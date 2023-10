Killers of the Flower Moon, il film di Scorsese è un potentissimo ritratto dell'avidità umana

Al minuto due di Killer of the Flower Moon si è già contenti di aver pagato un biglietto per godere della potenza delle immagini con cui Martin Scorsese racconta una pagina vergognosa della storia americana. Ispirato al libro di David Grann “Gli assassini della terra rossa”, presentato in anteprima all’ultimo Festival di Cannes, Killers of the Flower Moon arriva nelle sale italiane giovedì 19 ottobre per poi passare in piattaforma su Apple+. Il regista Martin Scorsese ritrova due dei suoi attori più amati: i monumentali Leonardo Di Caprio e Robert De Niro, nei panni del reduce della prima guerra mondiale Ernest Burkhart e dello zio, lo spietato William Hale, anche detto The King. Con loro nel cast, l’altra protagonista Lily Gladstone e poi: Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins.

Killers of the Flower Moon, la trama

Gli Osage sono un gruppo di nativi americani sull’orlo della scomparsa. Hanno già dovuto abbandonare la loro terra d’origine per migrare in Oklahoma ma anche qui il loro futuro non appare roseo. Finché, un giorno, in quella riserva indiana non viene scoperto un enorme giacimento di petrolio che la renderà il luogo degli Stati Uniti con il maggior tasso di ricchezza procapite. I poveri indiani diventeranno una popolazione ricchissima facendo fruttare le concessioni, ma nell’America degli anni’20 questa sfacciata fortuna non bianca non sembra essere accettabile. E qui entrano in campo infatti i bianchi che abitano quelle terre, in particolare William Hale, “the King”, un ambiguo personaggio, un po’ sindaco un po’ ras, che a parole non fa che sostenere di essere amico degli Osage, ma poi si attiva nei modi più oscuri con l’unico obiettivo di far tornare quella ricchezza nelle mani dei bianchi. In questo suo disegno criminale una pedina fondamentale e consenziente sarà il nipote Ernest, di ritorno dal fronte, senza arte né parte, sommamente avido e debole, e senza molti scrupoli, diventa lo strumento perfetto per il piano predatorio di “The King”. Ernest sposerà una delle donne che ha in mano la concessione petrolifera più importante di quella terra, una donna, e tutta la sua famiglia che, per i piani di The King, hanno i giorni contati. E’ quello il modo in cui i bianchi infatti si stanno riprendendo quello che credono loro: l’inganno, i matrimoni misti e i relativi lasciti ereditari una volta che il fato, o qualche mano amica, fa morire il coniuge Osage. Ma il destino è sempre in agguato e, a volte, può anche accadere che sotto un finto amore, se ne celi uno grande e profondo, e allora la tragedia si amplifica. Anche perché, a un certo punto, di quei strani decessi, grazie alla determinazione della moglie di Ernest, si accorge anche l’FBI.

Killers of the Flower Moon, l’inferno dell’avidità secondo Martin Scorsese

L’avidità è uno dei sette peccati capitali e in questo nuovo lavoro Martin Scorsese lo racconta in tutta la sua abiezione. È avido il perfido William Hale, ma è avido anche il meschino nipote Ernest, che per amore della ricchezza non esita a seguire lo zio nelle sue azione più nefande, anche quando distruggono l’unica cosa vera che potuto conquistare nella sua altrimenti inutile vita. Il personaggio di Leonardo Di Caprio è la figura centrale del film, una figura debole, corrotta, incapace di reagire e facilmente manipolabile proprio grazie al suo punto debole: l’avidità.

E l’avidità è il motivo per cui gli Osage vanno incontro alla più tragica sventura, grazie all’inferno in terra costruito attorno a loro da chi non si ferma davanti a niente pur di rubare loro una ricchezza che non avevano cercato, ma il destino gli aveva mandato.

La scena iniziale della scoperta del petrolio è la premessa di tutto il film, ed è una scena visivamente molto impattante, ma in cui si sente già il sapore dell’ambiguità di quella fortuna. C’è l’entusiasmo della scoperta, ma quella pioggia di abbondanza è scura, li copre di nero, il colore del lutto, e presto si trasformerà in una pioggia di sangue. Il film Killer of the Flower Moon è l’ennesimo, grande lavoro di Martin Scorsese, che ancora una volta regala allo spettatore una storia vera, quindi dura come la realtà, che non si dimentica perché raccontata in modo potente, con il massimo dell’espressività, emotiva e visiva. E poi certo, con due attori che sono monumenti di bravura e su cui è difficile dire molto altro più di quello che già è stato detto. Di Caprio in particolare, che si cala nei panni di questo personaggio disturbante e meschino, regala al pubblico un ennesima grande prova d’attore. A tenergli testa c’è la bravissima Lily Gladstone, che si cala nei panni intensissimi di un’indiana prima diffidente, poi innamorata, infine consapevole della sua sventura, combattente fino all’ultimo respiro. Un film che vale senz’altro il prezzo del biglietto.

Voto: 7,5