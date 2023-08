Chris Hemsworth: i 40 anni dell’ultimo fusto

Muscoli, occhi azzurri, spalle larghe, verve e simpatia. Ingredienti perfetti per una star. Si ma in che decade? Chris Hemsworth, nato a Melbourne esattamente 40 anni fa, è uno dei volti cinematografici più noti al mondo, ma allo stesso tempo pare quasi essere come fuori posto, difficile da collocare. In un cinema che cerca qualcosa di definito, di lineare, lui con la sua adattabilità e il suo smentire i cliché, rimane qualcosa di diverso da un divo e di più sfumato di una star.

Dall’anonimato alla fama mondiale

Come per altre star australiane poi sbarcate per inseguire il successo negli States, anche Chris Hemsworth fu lanciato dalle serie tv del piccolo schermo. Dopo alcuni ruoli secondari, arrivò Home and Away, sorta di monumento della tv del suo paese, che lo ebbe per 170 episodi nel ruolo di Kim Hyde, fustacchione rubacuori, mentre intanto scaldava i motori per fare il grand salto di qualità. Non fu facile. Piccolo ruolo nello Star Trek di J. J. Abrams nei panni del Capitano George Samuel Kirk, poi Ca$h e A Perfect Gateway, ma le grandi occasioni nelle major per ruoli più significativi latitano, paiono sfuggirgli dalle dita.

Niente da fare per Wolverine - Le Origini, niente da fare neppure per G.I. Joe dove viene superato da Channing Tatum. Pareva destinato a rimanere nell'anonimato, poi però nel 2011 sbaraglia la concorrenza, si aggiudica il ruolo di Thor nel primo film dedicato al supereroe Marvel, diretto da Kenneth Branagh. Sostanzialmente conosce un'impennata di popolarità come non si vedeva da tantissimo tempo, diventando nel corso di quel decennio, uno dei volti più riconoscibili all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Il paradosso, è Chris Hemsworth lo è diventato a dispetto del fatto che, fin dal primo episodio, la caratterizzazione dedicata al Dio del tuono abbia fruttato ottimi successi al botteghino, ma pareri di critica contrastanti. Questo per la totale trasformazione rispetto all'originale cartaceo, nonché il rappresentare più di ogni altro personaggio, il corso di una variazione totale verso un tono misto tra commedia ed action nella Marvel, che non tutti hanno gradito. L’aspetto più imprevedibile è stato il fatto che Hemsworth ha rappresentato anche il tramonto definitivo del concetto di star, sacrificata a quella del personaggio un'arma a doppio taglio per ogni attore.

Thor e la maledizione del successo

Thor è ancora oggi visto come un personaggio enigmatico, odiato da molti per come è stato sovente trasfigurato, amato da altri per la capacità che gli è stata data di rappresentare unità di maturazione e trasformazione, abitato da drammi, sensi di colpa, vulnerabilità. Chris Hemsworth è diventato famoso, ricco, amatissimo, ma pochi hanno riconosciuto delle capacità attoriali, distratti com'erano dal suo mettere su chili, muscoli, con training che sui social hanno spopolato, così come le accuse non poi tanto campate in aria di essere uno dei tanti di interpreti costretti ad abbracciare un doping degno degli anni ‘80.

Proprio dagli anni ‘80 e ‘90 l'attore australiano pare sbucare, a tutti gli effetti risulta essere l'ultimo esemplare di quel tipo di machos, che una volta dominavano i botteghini. Lui è l'erede di Sylvester Stallone di Arnold Schwarzenegger di Dolph Lundgren e compagnia bella. Assomiglia di più al secondo e al terzo, vuoi anche per una fortissima dose di autoironia che lo ha reso popolarissimo perché distante dal concetto di divo, di attore inavvicinabile. Eppure, la realtà è che Chris Hemsworth ha sempre avuto anche un grandissimo talento comico, che fino ad oggi è stato utilizzato poco, male, in progetti già falliti in partenza come il Ghostbusters al femminile, piccoli camei spari qua e là. Perché intanto doveva diventare il Cacciatore dell’orribile saga fantasy su Biancaneve, prestarsi all’orrendo remake di Alba Rossa, ad un war movie fuori tempo massimo come 12 Strong. Scelte molto poco accorte, che hanno offuscato i suoi progetti più interessanti e degni di lode. Thor, quel personaggio, la saga degli Avengers, lo hanno fagocitato, fino all'ultimo, anche da lui detestato, episodio.

Tanti bei titoli inseguiti dal flop commerciale

Blackhat di Michael Mann è il primo film dove la critica si è accorta che l'attore australiano sapeva andare oltre i muscoli, per quanto il thriller cesellato dal maestro americano, sia stato un flop al botteghino, nonché accolto inizialmente in modo contrastante dalla critica. Michael Mann per inciso, rese ancora più accessori i personaggi all'interno di una trama meccanica, anzi elettrica, una gigantesca metafora del concetto di intelligenza artificiale moderna. Applausi unanimi invece per Rush, uno dei migliori biopic sportivi del genere, incentrato sulla rivalità tra Niki Lauda e James Hunt, e nei panni del secondo, del tormentato asso del volante inglese, lui buca lo schermo, ci regala un'interpretazione intensa, credibilissima, di un'anima dannata eppure impossibile da non amare. Aveva fatto molto bene in un altro film dal triste destino commerciale: Heart of Sea. Moby Dick tornava sul grande schermo, doveva essere un trionfo e invece pure qui doloroso tonfo finanziario, che mette in secondo piano la sua capacità di essere credibile nei panni di un uomo di mare dell’800. Non va meglio con 7 sconosciuti a El Royale di Drew Goddard, il suo Billy Lee, killer sadico e affascinante, colpisce ma non si salva nell’ennesimo naufragio di una carriera schiava del martello. Alla fine, c’è voluta la saga di Tyler Rake, emule di John Wick e del nuovo action ibrido tra oriente e occidente, per dargli una chance di salvataggio da quel supereroe che ormai non sopporta più. La sua fisicità è forse l'arma migliore che ha, e ad interpretare uomini duri, implacabili e ambigui, Chris Hemsworth c'è veramente portato. Oggi che compie 40 anni, forse la cosa migliore che può fare è dimenticarsi del facile successo, decidere con la sua testa, darci un taglio con la visione dorata di Hollywood perché spesso, essere una star di quel mondo ed essere un attore vero, non sono la stessa cosa.