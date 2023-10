The Changeling, la spiegazione del finale di stagione della serie horror di Apple TV+

Con l'uscita dell'ottavo episodio, intitolato La battaglia dell'isola, si è chiusa la prima stagione di The Changeling, la serie tv horror/thriller di Apple TV+ tratta dall'omonimo romanzo di Victor LaValle (che oltre ad aver lavorato all'adattamento del suo libro è anche la voce narrante della serie).

Alcuni misteri di cui è disseminata la stagione hanno trovato risposta, molti altri non ancora, ma se può esservi utile ecco la nostra spiegazione del finale, con un breve riassunto dell'ultimo episodio.

Cosa succede nell'ultimo episodio

Dopo la "pausa" della puntata precedente, tutta incentrata sulla storia (ancora da decifrare) di Lilian Kagwa, torniamo sull'Isola delle Sagge per assistere alla resa dei conti tra William e le donne dell'isola, a cominciare dalla leader Cal.

William, infatti, aveva detto chiaramente ad Apollo che avrebbe dovuto consegnargli la moglie Gretta e la figlia (quella che lui non ha ucciso) Grace, altrimenti avrebbe ucciso tutte le persone dell'isola.

E siccome giustamente Gretta non vuole parlare con marito ma solo vederlo morto, William mantiene la promessa: si trasforma in un essere quasi demoniaco e inizia a far tremare ed esplodere l'isola, mentre Apollo e Kagwa guidano le sopravvissute (non la povera Gretta) verso un approdo da cui fuggire con una nave fornita dagli alleati delle Sagge.

All'ultimo Cal fa salpare la nave, restando sull'isola con Apollo, che fa salire su una barchetta per raggiungere Emma e "finalmente credere a quello che ti ha detto", mentre lei prova a far perdere tempo al mostro sull'isola. Che non è "solo" William, ma un "grosso essere" in grado di nuotare e di dar fuoco a ogni cosa, se glielo comanda William, detto anche "il leader dei Kinder Garten", ovvero di un gruppo di 10.000 uomini che inseguono, stalkerizzano e poi rapiscono bambini sostituendoli (da cui il titolo della serie, traducibile con "il sostituto") con strane creature, come avvenuto a Emma, Apollo e Brian.

Cal affronta William, e nonostante tutto riesce a sconfiggerlo, prima di suicidarsi per non dare al mostro (che viene definito al femminile) la soddisfazione di ucciderla, ma anche per potersi finalmente ricongiungere con il figlio sottrattole anni prima. Ciao Cal, è stato bello conoscerti.

Apollo va quindi verso Forest Hills, l'ex quartiere degli immigrati norvegesi, nel cui bosco si sta recando anche Emma, per ritrovare e riprendersi il vero piccolo Brian.

La mamma e il papà arrivano quindi dove sono tenuti i bambini rapiti. Emma giunge a una giostra nel bosco, sinistra come può esserlo una giostra in una storia dell'orrore.

Apollo invece giunge sul luogo da un altro punto, prima incrociando un bambino-sostituto, e poi, nell'ultima scena, trovandosi di fronte a ungigantesco occhio che spunta tra le rocce, mentre gli altri 9999 Kinder Garten osservano tutto da qualche schermo. Fine dell'ultimo, breve (meno di mezzora, contro i circa 45 minuti delle puntate precedenti) ma intenso episodio della prima stagione di The Changeling.

Il nostro giudizio sul finale

Sinceramente, in cuor nostro speravamo che questo episodio fosse l'ultimo in senso definitivo, e che The Changeling si concludesse con questa prima stagione.

Già quando abbiamo visto che questa puntata durava appena 28 minuti abbiamo capito che sarebbe stato impossibile risolvere tutte le questioni sospese, e così è stato.

Di solito, nell'horror, preferiamo le storie che si chiudono con la fine della stagione. Ma per The Changeling, come per Servant, faremo volentieri un'eccezione. Anche perché ci sono ancora troppe questioni da risolvere.