Perché Barbie è stato snobbato agli Oscar 2024

Margot Robbie e la regista Greta Gerwig sul set di Barbie.

Barbie è stato il grande sconfitto delle nominations ai prossimi Premi Oscar, un risultato che si è realizzato a poco a poco, e sul quale c'erano in realtà pochi dubbi alla vigilia, al netto della differenza che la serata degli Academy ha sempre avuto rispetto ai Golden Globes, Critics Choice Awards, e le altre importanti premiazioni. Gli Oscar rimangono un discorso parte ma certo, ciò che è uscito dalle nominations, sta facendo discutere, soprattutto per l'esclusione di loro due: Margot Robbie e Greta Gerwig.

Tanto rumore per Greta Gerwig e Margot Robbie, le grandi escluse dagli Oscar

Barbie al momento ha candidato come Miglior Attore Non Protagonista Ryan Gosling, come Miglior Attrice Non Protagonista America Ferrera, Miglior Sceneggiatura Non Originale per Gerwig e Baumbach e naturalmente Miglior Film. Poi ci sono altre candidature relative alle maestranze, che però non hanno lo stesso peso delle categorie principali ed è lì che Barbie al momento ha accusato una sonora sconfitta, tanto più se si giudica quali siano le prospettive di vittoria in ciò che è rimasto.

Su Internet non si sta sprecando l'ironia nel sottolineare come un film che è uscito proponendosi come una grande narrazione femminista, alla fine abbia sostanzialmente il protagonista maschile, Ken, con le maggiori probabilità di vittoria. Lo stesso Ryan Gosling si è detto deluso dalla decisioni dell'academy. "Non c’è Ken senza Barbie, e non c’è film di Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone che sono state maggiormente responsabili di questo film celebrato in tutto il mondo e che è passato alla storia" ha dichiarato l'attore.

In effetti c'è qualcosa di strano ad un primo sguardo: come puoi candidare a Miglior Film Barbie e poi non riconoscere né la statura della protagonista, né tanto meno il contributo dato dalla mano alla regia. Decisione assurda? Parliamone. Il Barbienehimer ha portato a toccare il cielo con un dito Greta Gerwig e Christopher Nolan. Ma se gli incassi hanno sicuramente premiato maggiormente la commedia fantasy della Gerwig, la critica fin da subito è stata molto più unanime sul biopic che il regista britannico ha dedicato al padre della bomba atomica. Le 13 nomination di Oppenheimer non sono arrivate assolutamente a sorpresa, coerentemente con Golden Globes e altri premi e nominations della critica internazionale. Barbie invece è stato via via sempre più ridimensionato, a favore di film come The Holdovers, May December (altro grande sconfitto delle Nominations), per non parlare di Poor Things! e Anatomia di una caduta. Negli ultimi anni gli Oscar erano diventati soprattutto un modo per lisciare il pubblico generalista per il verso giusto, mettendo in disparte spesso il merito artistico a favore di un certo populismo o di scelte politiche di convenienza. Qualcosa che però evidentemente l'Academy si è resa conto che non funziona, toglie credibilità e ha creato non pochi contrasti interni.

Barbie, un film che non ha retto una concorrenza di altissimo livello

Guardiamo la realtà dei fatti. Barbie è un film colorato divertente, spassoso, molto accessibile per il grande pubblico nella sua volontà di diventare metafora delle problematiche femminili nel mondo post MeToo. Ma se valutiamo la concorrenza, ebbene la realtà è che Barbie entra nelle Nomination agli Oscar del Miglior Film solo perché la rosa si è allargata a dieci nomi da qualche anno e in nome del solo successo al botteghino. Ci sono state altre vittime eccellenti, su tutti Ferrari di Michael Mann, per non parlare di May December e Nyad, con Annette Bening in corsa per la statuetta di Miglior Attrice.

La verità è che Ryan Gosling è stato letteralmente la cosa migliore di Barbie, la sua performance la migliore per significati ed evoluzione. Margot Robbie è stata brillante, ma in fin dei conti il suo personaggio non era poi così diverso dai tanti che ha già interpretato in passato. Lo scandalo è stato non candidarla l'anno scorso per Babylon, non premiarla a suo tempo per la straordinaria interpretazione in Io, Tonya, uno dei furti più clamorosi degli ultimi anni. Ad essere onesti, la candidatura America Ferrara è assolutamente inconcepibile, se contiamo poi chi è stato esclusa per farle spazio, quasi quanto ad onor del vero quella di Emily Blunt per Oppenheimer.

La sceneggiatura neppure questa meritava la candidatura siamo onesti, da metà in poi Barbie perde completamente la bussola, i dialoghi sono tra il retorico e il prevedibile, tutto diventa un peso che solo Ryan Gosling ha saputo portare egregiamente sulle sue spalle. Il punto fondamentale è che ci sono film che sanno cavalcare il momento, altri che portano qualcosa di più profondo e significativo, poi pochissime eccezioni che sanno essere entrambe le cose.

Barbie è stato un film evento legato al momento, al di là dei suoi comunque presenti i meriti artistici, e soprattutto un grande successo di marketing e di narrazione contemporanea. Ma al contrario di altri film presenti tra le Nomination alla prossima serata degli Oscar, non può rivendicare chissà quale audacia, raffinatezza ho caratura artistica. Sempre in tema di femminismo, anche solo il confronto con il film di Yorgos Lanthimos è abbastanza umliante, come quello tra un un Ford T e una Ferrari. Il punto fondamentale, è che non sempre la voce di popolo è voce di Dio, soprattutto quando si parla di cinema, dove spesso si pensa che gli incassi siano indice di grandezza e qualità. Non è così, non è mai stato così e queste Nominations ce l'hanno ricordato.