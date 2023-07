The Crowded Room, la serie bella e maledetta dal fallimento annunciato

Tom Holland in The Crowded Room

Dal 9 giugno e fino al 28 luglio, su Apple TV+ sono in uscita i 10 episodi di The Crowded Room, miniserie (di una sola stagione, quindi non ci saranno rinnovi per la stagione 2) tratta dal libro The Minds of Billy Milligan (titolo italiano Una stanza piena di gente, come il titolo originale della serie) pubblicato nel 1981 da Daniel Keyes.

La serie ha come protagonista e produttore esecutivo Tom Holland, l'attore noto per aver prestato corpo e volto a Spiderman negli ultimi film (e per essere il fidanzato di Zendaya). Di recente Holland ha confessato che il suo stress, che già dopo la produzione della serie lo aveva convinto a prendersi una pausa lavorativa di qualche mese, è aumentato dopo le numerose critiche e recensioni negative che ha avuto The Crowded Room, ma ciononostante lui vuole continuare a promuoverla in ogni occasione.

A nostro avviso, l’insuccesso che questa serie di Apple ha avuto soprattutto negli USA era inevitabile, ma prima di spiegare il perché, riassumiamo brevemente la trama. Il tutto cercando di non fare spoiler per non rovinare la visione di una serie che, per quanto "maledetta" - più avanti spieghiamo anche questo aggettivo - ha comunque i suoi aspetti positivi.

Di cosa parla la serie The Crowded Room

Tom Holland è Danny Sullivan, un giovane che a 20 anni, nel 1979, partecipa insieme a una ragazza di nome Ariana a un tentato omicidio di un uomo di fronte al Rockefeller Center, a New York.

Danny esita al momento clou, Ariana gli prende la pistola e spara ma la vittima nel frattempo scappa, e subito dopo scappa anche Ariana. E quindi a un certo punto Danny viene trovato dalla polizia e inizia il suo interrogatorio-racconto con Rya (Amanda Seyfried).

Ed è quindi dalle parole di Danny che conosciamo la sua storia, i suoi pochi amici, le sue (dis)avventure scolastiche e sentimentali, e insomma tutto quello che lo ha portato alla sparatoria del Rockefeller Center. Ma noi ci fermiamo qui e vi invitiamo a guardare il trailer di The Crowded Room.

Breve cronistoria della "maledizione" dell caso Billy Milligan

La serie è vagamente ispirata a un libro che parla di Billy Milligan, che nel 1977, a 22 anni, fu arrestato per aver rapito e stuprato tre studentesse della Ohio University.

Non riveliamo i dettagli del caso giudiziario che ne seguì perché sarebbe uno spoiler per la serie, ma per i curiosi c'è una dettagliata pagina Wikipedia su Milligan. Qui vogliamo però spiegare perché prima abbiamo usato l'aggettivo "maledetta" riferito a questa storia, e non ha a che fare con l'efferatezza del delitto bensì con quello che è successo dopo la pubblicazione del libro.

Nello specifico, con i tentativi falliti di trarne un film. Tentativi che ebbero inizio circa trent'anni fa, quando sembrava che il film sulla storia di Billy Milligan sarebbe stato diretto nientepopodimeno che da James Cameron. Poi il produttore che aveva i diritti ebbe una disputa legale con Cameron che quindi abbandonò il progetto.

Nel 2015 ci provò M. Knight Shyamalan, ma per evitare problemi si ispirò in modo abbastanza vago da non dover chiedere i diritti per girare Split, seguito di Unbreakable e prequel di Glass.

Un nuovo tentativo di fare un film sulla storia di Billy Milligan e del suo particolare caso giudiziario risale al 2019, quando fu annunciato un film che avrebbe visto come protagonista Leonardo Di Caprio. Ma anche quel progetto è naufragato, quindi alla fine arrivò Apple TV+ e il resto è... recensione.

Su Netflix, però, nel 2021 è uscita una docuserie sul caso Milligan, di cui non vi riportiamo il titolo perché, anche in questo caso, rischieremmo di fare spoiler. Com'è possibile? Lo spieghiamo ora.

Perché l'insuccesso di The Crowded Room era prevedibile, anche se ingiusto

Verso il terzo o quarto episodio, a seconda che si faccia caso o meno a certi dettagli, si inizia a capire una cosa che, per intenderci, genera quell'effetto sorpresa che ha fatto la fortuna di film come I soliti sospetti, Fight Club, Shutter Island, Psycho, L'esercito delle 12 scimmie e insomma più o meno tutti i film citati nella canzone Kevin Spacey di Caparezza.

E in effetti a noi, che non conoscevamo il caso Milligan, questa svolta è piaciuta parecchio. L'abbiamo intuita a un certo punto, abbiamo resistito alla tentazione di spulciare Wikipedia per aspettare che la trama facesse il suo corso, e quando la nostra intuizione si è rivelata corretta abbiamo apprezzato il modo in cui gli indizi sono stati disseminati qua e là. A quel punto, siamo andati a cercare informazioni sulla storia vera di Milligan.

Quando abbiamo compreso la portata anche mediatica del caso giudiziario negli USA, ci è stato subito chiaro il motivo principale dello scarso gradimento riscosso da The Crowded Room. Per spiegarlo, proviamo con un'analogia.

Immaginiamo una serie tv sul caso Enzo Tortora, per citare uno dei casi giudiziari più noti (e "risolti") della storia italiana. Ora, immaginiamo che il tremendo errore investigativo e giudiziario che portò all'arresto del conduttore televisivo non sia rivelato subito, ma vi si facciano allusioni più o meno velate per 3-4 episodi fino a farne il punto di svolta a metà stagione.

Cosa pensereste di una serie del genere, sapendo quello che tutti in Italia sappiamo? Che non ha senso, che è - di analogia in analogia - come fare un film su Cristoforo Colombo e volerci sorprendere quando invece dell'India trova l'America. Tutta l'interpretazione dell'ipotetico attore nei panni di Tortora sarebbe sostanzialmente imbarazzante nel suo tentativo di dire e non dire, per creare una suspense impossibile.

Ecco, più o meno è quello che devono aver pensato molti spettatori statunitensi di The Crowded Room, almeno nei primi episodi, conoscendo tutti benissimo l'eccezionalità del caso Milligan. Ed è vero che la serie di Apple TV+ si rivolge a tutto il mondo, dove quel caso non è molto conosciuto, ma è comunque una serie tv americana.

Di conseguenza, è probabile che quegli indizi che gli spettatori non-americani hanno colto, compiacendosi - come abbiamo fatto noi - delle proprie intuizioni, siano una specie di espediente a cui la serie di Holland ha fatto ricorso per "rivelarsi" a chi già conosceva la storia che sta dietro a questo show televisivo. Il tutto in un (maldestro?) tentativo di salvare capra e cavoli, ovvero raccontare questa vicenda sia a chi già ne conosce i segreti sia a chi può godersi la sorpresa.

A questo punto, le critiche negative che sono piovute addosso a Holland e alla sua serie, soprattutto in patria, si spiegano perfettamente. Per quanto vi riguarda, se fin qui avete resistito alla tentazione di andare a cercare informazioni-spoiler, potete scegliere con quali occhi guardare questa serie tv bella e prevedibilmente fallimentare.

Voto: 7