Another End, un esperimento fantascientifico e tante domande nel nuovo film di Piero Messina

Another End

Chi non avrebbe voluto più tempo per dire addio a un proprio caro nel momento in cui un lutto improvviso lo ha portato via? Another End, il nuovo film di Piero Messina immagina un mondo in cui questa possibilità esiste, e la racconta seguendo la vicenda di Sal, interpretato da Gael Garcia Bernal, spezzato dalla perdita della moglie Zoe e aiutato dalla sorella Ebe, Berenice Bejo, che gli dà un’altra possibilità con l’aiuto di una donna interpretata da Renate Reinsve. Il film, già in concorso all’ultimo Festival di Berlino, esce nei cinema italiani giovedì 21 marzo.

Another End, la trama

Sal è un uomo in lutto per la perdita improvvisa della moglie Zoe, morta in un incidente stradale. Lui era al volante e ora è spezzato dal dolore e dal senso di colpa e la sua vita è in un limbo di disperazione. A cercare di aiutarlo è la sorella Ebe, che lavora in un istituto chiamato specializzato nel regalare ai cari di chi se ne va un’ ultima possibilità per salutare il defunto e dire quello che non si è riusciti a dire. Il “miracolo” si realizza grazie alla possibilità di inserire i ricordi della persona morta dentro il corpo di un’altra persona (chiamata “host”), che vive, per il tempo del processo, in uno stato di coscienza sospesa, facendo spazio a quella del defunto. Sal, dopo molte ritrosie, accetta l’aiuto che gli offre la sorella e si ritrova a parlare con l’anima della moglie, impiantata nel corpo di un’altra donna. Another Endcomporta dei rischi e per questo il suo svolgimento è possibile solo sotto una rigida regolamentazione sui tempi e le modalità. Ma come si fa, una volta che hai la persona che pensavi fosse morta di nuovo accanto a te, a gestire le emozioni e la situazione in modo razionale, sapendo di doverla lasciare andare di nuovo? Difficile, tanto che l’esperimento di Sal prende una piega che non tiene conto delle regole e si rivela un percorso ancor più arduo e accidentato, finché non viene a galla un’inaspettata e sconvolgente verità.

Another End, il viaggio del lutto e l’essenza dell’essere umano indagati attraverso la storia di Sal

Lo sguardo disperato verso il vuoto di Gael Garcia Bernal, ci porta subito in quella sofferenza assoluta dell’esperienza umana che è il lutto. E in particolare, il lutto improvviso, quello che non ti saresti mai aspettato e ti porta via da un momento all’altro ogni certezza, lasciandoti sospeso su una storia che era ancora tutta da scrivere, ma che non potrà andare avanti mai più. Un trauma che è arduo elaborare proprio per il suo essere improvviso e senza avvisaglie che possano aiutare il nostro cuore e il nostro cervello a comprendere quello che sta per succedere. Una bomba atomica, che lascia nelle vite di chi ci passa, spesso, solo macerie, per molto e molto tempo.

Another End ci porta nel fondo di questo tunnel di sofferenza, paura e confusione. E lo fa attraverso un protagonista dolente, arrabbiato e impotente. E questo è il primo motivo per andare a vedere il film: l’interpretazione dei protagonisti, perfetti nel loro insistente ripiegamento sui loro moti interiori, quella di Gael Garcia Bernal, e anche quelle di Renate Reisve e Berenice Bejo. Ma ce ne sono altri, perché Another End è un complesso viaggio emotivo, ma anche molto mentale, che ci porta al fondo dell’esperienza umana, quando questa esperienza è più vicina al suo senso, ovvero quando ha a che fare con la realtà di quello che crediamo il suo contrario, la morte.

La sorella propone a Sal un miracolo, un miracolo che ogni giorno si riproduce, più e più volte, a fronte di un pagamento, nell’istituto dove lavora, in una metropoli qualunque di un futuro non troppo lontano. Le persone salvano i loro ricordi, e da questi, una volta defunti, prendendo un corpo in prestito, gli specialisti fanno resuscitare per un po’, quanto basta per un ultimo saluto che non lasci in teoria recriminazioni, il proprio caro dipartito. Sulla carta una grande opportunità che però, nell’esperienza concreta di Sal, ma non solo, fa diventare il suo difficile addio ancora più complicato. Perché la memoria, la coscienza, l’anima (?) di Zoe finisce in un corpo non suo, e quando Sal stringe quel corpo, si illude e a un certo punto non sa più dove finisce Zoe e dove inizia la host che, solo per soldi, si presta ad “ospitarla”.

E questa è la riflessione più grande e ambiziosa del film. Piero Messina ci spinge con questa nuova storia sul limite del senso della vita, a chiederci: cos’è che fa di noi quello che siamo? I nostri ricordi, le nostre emozioni, la nostra coscienza, basterebbero a definirci nella nostra unicità, anche in un corpo diverso? La nostra essenza interiore si riduce al modo in cui l’hanno forgiata le esperienze che ricordiamo e le emozioni che ne sono l’eco? E’ in questo che consiste veramente la coscienza, o l’anima, di ognuno di noi? E l’amore, allora è davvero soprattutto l’incontro di anime? Domande antiche come l’essere umano, la cui risposta rimane aperta in questo film, che ha il merito di rilanciarle attraverso una storia esemplare. Almeno, fino a un certo punto. Perché poi, nel finale la vicenda di Sal fa un triplo salto carpiato e ci svela la verità dietro quello che credevamo di stare guardando, ribaltando tutto e facendoci fare un altro enorme balzo emotivo e di pensiero, rimettendo di nuovo tutto in discussione.

Voto: 7