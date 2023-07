Jeanne du Barry non è un capolavoro ma va bene lo stesso

Sarà stato anche fuori concorso, ma la realtà è che Jeanne du Barry è stato il film forse più chiacchierato di Cannes 2023, soprattutto perché segnava il ritorno sotto i riflettori di lui, di Johnny Depp, chiamato dalla regista ed attrice Maïwenn a vestire i panni di Luigi XV, penultimo monarca di Francia. Il risultato finale è lungi dall’essere un capolavoro ma non per questo disprezzabile, regala leggerezza, belle atmosfere e cerca di umanizzare e rendere accessibile la Corte di quella Francia di metà ‘700, ma non riesce a fare il salto di qualità.

La storia di una donna straordinaria

Il film riporta al centro della narrazione la vita di Jeanne Du Barry (Maïwenn) una delle figure femminili più iconiche della Francia del XVIII secolo, nonché una delle donne più affascinanti del suo tempo, capace, pur se di origini umili, di arrivare ai piani più alti della Corte di Francia. Diventò la chiacchierata (e da molti detestata) amante ufficiale di re Luigi XV (Johnny Depp). La sua sfrontatezza e la platealità con cui fece mostra del suo legame sentimentale con il Re, non mancheranno di crearle profonde inimicizie presso la Reggia di Versailles, covo di interessi, complotti e lotte per il potere.

Pessimo il suo rapporto con tanti dei membri della nobiltà del tempo, soprattutto con le figlie di Re Luigi, nonché con la sua futura nuora, Maria Antonietta (Pauline Pollmann) l’ultima regina di Francia dal triste destino. Pure quello di Jeanne, di fatto un’avventuriera capace però di grande eleganza e cultura, per chi ne conosce la storia non avrà un esito positivo o romantico, ma prima, prima ci sarà una grande storia d'amore, la sua capacità di spezzare tabù, inutili e vetuste abitudini, il grande mecenatismo e la capacità di essere padrona della sua vita. Tutto questo in un ambiente che sembra fermo nel tempo, lo stesso tempo che passa e che rende la Francia sempre più vicina a quel baratro che la porterà verso la Rivoluzione.

Ma in mezzo a quell'epoca di trasformazioni, lei, incurante dell’etichetta e dei pregiudizi, riuscirà a rimanere dentro il cuore di quel monarca così solo, così bisognoso di un vero contatto umano, in quella reggia dalla divina bellezza ma anche dominata da una freddezza quasi angosciante.

Un film dalla difficile collocazione di genere

Maïwenn risulta sicuramente una delle figure più interessanti e di rottura del cinema transalpino, per quanto la sua carriera da regista al momento appaia forse un po’ troppo limitata dal punto di vista della semantica. Con Jeanne du Barry appare ancora una volta concentrata sul tema della famiglia e dei legami personali, e non si può certamente negare che qui abbia dato dimostrazione di grande ambizione, di una volontà di creare un parallelismo totale tra la propria figura di donna e quella di questa straordinaria cortigiana. La Barry dai nemici fu costantemente descritta volgarmente come una mera arrampicatrice sociale, da altri invece come simbolo di emancipazione e libertà, in un mondo in cui le donne erano costrette ad essere meri oggetti del piacere. Jeanne du Barry fa il verso naturalmente alla Maria Antonietta di Sofia Coppola, come appare ormai essere destino comune di qualsiasi rievocazione sul grande o piccolo schermo, basti pensare da ultimo a Chevalier. Viene alla fine da chiedersi se si possa parlare semplicemente di eredità, tralasciando gli aspetti negativi di tale componente. C'è però da dire che al netto di un eccesso di leggerezza che si palesa qua e là, nonché di autoindulgenza, il film della Maïwenn assolve comunque bene il suo compito. Lo fa in un modo abbastanza gradevole, in virtù anche di un'estetica veramente raffinata, che va al di là della meravigliosa location, abbraccia costumi, trucchi, una fotografia ammaliante. Vi è però chiaramente il limite della ricostruzione storica e della sceneggiatura, che lascia fin troppo spesso il passo alla volontà di creare l'ennesimo parallelismo con l'epoca moderna, operazione che meriterebbe sicuramente una maggior profondità di sguardo.

Manca una scrittura all’altezza ma Depp compensa

Il grande ritorno di Johnny Depp: così è stato salutato a Cannes 2023 Jeanne du Berry e non si può che effettivamente concordare sul fatto che l'attore, che da poco compiuto sessant'anni, sia meritevole di un plauso per questo suo Luigi. La sua è una recitazione molto più mimica ed espressiva, per quanto poi con il francese se la cavi parecchio bene. Bravissimo nel suo lavorare in sottrazione, ci dona un'immagine malinconica, fragile eppure allo stesso tempo nuovamente innamorata della vita di un uomo che, più che un Re, pare essere quasi prigioniero della sua Corte. Sa di essere circondato da sciacalli, serpenti, profittatori, parassiti, la sua vita è presaga di morte e caduta, che del resto lui nella realtà fece ben poco per evitare al Regno l’epilogo raccolto dal debole figlio. “Dopo di me verrà il diluvio” pare siano state le ultime, profetiche parole da monarca, la cui morte segnò anche l'inizio della fine per la sua amata.

Il sentimento amoroso è il grande protagonista di quest'opera, forse eccessivamente prolissa, un po’ frettolosa nel delineare alcuni personaggi di contorno, si lascia andare ad una percentuale di modernità a volte fuori fase. In realtà poi alla fine siamo distanti sia dal già citato film della Coppola, sia da altre opere simili per finalità e natura, come Il Corsetto dell’Imperatrice o la Duchessa. Jeanne du Barry rimane comunque un film abbastanza gradevole, che non potrà non piacere agli appassionati del genere. Certo, forse l’attrice e regista francese si è leggermente sopravvalutata, ha fatto un passo un po’ più lungo della gamba, e viene che con un’altra interprete, il film avrebbe potuto essere più riuscito.

Voto: 6