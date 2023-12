The Family Plan è la commedia d'azione da vedere se cercate qualcosa di NON natalizio

Il 15 dicembre su Apple TV+ è uscito The Family Plan, film che mischia azione e commedia con Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Zoe Colletti e Van Crosby (e una bambina piccola che fa un bambino piccolo) nei panni della famiglia Morgan e con Maggie Q e Ciarán Hinds in quelli dei cattivi.

Se state cercando un film natalizio, è meglio che cerchiate altrove: anche se il titolo del film può far pensare a una commedia per tutta la famiglia , non è così, a meno che la famiglia sia composta solo di persone "grandi". Ma se avete voglia di due ore di scene di azione che vi fanno anche ridere, The Family Plan è la scelta giusta. Prima di spiegare perché, riassumiamo brevemente e senza spoiler la trama.

Di cosa parla The Family Plan

Dan Morgan è un padre-marito-lavoratore perfetto: è il miglior venditore di auto della concessionaria ma rifiuta di farsi fotografare come dipendente del mese, torna a casa dalla moglie Jessica con un mazzo di fiori e un invito a cena per l'anniversario, e ricompone una lite tra i figli adolescenti Kyle, che di nascosto dai genitori è diventato un gamer famoso, e Nina, aspirante giornalista con una recente militanza anti-tutto "ereditata dal fidanzato", per chi deve fare da baby sitter al terzo figlio, il piccolo Max.

Dan cambia i pannolini a tempo record, organizza tutti i tempi della famiglia compreso il sesso del giovedì ed è un vicino amato da tutti in quel di Buffalo. Insomma, è così perfetto, anzi perfettino, che Jessica quasi si annoia, perché vorrebbe un po' più di movimento nella sua vita, come confessa a una donna casualmente incontrata in palestra e casualmente colpita con un pugno.

Solo che non tutto è come sembra, in particolar modo proprio Dan, che in passato è stato un killer per una strana agenzia governativa e che dopo essersene andato si è rifatto una vita. Ma mentre è intento a fare la spesa con Max nel marsupio si accorge che i suoi ex "colleghi" lo hanno trovato dopo tanti anni, e non vogliono limitarsi a salutarlo e a invitarlo a una rimpatriata in pizzeria.

Dan si trova quindi costretto a rispolverare tutto il suo antico repertorio di grande assassino per salvare se stesso e la sua famiglia, a cui prima o poi, tra una sparatoria e l'altra dovrà raccontare la verità sul suo passato. Noi però non vi diciamo altro e vi lasciamo al trailer, per poi spiegare i motivi per cui a noi è piaciuto The Family Plan.

Perché vedere The Family Plan

La cosa più bella e divertente di The Family Plan è proprio l'idea di base, quella di costruire un film d'azione in cui il protagonista ha il duplice compito di sconfiggere i nemici ma anche di non farsi beccare dall'ignara famiglia. Un inseguimento con colpi di pistola diventa oltre che avvincente anche comico, se chi scappa deve anche stare attento a non svegliare la famigliola che è in macchina.

E Mark Wahlberg se la cava egregiamente in questo ruolo bifronte, anche se uno col suo fisico che vende auto dovrebbe destare qualche sospetto nei familiari. A proposito: moglie e figli di Dan sono scritti e interpretati benissimo, così come è apprezzabilissima la regia di Simon Cellan Jones, ma il livello delle produzioni Apple TV+ non ci stupisce più di tanto.

Un po' di più ci ha stupito, almeno inizialmente, l'uscita pre-natalizia di un film con così tanti morti ammazzati, ma del resto negli USA c'è l'usanza a Natale di guardare Die Hard e in Italia Una poltrona per due, quindi alla fine perché non guardare un film in cui, a ben vedere, l'amore per la e della famiglia è la cosa più importante?

Voto: 8