua madre accoltellava anche il marito, Dusty dà definitivi segni di disagio.

Va a cercare Alice, che sta facendo le ultime prove con la banda della scuola prima di partecipare alla sfilata, e ne nota subito il cappello rosso, ma quello che vuole è sapere precisamente cosa ci faceva lui nella visione della collega ex fidanzata (?). "all'inizio ero in un aereo che avevo paura a saltare giù e tu eri affianco a me col tuo caschetto che mi hai anche prestato, e mi hai spinto gentilmente giù, come avevo bisogno. Ed ecco perché quando ho saputo della tua "selfplorazione" sono venuta a cercarti. Ma per la seconda volta di fila la MORPHO mi ha fregata: prima dicendomi che il mio potenziale era da violoncellista, un sogno a cui avevo rinunciato, e poi con te nella mia visione quando io non ti posso avere e non sono nella tua visione".

A sorpresa invece anche lui rivela un dettaglio inedito della sua visione, affermando che c'era qualcuno nella sua visione con quel cappello rosso e quella giacca gialla che Alice indossa. "E non so se eri tu perché ovviamente è successo prima di quei maledetti occhiali da lettura" dice Dust facendo riferimento al motivo di discussione con la moglie, "ma se fossi stata davvero tu cosa significherebbe?" le domanda. "Perché le visioni non possono essere più specifiche e perché non le possiamo vedere più di una volta" si chiede, sempre più agitato.

E infatti va dritto al negozio del signor Johnson per di fatto sfogarsi con la macchina. La prende a pugni finché la macchina si blocca e compare la scritta "Prego vedere guida". "Che hai combinato, Dusty?" dice mr. Johnson, e con questa frase termina il penultimo episodio.

Cosa succede nell'ultimo episodio di The Big Door Prize 2

"Mi sa che l'hai rotta" dice ancora il negoziante in apertura di ultimo episodio, ma Dusty nega spudoratamente, chiedendosi dove sia la guida di cui parla la macchina. In tutto ciò arrivano Trina e Jacob a chiedergli il permesso per il trasferimento della figlia a casa del ragazzo e di Beau, ma lui non li fa neanche parlare e li mette a parte della necessità di trovare questa guida.

Trina prova a convincere Jacob affinché dica a Beau che i suoi genitori hanno dato il permesso, e Jacob torna a sottolineare che la ragazza mente un po' troppo facilmente. Ma Trina taglia corto e si dirige a casa Kovac, dove apre il cartellino di Kolton in cui già sa che la scritta è proprio "guida". E via alla sigla con una mela, un'ombrellone, un occhio, una vecchia tv e infine una cassetta (dettagli come sempre importanti e in qualche modo anticipatori della trama e dei protagonisti di puntata).

Inizia dunque la sfilata della festa Deercoming che dà il titolo alla puntata, con la banda del liceo diretta da Alice. Si prepara anche Izzy nel ruolo di questa specie di Renna-Babbo Natale che elargisce dolci ai bambini. Ed è pronta anche Hana, che non ha esattamente fatto molto se non caricare un fusto di birra dietro un trattore, per il disgusto della sindaca Izzy. Hana comunque rivela a padre (?) Reuben della renna albina che incrociò nel finale della prima stagione.

"Non so neanche se è stata una visione perché sono l'unica in paese che non può avere una visione dalla MORPHO" aggiunge Hana, rimpiangendo di non aver mai usato la macchina neanche quando era al vecchio bar. E Reuben fa giustamente notare che anche se quella di Deerfield è al next stage magari al vecchio bar c'è un'altra macchina ancora al livello in cui rilascia cartoncini con scritto il potenziale.

Intanto anche Giorgio, Nat e Cass si preparano. Le donne si presentano vestite da polpette al sugo e Cass propone a Giorgio di aprire finalmente un servizio dell'odiato delivery con un furgone di consegna polpette a domicilio. Giorgio ci pensa e accetta, convincendo ancor di più Cass che è bello sentirsi apprezzata invece che presa in giro. E Giorgio approfitta dell'occasione per chiedere a Nat di sposarsi la vigilia di Capodanno: lei è così contenta che urla con letteralmente tutta la sua voce, diventando afona.

Al negozio del signor Johnson Trina porta al padre il cartellino "guida" di Kolton, dicendo che tanto ci ha messo dentro uno dei cartoncini vuoti test che aveva fatto Jacob, il quale ha giurato di non voler mai sapere il potenziale del fratello. Nonostante la sua frustrazione Dusty fa notare alla figlia che non ha fatto una cosa giusta, e proprio in quel momento arriva Jacob.

"Glielo hai detto" dice Jacob a Trina riferendosi al trasloco "Ma non mi hai detto che non sa niente?" interviene Dusty, che svela subito il triste trucco di Trina. La ragazza prova a giustificarsi spiegando tutto e scusandosi, ma giustamente Jacob la prende male e se ne va lasciandogli il cartellino, che Dusty tiene ormai come fosse il "tesssoro" di Gollum, o una dose per un tossicodipendente. Così, mentre il realizzato (e de-blu-puntinato) Johnson fa il suo numero di magica trasformazione da bruco in farfalla color Morpho, Trina va a spiegarsi con Jacob, che è comprensibilmente turbato e vuole stare da solo, come nella sua visione da "un solo giocatore".

Natalie va da Cassie e le prospetta il nuovo piano in cui Cass canterà da sola e lei, senza voce, si limiterà a ballare. Cass è parecchio agitata ma accetta quella che comunque è una chance di farsi notare da tutti, compresa sua madre Izzy. Arriva da Cass anche Dusty, che dopo una mezza battuta cattiva si scusa per non aver trattato la moglie come meritava, addossando la colpa alla moglie e parlando della visione di Alice che lo ha confuso.

"Confuso su cosa? Stavi decidendo tra me e Alice?" chiede Cass. "No no ma va'" risponde poco convinto Dusty, a cui la moglie domanda perché ha voluto interrompere la "selplorazione" prima invece di stare ancora con Alice. Lui non sa rispondere, in compenso fa un'altra battutina impertinente sulla prossima esibizione di Cass, che stavolta finalmente reagisce e "accoltella" metaforicamente Dusty e se ne va.

Intanto Beau ha ripreso i pattini, si è fatto medicare dalla dottoressa-fidanzata e ha raggiunto Izzy per guidarne il carro vestito da taglialegna. L'altezzosa renna-sindaca viene salutata anche dalla sua allenatrice-nuova-compagna, ma in pubblico lei si ritrae e la definisce "concittadina". A parte le dice di non offendersi, adducendo motivi politici per essere distaccata, ma le sue bugie vengono presto smascherate.

È dunque il momento di Giorgio e Nat, che annunciano il loro matrimonio di Capodanno prima di passare il microfono a Cass che rivela l'avvio del delivery di polpette e si mette a cantare una canzone dal titolo Standing in the queue ("stare in coda" in inglese britannico, perché è la canzone della band amata da Cass e Nat da ragazzine) che parla di una persona che non vuole più farsi da parte e stare in coda soffocando i propri desideri. Dusty osserva e forse capisce che la moglie si sta rivolgendo a lui.

Alla parata è il momento dell'ultimo carro, quello su cui dovrebbe esserci la renna dispensatrice di doni. Che però non c'è, perché Izzy ha deciso di deludere i bambini e gli adulti della città per rintanarsi a farsi le coccole con la sua fidanzata e a mangiare cioccolatini a forma di escrementi di renna.

Hana e Reuben hanno raggiunto nel frattempo il vecchio bar in mezzo al nulla dove Hana aveva visto la macchina blu per la prima volta (e dove aveva visto anche Reuben nel suo punto più basso prima di farsi prete). Entrano nel locale abbandonato e, non trovando più la MORPHO, decidono di fermarsi per bere qualcosa.

"Perché non hai usato la macchina prima?" lui chiede a lei., che confessa di essersi bloccata di fronte al concetto di potenziale. "Di mio padre mi ricordo che mi parlava sempre del mio potenziale, eppure non glien'è fregato niente di aiutarmi a raggiungerlo. Per questo io ho evitato di fare qualunque cosa con l'istruzione che lui mi ha comprato (mandandola in collegio, ndr) o qualunque cosa che potesse sembrare raggiungere il mio potenziale" risponde lei.

"Quindi sì, mi ha fregata, ma mica tutti possono fare i padri" dice ancora, mentre lui fa due passi e nel retro del bar trova una busta color blu Morpho con il nome di Hana. Dentro c'è un vecchio registratore, di quelle che vanno con la cassetta che si è vista nella sigla. "Mi dai un minuto?" chiede Hana "Certo, ti aspetto fuori" dice Reuben, afferrando una bottiglia di qualche liquore e uscendo.

La parata è finita. Beau va da Cass, le dice che Izzy non ha visto la sua esibizione "per paura" e accenna al fatto che Trina si trasferisce con il loro consenso. Cass non è arrabbiata ma è sconvolta, e raggiunge la figlia per implorarla di restare con lei ora che Dusty se ne deve andare. Trina acconsente, anche perché in effetti Jacob ha chiesto del tempo per stare da solo.

Come finisce la stagione 2 di The Big Door Prize

Ed eccoci all'epilogo di stagione, che inizia con Dusty che se ne va da solo allontandandosi dalla festa e ripensa a tutti i momenti cruciali di queste due stagioni, le sue discussioni con Cass, l'ipnosi in cui aveva capito il significato di Whistler, la sua visione, i momenti belli con Cass ma poi il bacio a Alice e la sua frustrazione. E intanto inizia a nevicare su Deerfield, e di fronte a Dusty si presenta la renna albina già vista da Hana.

Dusty tira fuori dalla tasca il cartoncino "guida" del compianto Kolton e, su indicazione dell'animale, entra nel negozio del signor Johnson. Infila il cartoncino nella macchina, che dice che "per raggiungere il tuo potenziale devi scoprire chi sei". Ricompare l'animazione stile vecchio videogioco, e stavolta il nostro Dusty viene circondato dalle figure dei suoi concittadini. Finché lo schermo si spegne per un attimo e ritorna la scritta "continuare?". Dusty schiaccia il pulsante ok e parte un'animazione "morphesca" con la farfalla blu.

Le spalle ricoperte di puntini blu ci indicano che siamo passati ora a Hana, che schiaccia il pulsante play della registrazione. La voce di suo padre dice "è il 3 settembre e sono qui con Hana. Saluta, Hana. Dunque, cos'abbiamo fatto oggi?" chiede alla figlia. "Siamo andati al parco" risponde la piccola Hana. "Sì e poi?" "Abbiamo mangiato il gelato" "E che altro?".

"Ci siamo fatti una coccola" dice la piccola, mentre la sé adulta singhiozza riascoltandosi. "E...?" chiede il padre. "Papà!" si spazientisce la piccola. "Okay" ridacchia il padre, che chiede alla figlia se abbia qualcos'altro da dire al registratore. "No" risponde la figlia. "Okay, allora facciamo la nostra canzone, sei pronta?" "Sì" "Ed ecco l'unica e sola Hana" annuncia il papà. E cosa sentiamo suonare? Sì, il sintetizzatore Theremin che fa proprio la musichetta MORPHO.

Che prosegue anche sullo schermo osservato da Dusty, con la farfalla che si illumina sempre pù finché, letteralmente in un battito d'ali di farfalla, succede l'imprevedibile: Dusty si ritrova dentro la macchina, dall'altra parte dello schermo. Oltre il vetro intravvede una figura avvolta dalla nebbia, prova a chiamarla mentre questa si avvicina, e così finisce la seconda stagione di The Big Door Prize.

Cosa vedremo in The Big Door Prize 3?

Se ci sarà, nella terza stagione vedremo quindi cosa succederà a Dusty in questa strana dimensione, e chissà se non sarà finalmente il momento di vedere Jacob realizzare il suo potenziale da eroe. Ma soprattutto dovremo saperne di più su Hana, sul suo passato e sul suo misterioso legame con la macchina che ha sconvolto Deerfield.