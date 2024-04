"Il premio del destino 3" ci sarà? Cosa sappiamo finora

Il 24 aprile sono usciti i primi tre episodi su dieci (l'ultimo uscirà il 12 giugno) di Il premio del destino - The Big Door Prize 2, seconda stagione della serie comedy Apple TV+ che parla di una cittadina dove all'improvviso è spuntata una specie di cabinato da sala giochi che nella prima stagione ha rivelato il vero potenziale di tutti, e nella seconda passa a un livello successivo (o "next stage") per chiarire i propri responsi.

E dunque come sempre in questi casi è logico chiedersi: Il premio del destino 2 è l'ultima stagione della serie o ci sarà un Il premio del destino 3? E se ci sarà, quando uscirà? E di cosa parlerà? A quest'ultima domanda ancora non possiamo rispondere per non spoilerare, ma per il resto vediamo cosa sappiamo finora.

"Il premio del destino 3" ci sarà?

Attualmente Apple TV+ non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo della serie per una terza stagione. Ma avendo visto The Big Door Prize 2 fino alla fine possiamo anticiparvi che la storia non ha una vera e propria chiusura nel finale di stagione, che anzi apre a nuove storie e nuovi "potenziali", per usare una parola ricorrente in Il premio del destino. Di conseguenza, sarà la risposta del pubblico a incidere sulla decisione di Apple TV+ sul rinnovo della serie per una terza stagione.

Quando uscirà The Big Door Prize 3?

Considerato che tra la prima e la seconda stagione è passato circa un anno, è legittimo ipotizzare che, se il rinnovo arrivasse in tempi brevi e di conseguenza anche l'avvio della produzione e delle riprese, Il premio del destino 3 potrebbe uscire nella primavera del 2025.