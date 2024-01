Con il nuovo Aquaman, Jason Momoa ha spiazzato la Warner Bros

Jason Momoa in una scena di Aquaman e il Regno Perduto

Aquaman e il Regno Perduto doveva essere un fiasco assurdo per la Warner, che mirava solo a contenere i danni. Invece, ridendo e scherzando, al botteghino ha raggiunto quota 375 mlioni, quel classico sei in pagella che, data la situazione del franchise, è assolutamente sconcertante. Ma qual è il segreto dietro questo risultato? E perché di fatto mette in imbarazzo la Warner Bros., già alle prese con una complicata gestazione del nuovo universo concepito da quel James Gunn, che ha di fronte una missione difficilissima: farci innamorare di nuovo dei cinecomics.

Un cinecomic diventato ormai un fossile vivente

Aquaman e il Regno Perduto non ha avuto neppure un'anteprima ufficiale, la Warner Bros. non ha investito praticamente nulla a livello pubblicitario, dopo aver ritardato di anni l'uscita del secondo capitolo dedicato al Re di Atlantide, a causa dei vari dissesti societari che l'hanno attraversata. Di base il film si è affidato totalmente al passaparola e alla fama di Jason Momoa, il che è il primo elemento che ci porta a riconoscere che il secondo viaggio con il buzzurro re di Atlantide, non godeva di alcun tipo di favore da parte della casa madre. Eppure, al momento, il film ha incassato 375 milioni di dollari, probabilmente finirà a quota 450, visto che si aspettano ancora novità dal mercato cinese che di certo influì tantissimo nel successo del primo Aquaman. Fu il più grande incasso di un cinecomic della Warner di sempre, con un miliardo e passa di dollari. Fu anche il film che lanciò definitivamente Jason Momoa, sorta di incrocio tra certi wrestler degli anni '80, i Maciste dei Peplum e l'Arnold Schwarzenegger più autoironico.

E proprio ai peplum da molti punti di vista questo Aquaman e il Regno Perduto assomiglia, con una trama semplice,effetti speciali di ottimo livello, muscoli, tanta spettacolarità e la giusta dose di humor dissacrante. Da quando però James Gunn è arrivato al timone della Warner Bros, si è capito che per sostanzialmente quasi tutti i protagonisti della vecchia gestione, il tempo era scaduto. Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck, Zachary Levi, Ray Fisher sono stati gentilmente accompagnati verso l'uscita, suscitando enormi polemiche e rumore. Al momento a parte il discusso Ezra Miller, protagonista del flop dopolorso di Flash (sul quale paradossalmente c'erano molte più speranze da parte della Warner di rifarsi) è solo Jason Momoa ad averla scampata, questo perché con ogni probabilità sarà il futuro Lobo. Aquaman nel Regno Perduto da questo punto di vista è fonte d'imbarazzo per la Warner e non poteva essere diversamente, era come mostrare i panni sporchi in pubblico e ricordare a tutti che sono stati capaci di fare un disastro.



Si certo, arrivava forte di un primo episodio accolto benissimo dal pubblico, ma era anche una sorta di fossile vivente, ciò che rimaneva di quello Snyderverse che non è mai nato veramente, che era stato un fiasco totale. La prova sta nel fatto che lo stesso Jason Momoa si è riciclato come sorta di deus ex machina creativo, firmando lo script e investendo in prima persona assieme al regista James Wan la sua credibilità di intrattenitore presso il pubblico. Il risultato al momento è andato infatti molto al di là delle più rosee aspettative (che parlavano di appena 200 milioni) proprio per la credibilità che il colossale hawaiano ha presso il pubblico nel corso degli anni. Lo fa anche in questo film, nutritosi della sua presenza sui social, della sua coerenza e simpatia, la sicurezza che bene o male, andarlo a vedere stavolta non avrebbe disatteso alcuna aspettativa particolare.

Un attore che è una garanzia di divertimento e leggerezza

Ma per capire perché Aquaman è il Regno Perduto sia riuscito bene o male a rimanere a galla, a non colpire le già sconquassate casse della Warner Bros, bisogna comprendere un punto fondamentale: i cinecomic ormai sono in via d'estinzione. Come altri generi in passato, hanno raggiunto il loro apice, ma dopo un apice c'è sempre il calo, in questo caso drammaticamente vistoso, dovuto a una mutazione del pubblico e del genere, alla sconclusionata politica produttiva che ha privilegiato quantità su qualità. Ma, ed ormai è inutile negarlo, la loro fine è arrivata anche per un eccesso di agenda woke e politically correct, che ha reso questi film sempre meno avvincenti, sempre meno divertenti, come lo stesso CEO della Disney Bob Iger ha ammesso poco tempo fa. I risultati pessimi di The Marvels, dell'ultimo Ant-Man, la ritirata strategica da parte di Kevin Feige, sono l'altro lato della medaglia per quello che riguarda la mission impossible affidata a James Gunn.

Il suo Superman non si sa ancora come andrà e se basterà a rivitalizzare i cinecomics, ma intanto ha giustamente salvato Jason Momoa, che pare fatto apposta per la sua idea di cinema, anche se bene o male interpreta quasi sempre sé stesso con poche variazioni sul grande schermo. Aquaman e il Regno Perduto si sono presentati fin dall'inizio infatti come un film di intrattenimento e basta, senza tanti ghirigori, senza tanta retorica sull empowerment femminile, l'inclusività, o altra roba simile. Wan e Momoa, al netto di tanti tagli anche per ridurre il minutaggio della discussa Amber Heard (altra news che ha fatto piacere a una grossa fetta di pubblico), hanno capito una cosa: il pubblico vuole, semplicemente, passare due ore in sala e uscirsene alleggerito. Aquaman e il Regno Perduto è un film imperfetto, ma fracassone, coloratissimo. Jason Momoa ha dimostrato di avere imparato qualcosina dalla saga di Fast & Furious, a cui ha recentemente partecipato, sposandone l'essenza semplice e fruibile da chiunque, ma aggiungendovi autoironia, anche una faccia tosta incredibile nel far finta di non avere dei limiti enormi come interprete.

Resta da capire quanto la Warner Bros. si stia mangiando le mani, ma la risposta in realtà è una strada senza via d'uscita. I vertici della Warner hanno reso l'universo cinematografico Dc una sorta di Nazgul: una creatura a metà tra il cimitero cinematografico e la necessità di rimanere in vita anche solo per dare un segnale. Ma forse, questo film ci mostra anche che ormai le persone vogliono andare al cinema e vedersi un film senza pensare che prima devono guardarsi quattro serie tv o dover aspettare altri sequel o film paralleli per completare il quadro. Questo espediente la Marvel ha utilizzato così tanto che ormai al pubblico è venuto a noia e allora perché non andare in sala, guardarsi il fusto hawaiano fare un po di cazzotti sott'acqua e tanti saluti?