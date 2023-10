The Changeling, se avete figli pensateci bene prima di vedere questa serie

Clark Backo e LaKeith Stanfield in The Changeling

Il 13 ottobre su Apple TV+ è uscito l'ottavo e ultimo episodio di The Changeling - Favola di New York, serie tv thriller/horror tratta dall'omonimo romanzo di Victor LaValle (pubblicato in Italia nel 2019 da Fazi editore).

Come quasi sempre, Apple ha sfornato un'altra produzione di elevatissima qualità: ben scritta, ben diretta e ben interpretata. Ciononostante, siamo qui a dire che se avete figli più o meno piccoli e siete particolarmente sensibili alle storie drammatiche sui bambini, è meglio se guardate altro.

Se invece volete andare avanti, sappiate che The Changeling attinge alle stesse paure e agli stessi incubi di fondo che avevano dato vita a Servant, sempre su Apple TV+. Quindi insomma, prima di avventurarci nel riassunto della trama e nella recensione, vi abbiamo già fornito un suggerimento su cosa vedere prima o dopo The Changeling.

Di cosa parla The Changeling (NO SPOILER)

La serie inizia con un prologo ambientato nel 1825, quando una nave di perseguitati religiosi norvegesi lasciò l'Europa per andare in America, e nel viaggio fu aiutata da una forza misteriosa che li salvò dal naufragio. Fine del prologo, si torna ai giorni nostri o quasi (la serie è ambientata circa dieci anni fa).

Apollo Kagwa (LaKeith Stanfield) è un commerciante di libri rari che vive a New York. Nella biblioteca del Queens conosce Emma Valentine (Clark Backo), bibliotecaria. E si innamora subito di lei.

Eppure, nonostante il comune amore per i libri, Emma continua a rifiutare gli insistenti (ai limiti dello stalking) inviti a cena di Apollo. Finché un giorno dice sì, e i due escono insieme.

Scopriamo quindi che anche il padre di Apollo, Brian, aveva chiesto ripetutamente (per 9 anni!) di uscire alla madre Lilian (da adulta interpretata da Adina Porter, già vista in The 100 e Sitting in Bars with Cake), prima di ottenere il sì.

Tra i due scocca la scintilla, ma lei gli confessa che i suoi ripetuti no erano dovuti al fatto che di lì a breve lei partirà per un viaggio in solitaria in Sudamerica, in Amazzonia. Ma per Apollo aspettare non è certo un problema.

Così, quando Emma torna a New York lui la va a prendere, anche a costo di restare in aeroporto per ore a causa del ritardo del volo. Lei infatti lo trova addormentato sui sedili della sala d'attesa.

I due vanno a cena fuori ed Emma gli racconta che durante il viaggio ha incontrato una specie di strega nella giungla, che le ha regalato un braccialetto in grado di realizzare tre desideri quando i nodi si scioglieranno. Apollo, che con quel nome deve avere una certa confidenza con la storia greca, decide di usare il metodo di Alessandro Magno e taglia il braccialetto, nonostante la strega avesse detto di non farlo.

La storia d'amore tra Apollo ed Emma prosegue, i due si sposano, poi lei resta incinta. Una sera, quando manca poco al parto, Apollo va a cena con Emma e la di lei migliore amica, che approfitta di un momento al bagno di Emma per dire ad Apollo due cose.

Una è che, in quel famoso viaggio, Emma si è fatta fotografare da un fotografo norvegese completamente nuda, e ora quella foto è esposta in Norvegia. L'altra è che i tre desideri di Emma erano un bravo marito, un figlio sano e... arriva un cameriere che li informa che in bagno Emma ha iniziato il travaglio.

Avendo deciso per il parto in casa (la sorella di Emma, Kim, è una doula) i due cercano un taxi, ma il traffico è bloccato e provano ad andare in metropolitana. Sul vagone Emma si ritrova a partorire con la sola assistenza del marito, e così nasce il figlioletto, chiamato come il padre di lui, Brian.

Due mesi dopo Emma è già costretta a ritornare al lavoro se non vuole perdere impiego e relativa assicurazione sanitaria (i veri horror per chi vive negli USA), quindi c'è Apollo a pensare al piccolo Brian, portandolo al parco e anche ai suoi incontri di lavoro, tra solai, cantine e soffitte che spesso nascondo tesori.

Emma inizia a ricevere strani messaggi con foto di Apollo e Brian. Messaggi che scompaiono immediatamente (per chi se lo chiedesse, neanche gli screenshot funzionano), per cui Apollo non crede alla moglie.

Se a questo si aggiunge il fatto che Emma è sempre più convinta che quel bambino non sia (più) suo figlio Brian ma un mostro con le sembianze del piccolo, ecco che abbiamo una buona premessa per un horror.

E a proposito di orrori, a un certo punto Emma compie il più tremendo e orrorifico dei gesti, dando così inizio a una storia in cui sangue, streghe, libri, leggende si mescolano come nella più macabra delle favole. Ma noi ci fermiamo qui per non spoilerare, rimandandovi alla nostra spiegazione del finale e invitandovi a guardare il link di questa serie di Apple TV+.

Perché (non) vedere The Changeling

Come anticipato, The Changeling riprende il tema di Servant laddove al centro delle vicende c'è anche qui la storia di un bambino che c'è e al contempo non c'è. E cosa c'è di più freudianamente perturbante di un horror con un bambino?

Nulla, a maggior ragione se si è genitori di figli più o meno piccoli, fattore che tende ad amplificare le nostre paure e le nostre angosce. Per questo abbiamo subito messo in chiaro che The Changeling non è adatto alla visione degli individui (soprattutto genitori) più sensibili.

Tuttavia, per chi ama la tensione e tutte quelle sensazioni annesse che questo genere letterario-cinematografico-televisivo comporta, questa è una serie tv assolutamente da vedere.

Perché The Changeling scava nei timori più reconditi, insinua il terrore a ogni colpo di scena e a ogni svolta della storia che racconta. Il passato remoto, quello più recente e il presente sembrano - e sono - interconnessi da una catena fatta di misteri e violenza a cui è impossibile dare una spiegazione razionale.

Episodio dopo episodio, la voce narrante di Victor LaValle (sì, l'autore del libro è il narratore della serie) ci accompagna lungo un percorso denso di insidie, di zone buie e di circostanze che farebbero venire i brividi anche a Ferragosto.

Stanfield, Backo e Porter sono protagonisti di una narrazione cupa e avvincente, in cui l'apparentemente impacciato William Wheeler (Samuel T. Herring) è l'elemento che porta ulteriore scompiglio e incertezza. Se state cercando una serie da vedere ad Halloween, quindi, non potete tralasciare questa The Changeling.

Voto: 8.5