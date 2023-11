The Buccaneers, la serie in costume di Apple Tv+ non è una mera copia di Bridgerton

The Buccaneers

The Buccaneers doveva essere il 18° romanzo per Edith Warhton, tra le più grandi autrici di sempre e prima donna a ricevere il Premio Pulitzer nel 1921 con quel capolavoro che fu “L’Età dell’Innocenza”. Purtroppo, l’autrice morì poco prima di terminarlo, ma delle diverse edizioni postume, Apple Tv+ ha creato una serie tv, che strizza l’occhio a Bridgerton ma cerca anche di superare questo limite recuperando elementi preziosi della narrativa di allora.

The Buccaneers: la trama

New York, 1870. Conchita Closson (Alisha Boe) ha convolato a nozze con Lord Richard Marable (Josh Dylan) nobile e altolocato rampollo dell’aristocrazia inglese, mentre lei, come le sue più care amiche Jinny (Imogen Waterhouse), Lizzy (Aubri Ibrag), Mabel (Josei Toath) e Nan St. Geroge (Kristine Froseth), appartiene alla nuova, rampante, ondata che si fa spazio nell’alta società americana. Tuttavia, nel nuovo mondo le cose non sono diverse dal vecchio continente e di conseguenza le ragazze sono emarginate e devono affrontare la prospettiva di matrimoni assai poco vantaggiosi.

Perché allora non seguire Conchita paradossalmente al di là dell’Oceano, in Inghilterra, dove potranno cercare matrimoni all’altezza della loro ambizione e stringere nuovi legami, sfruttando l’ambita ricchezza delle loro famiglie? Tuttavia, l’impresa è tutt’altro che semplice, vista la differenza di mentalità e la naturale indole ribelle all’etichetta inglese che le ragazze dimostrano fin dall’inizio. Nan in particolare si dimostra ben poco collaborativa in tal senso, almeno fino a quando non farà la conoscenza del giovane Theo, Duca di Tintagel (Guy Rummers).

Ma se invece il vero amore fosse diverso da quello che pensa? Se il costo fosse più alto? The Buccaneers è stata creata da Katherine Jakeways, comica e sceneggiatrice britannica qui alle prese con un progetto molto ambizioso anche visivamente. The Buccaneers come nel pieno della tradizione del genere, è esteticamente meraviglioso. Costumi, scenografie, trucco, sono di prim’ordine. Come in Bridgerton, l’ucronia si fa largo a passo di marcia, con un cast inclusivo al massimo con buona pace del realismo storico. Ma anche le interazioni sono rese sotto una luce moderna, il che alla lunga può onestamente togliere coerenza all’insieme.

Non è una novità ma già basta per effettuare una prima scrematura a livello di pubblico: se hai amato L’Età dell’Innocenza di Scorsese, Orgoglio e Pregiudizio, Downton Abbey è difficile che ti possa piacere The Buccaneers. Al contrario se sei fan de La Regina Carlotta, Emily in Paris o la già citata Bridgerton, allora questa è la serie che fa per te.

The Buccaneers: una serie dalla doppia personalità e finalità

Partiamo da un presupposto: The Buccaneers mira con precisione chirurgica al pubblico femminile, senza guardarsi indietro. Il che è la sua forza o un limite, dipende dai punti di vista, dal momento che è un fiorire di corteggiamenti, sguardi appassionati, dialoghi frizzanti e buone maniere che nascondono coltellate. Riesce a dare un’idea della complessità di quell’ambiente, così come dello stridere tra visione americana e visione inglese, ma lo fa in modo onestamente a volte spiccio e anche troppo libero.

Molto brava la Froseth, che riesce a darci ciò che parte del cast (come da copione intendiamoci) non riesce sempre a plasmare: un personaggio trasversale. Buona la sua chimica con Rummers e Guy di Matthew Broome. In lei, nello sviluppo del suo personaggio e nelle interazioni tra quelli di Christina Hendricks, Adam James Fenella Woolgar e Simone Kirby si scorge molto non solo della semantica della Warthon, ma anche della Austen e della Alcott.

Peccato che però poi tutto vada a cozzare con la modernità di sguardo scelta, coerentemente con il pubblico di riferimento. La descrizione con occhi femminili della realtà di un mondo dove le donne sono belle bambole senza una reale capacità decisionale non è poi molto innovativa e avvincente. Ciò che manca è la volontà di compiere un affondo feroce e andare oltre il dovuto omaggio al glamour, la dimensione patinata (mamma che tedio queste fotografie pastello di oggi) da Gossip Girl 2.0.

Ma, ed è qui il punto fondamentale, è mai stato veramente parte del fine ultimo di questa serie? No. Come per Bridgerton, qui contano i bei fusti e le belle ragazze appassionate, i begli abiti e l’illusione di trovarsi in un passato non poi così male. Il mondo del 2023 mascherato da quello di fine ‘800? Ovvio. Il fatto che però sia molto meno pretenziosa e anche meno instagrammabile della serie della Van Dusen, nonché meglio scritta e diretta, potrà farla considerare anche da una parte di pubblico più matura, non solo alla Generazione Z. Certo, rimane la sensazione di un’operazione furba, basata sul nome di un’autrice incredibile, qui sfruttata per il nome, senza che tutto ciò che abbiamo di fronte riesca ad essere più di un eco della sua narrativa.

Voto: 6