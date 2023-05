The Big Door Prize è l'emblema delle serie tv comiche dei nostri tempi

Dal 29 marzo su Apple TV+ è in uscita, con un nuovo episodio settimanale per un totale di dieci puntate, Il premio del destino - The Big Door Prize, serie tv comedy già rinnovata per una seconda stagione (anzi, il 2 maggio si sono concluse anche le riprese della stagione 2).

Nell'attuale scenario delle serie tv, dove da più parti si sottolinea quanto sia complicato fare comicità in una società molto (a volte troppo) attenta a non urtare la sensibilità di nessuno - basti pensare a Jennifer Aniston che afferma che le nuove generazioni trovano offensivo Friends - The Big Door Prize è una bella risposta, o meglio una speranza per il futuro. Il perché lo spieghiamo in questa recensione, iniziando con il riassunto (senza spoiler) della trama.

Di cosa parla "Il premio del destino"

La serie, tratta dall'omonimo romanzo di M.O. Walsh, è ambientata a Deerfield (tradotto letteralmente: campo cervo), tipico paesino del nord degli USA.

E nel negozietto-mimimarket tipico di questi paesini, gestito dal signor Johnson, a un certo punto compare improvvisamente una cosa molto strana: assomiglia a un cabinato per videogame, ma non è un gioco. È una macchina che rivela a chi la usa (pagando due dollari) il loro vero potenziale.

In pratica, inserendo i propri dati (diciamo l'equivalente del nostro codice fiscale) e le impronte digitali nel sistema, la macchina emette un cartellino con su scritte una o due parole per indicare quello che l'utente è destinato a essere.

La macchina, detta Morpho, scatena ovviamente una mania collettiva a Deerfield. A cui prova a opporsi Dusty (Chris O'Dowd), insegnante di storia al locale liceo. Ma è difficile resistere, quando sua moglie Cass (Gabrielle Dennis) rivela con entusiasmo che sul suo cartellino c'è scritto "Regalità".

Un entusiasmo condiviso da Giorgio (Josh Segarra), proprietario del locale "ristorante italiano con annesso sport center", a cui Morpho ha predetto un futuro da rockstar. Decisamente meno entusiasta è Trina (Djouliet Amara), figlia di Cass e Dusty, anche perché recentemente ha perso in un incidente il suo ragazzo.

Tra i due estremi c'è infine Izzy (Crystal R. Fox), madre di Cass e sindaca di Deerfield. Ma non diciamo altro per non rovinarvi la visione della serie e i suoi colpi di scena. Però potete guardare il trailer qui sotto.

Perché guardare The Big Door Prize

Non vogliamo dire che questa serie - per usare un modo di dire americano - "giochi lo stesso campionato" di Friends. Perché Friends ha segnato un'epoca se non due, e perché personalmente riteniamo quel telefilm uno dei più divertenti di sempre.

Tuttavia, è indubbio che nel contesto attuale, in cui molti pensano che "non si possa più dir niente" di comico, Il premio del destino è la dimostrazione che sì, si può far ridere anche oggi.

Certo, ci sono diversi elementi di "inclusività" - etnica, sessuale, di genere - tra i personaggi e nella trama, ma non sono "posticci", cioè non sembrano messi a forza nella sceneggiatura.

Anzi, The Big Door Prize dimostra di essere una serie comedy attuale per la sua capacità di inserire gag e battute in una trama che ha una solida base narrativa, che peraltro induce a notevoli riflessioni sul mondo in cui viviamo. Non è, per intenderci, un telefilm su un gruppo di giovani che passano il tempo in un bar o a casa e che nel frattempo si innamorano, si fidanzano, fanno figli, divorziano ecc.

E a proposito di rispondenza ai canoni attuali, ci fa piacere sottolineare una cosa che può sfuggire a chi salta la sigla delle serie in streaming (come facciamo noi, ma in questo caso qualcuno ci ha fatto notare cosa ci stavamo perdendo): nella sigla iniziale di ogni episodio, infatti, si vede l'animazione di un personaggio in particolare intorno al quale ruoterà la storia dell'episodio.

Infine, permetteteci una considerazione più generale sulle serie comedy attuali: con The Big Door Prize, Loot, Ted Lasso e non solo, si può dire che la piattaforma streaming migliore per vedere una serie tv divertente sia Apple TV+? Secondo noi sì, senza dubbio.

Voto: 8