"Anatomia di una caduta", il thriller (unico nel suo genere) che ha battuto Garrone ai Golden Globes

Justine Triet - Crediti LaPresse

Alla fine, è stato Anatomia di una Caduta ad accaparrarsi il Golden Globe, qualcosa che da sempre è visto come una sorta di traccia con cui si può comprendere (con relativa sicurezza) verso dove andrà la serata degli Oscar. Il film di Justine Triet ha di fatto tutte le carte in regola per arrivarci, in virtù di un plauso unanime e di una forte spinta promozionale, che hanno vanificato le speranze per Io, Capitano di Garrone.

Tanti premi per un thriller unico nel suo genere

Il premio ad Anatomia di una Caduta come Miglior Film Internazionale è stato uno degli elementi di maggior interesse per questa edizione dei Golden Globes. Trionfo di Oppenheimer di Christopher Nolan, soddisfazioni anche per Poor Things di Lanthimos, Holdovers di Randolph e l'ultimo Miyazaki. Barbie invece per ora resta a bocca asciutta dove conta ma si sa, la notte degli Oscar può anche regalare grosse sorprese. In tutto questo, a pochi è sfuggito come Anatomia di una Caduta sia arrivato il premio come Miglior Film Straniero e quello per la migliore sceneggiatura in virtù di un percorso a passo di marcia, in cui ha rastrellato non solo la Palma d’Oro a Cannes, ma anche 6 Oscar europei, il premio della National Board of Review e tanto altro ancora in giro per il mondo.

Di che cosa parla "Anatomia di una caduta"

Il film di Justine Triet non rappresenterà però la Francia agli Oscar, scelta che col senno di poi appare folle, una delle tante a cui la Francia ci ha abituato quando si parla di Oscar (che non vince da tantissimo tempo). Al suo posto il pur pregevole La passion de Dodin Bouffant di Tran Anh Hung, che onestamente appare poco adatto. Anatomia di una Caduta infatti ha tutto per poter rivendicare originalità, potenza espressiva ma anche attualità tematica e narrativa. Scritto dalla stessa Triet assieme ad Arthur Harari, è un thriller psicologico con protagonista la bravissima Sandra Hüller, nei panni della scrittrice Sandra Voyte. Quando il marito Samuel (Samuel Theis) viene ritrovato senza vita dal loro unico figlio, il giovane Daniel (Milo Machado Graner), in breve le indagini della magistratura puntano il dito contro di lei, facendola finire dentro un uragano giudiziario e mediatico.

Tutto del suo matrimonio, del suo passato, della sua personalità e vita, finirà sotto gli occhi non solo dei giudici, ma soprattutto dei media. Questo mentre Daniel cerca di capire da solo di chi può fidarsi, qual è la verità, se suo padre si è suicidato oppure c’è dell’altro sotto. Come spesso capita, Anatomia di una Caduta non è un film grandioso tanto per cosa dice, ma per come lo dice e soprattutto per l’incredibile energia e tensione che sa comunicare allo spettatore. Ma c’è di più, Anatomia di una Caduta è anche un film capace di porsi come metafora degli sconvolgimenti sociali e culturali che stanno avvenendo nella nostra società.

Sandra Hüller è la migliore attrice europea

Una donna al processo per l’accusa di aver ucciso il proprio marito, con cui si scoprirà che il rapporto era costellato di tradimenti, litigi, violenza e un’ostilità ormai non più dissimulabile. Anatomia di una Caduta è un dramma femminile in un mondo ancora oggi davvero molto maschile, scritto da una donna e con protagonista quella che al momento è per molti la miglior attrice europea: Sandra Hüller. Ma oltre a questo, il film della Triet ha saputo anche offrirci una performance attoriale incredibile da parte di un attore giovanissimo come Graner, come non se ne vedevano forse dai tempi di Lezioni di Piano di Jane Campion, guarda caso un altro film femminile e femminista, di rottura rispetto ad un’epoca e la sua rappresentazione canonica.

La verità conta ma fino ad un certo punto, per quanto i colpi di scena finali siano sublimi, il film della Triet ci parla del difficile rapporto con il sesso e la propria identità nel mondo di oggi, di quanto la pressione mediatica possa essere qualcosa di letale. Sandra vede ogni frammento del suo essere offerto in pasto a giornali, media, ad un’aula in cui si respira un clima da "La Lettera Scarlatta" di Hawthorne più che di un tempio della ragione e della giustizia moderno. Lei stessa poi non ne esce benissimo, visto che il film poi si pone anche come una metafora del rapporto tra artista e vita, tra artista ed opera, togliendo ogni velo assolutorio con cui la moralità del creatore spesso pare debba essere diversa da quella di chiunque altro.

Di fronte ad una tale complessità resa con tale grazia e potenza, oggettivamente non c’era partita, lo si è capito fin da subito, con buona pace delle speranze di Matteo Garrone e del suo pur pregevole Io, Capitano. Il tema dei migranti più che scottante è scomodo, per l’opinione pubblica occidentale, i politici e anche per i media. Al netto dei premi veneziani, non serviva essere Nostradamus per capire che sarebbe stato il film della Triet a trionfare oggi ed è solo l’inizio, visto che può concorrere in ogni categoria dell’Academy a parte Film Straniero. Ma anche lì, per Garrone, è una Mission Impossible.