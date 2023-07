Oppenheimer riuscirà a farci riconciliare con Christopher Nolan?

Christopher Nolan

Le prime reaction su Oppenheimer, l’ultima fatica di Christopher Nolan, sono non solo entusiaste, esprimono meraviglia, stupore e non fanno che aumentare l’attesa, per vedere in sala quello che promette di essere un film in grado di rappresentare un ulteriore tassello nel percorso di un regista unico nel suo genere. Per arrivare preparati all’appuntamento, forse è meglio ragionare su chi è Christopher Nolan, perché il Progetto Manhattan è perfetto per il suo stile, la sua semantica, per i temi che padroneggia dietro la macchina da presa.

Luci ed ombre dell’ultimo grande autore popolare

Non tutti i film di Nolan sono riusciti al meglio. Questo è un presupposto doveroso, importante, soprattutto per “proteggere” il regista britannico, l’ultimo dei grandi autori d’intrattenimento, quelli che una volta dominavano e che invece ora il cinema moderno ha messo sostanzialmente in soffitta.

Il suo ultimo film, Tenet, è stato tanto interessante come premesse, tematiche, come idea alla base ed anche estetica, quanto irrisolto, a tratti anche inconsistente e forse presuntuoso nella realizzazione, nella trama, con il suo mix strano tra un Bond Movie e un ragionamento sulla centralità del tempo nella civiltà moderna. Tanta carne al fuoco ma personaggi freddi, iter confuso e criptico, finale sbrigativo e all’acqua di rose. Chi ha amato il suo Batman ancora oggi è dubbioso circa il giudizio da dare al terzo capitolo, a the Dark Knight Returns, a dispetto comunque di innegabili pregi e momenti iconici. Poi c’è Interstellar, forse il suo più amato dal grande pubblico all’epoca, con il tempo ridimensionato, anche qui per il finale, che stravolge un film di fantascienza fino a quel momento ipnotizzante per fascino, per grandiosità di concezione e messa in scena, per il coraggio di andare dove solo gente del calibro di Kubrick e Tarkovskij aveva osato avventurarsi. Tutto questo per dire che, guardando ad Oppenheimer, permane sicuramente una certa percentuale di rischio inerente a una delusione, per quell’eccesso di confidenza che è forse l’unico vero difetto di Nolan. Il fatto che questi film siano in realtà molto divisivi, abbiano comunque seguito a mai siano stati bocciati in toto, è però un altro indizio sulla capacità da parte di Nolan di riuscire sempre e comunque a tenere dritta la barra.

Tempo, spazio, realtà, finzione, memoria e illusione

Christopher Nolan fin dal suo esordio, Follwing, tra i più riusciti che si ricordino, ha abbracciato una cinematografia connessa al tempo, al suo scorrere, alla sua funzione di antagonista o anche solo di semplice elemento innegabile della storia umana. La differenza tra realtà e finzione, tra maschera e realtà, poi il concetto di alienazione che essa provoca, la memoria e come essa viene messa alla prova assieme alla nostra capacità di comprendere il mondo che ci circonda. Narratore contraddistinto da una cura sostanzialmente maniacale per l’estetica dei suoi racconti, sempre funzionale ad una trama dalle più facce e dalle molteplici identità, Christopher Nolan ha saputo spaziare verso ogni genere, abbracciare ogni atmosfera, pur rimanendo sempre fedele a sé stesso. Se con The Prestige ci ha guidato dentro il volto oscuro dell’era vittoriana, poi con Dunkirk ha creato una scatola ad orologeria nella Seconda Guerra Mondiale, tra furia degli elementi ed incertezza del fato dell’Inghilterra dilaniata dalla sconfitta.

La sua trilogia sul Cavaliere Oscuro ha aperto un nuovo modo di concepire i cinecomic (purtroppo non imitato quanto poteva essere), con Insomnia, Memento, ha creato delle variazioni del thriller psicologico di rara raffinatezza. Hoyte van Hoytema o Wally Pfister alla fotografia, l’onnipresente Hanz Zimmer alla colonna sonora, sono altre colonne portanti della sua capacità di creare gigantesche costruzioni (a budget crescente tra l’altro) in grado di stregare il pubblico grazie ad un senso del ritmo e una regia che generano una suspense, un coinvolgimento emotivo, semplicemente sensazionale. Grande autore raffinato o intrattenitore per le masse? Il dubbio rimane naturalmente, ma il suo talento è innegabile.

Un progetto che ha cambiato la storia dell’umanità

Oppenheimer arriva forte di un cast ancora più sensazionale di quelli a cui lui ci ha abituato, quasi cercasse di seguire la strada di Wes Anderson. Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek sono solo alcuni dei nomi in gara per portarci lì, nell’assolata Los Alamos, lì dove sbocciò il primo fungo atomico. Il progetto Manhattan fu esattamente ciò che Nolan più volte ci ha mostrato: una corsa contro il tempo. Molti dei più grandi fisici e matematici che lavorarono senza sapere fino in fondo cosa esattamente sarebbe successo, quale sarebbe stato il risultato. Dall’altra parte dell’Oceano anche Hitler sperava di mettere le mani sull’atomica, ma non poteva competere con i mezzi messi a disposizione da America, Regno Unito e Canada. 2 miliardi, 130mila persone impiegate per battere sul tempo la svastica. Ecco il tempo. Quello dell’atomo o quello dell’uomo? Chissà quale sceglierà Nolan, chissà come dipingerà gli uomini e donne che, citando sempre il grande fisico statunitense, “commisero il peccato”. Il dilemma morale, la fantasia più macabra che si fa spazio mentre si cerca di creare la fissione, non sono cose inventate ma realtà che quel gruppo di lavoro dovette affrontare, mentre poneva le basi per qualcosa che ha cambiato la storia dell’umanità. Già, la Storia. Altro tema sotterraneo affrontato sempre da Nolan, a cui però è sempre più importato del suo impatto sull’uomo, sull’individuo, che ama far perdere dentro labirinti in cui è la mente il vero nemico e assieme la grande risorsa. Sarà anche chiaro il perdurare di quel dilemma morale, che ha avuto in lui un grande narratore, capace di proporre analisi su questo aspetto che lo rendono tra i più profondi e arguti nel panorama mondiale.