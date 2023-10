The Changeling 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Chi, come in parte anche noi, si aspettava che l'ottavo episodio di The Changeling fosse un finale di serie tv e non solo di stagione è rimasto sorpreso o deluso, a seconda dei punti di vista.

Perché La battaglia dell'isola, questo il titolo dell'ultima puntata uscita il 13 ottobre, è stata tutt'altro che quella definitiva. Anzi, il finale di stagione ci ha lasciato più questione aperte di quante ne abbia chiuse. E quindi la domanda inevitabile è: The Changeling 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora.

The Changeling avrà una seconda stagione?

Non ci sono ancora notizie certe da parte di Apple TV+, ma è probabile che, a meno di colpi di scena imprevedibili, la serie tratta dal romanzo di Victor LaValle avrà un seguito.

L'indizio decisivo, come per Ted Lasso, sta nel fatto che le righe introduttive dell'episodio riportano la scritta "finale di stagione" e non "finale di serie" come ad esempio in Servant. Questo particolare ci fa essere ottimisti sul fatto che Apple TV+ rinnoverà la serie per una seconda stagione.

Quando uscirà The Changeling 2

Più difficile prevedere quando potrebbe uscire la seconda stagione di The Changeling. A nostro avviso, se la serie sarà rinnovata vedremo come prosegue la storia di Apollo, Emma e Brian non prima di fine 2024 o inizio 2025.

Di cosa parlerà The Changeling 2?

Sempre se la serie sarà rinnovata, sono molte i temi e gli archi narrativi che ancora sono lontani dalla conclusione. Senza rivelare il finale del libro, infatti, è ancora da vedere se Emma e Apollo ritroveranno Brian, in che condizioni, e se riusciranno a salvare lui e sé stessi dagli attacchi del troll (ispirato alla tradizione norvegese) e dei "Kinder Garten" orfani (o no?) di William, fatto fuori (o no?) da Cal (e lei è morta davvero?).

Sebbene il penultimo episodio della prima stagione abbia rivelato qualcosa, resta poi ancora da capire la storia passata e presente di Lilian Kagwa. Dalla famosa valigia rossa alla fine fatta da Brian senior, ci sono ancora diversi punti oscuri da illuminare nella seconda stagione.

Ripresa, o meglio ripetuta, nell'ultimo episodio è anche la storia dei norvegesi aiutati da chissà che forza misteriosa a scampare a un naufragio durante la traversata verso l'America nel 1825. Ma cosa successe loro è ancora da chiarire.

Infine, probabilmente collegata alla questione precedente c'è quella di William e dei Kinder Garten, dei bambini sostituiti e sacrificati, delle motivazioni e delle conseguenze delle loro azioni. Tutte questioni che dovranno trovare risposta nella prossima, probabile, stagione di The Changeling.