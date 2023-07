E se la cosa migliore di Barbie fosse invece Ken?

Ken in Barbie

Barbie e Ken, Ken e Barbie. Averli sul grande schermo rappresenta uno degli eventi cinematografici dell'anno e speriamo il botteghino rispetti questo pronostico. Un film rosa, con una protagonista femminile, per la bambola per eccellenza. Eppure, ci dice anche molto del mondo maschile, ma soprattutto di come sia concepito da quell'area progressista, femminista e moderna di cui la Gerwig è simbolo, rappresentazione e voce. Ed indovinate, è una visione tanto limitata, quanto interessante.

La simbologia di un mondo alla rovescia

Barbie si, Barbie no, Barbie boh. La nuova creatura di Greta Gerwig, il volto nuovo femminile dietro la macchina da presa, è un film autoriale molto ambizioso, una sorta di fantasy a metà tra commedia grottesca e metafora dei tempi moderni. Margot Robbie domina sui poster, sui trailer, al suo fianco Ryan Gosling, il suo Ken, personaggio che, assieme agli altri uomini di questa stranissima avventura, in realtà racchiude molti più significati di quanti ci aspettassimo, di quanti probabilmente la stessa regista avesse anche intenzione di donargli. Il film che ha tanti pregi, tanti difetti, ma soprattutto non riesce a nascondere quanto si prenda sul serio, mentre ci mostra questo paradiso per donne in stile Mattel, un universo parallelo completamente rovesciato rispetto a quello del mondo reale. O almeno questo è il pensiero sul mondo reale della Gerwig, perché Ken e gli altri uomini sono funzionali semplicemente al loro aspetto fisico, sono mere comparse dentro una narrazione completamente in rosa, che riguarda lavoro, politica, costumi, stile di vita ed anche estetica. Sono fusti da spiaggia quasi senza libero arbitrio, condannati ad avere fisici scolpiti, look modaiolo e allo stesso tempo ad essere inoffensivi, solari, totalmente scevri da quella mascolinità, che oggi fa per forza di cose fa sempre rima con tossicità. Ed è qui che Barbie mostra il suo vero volto, l'ideologia che lo pervade, fatta di una visione dell’uomo moderno dove la misandria e un certo disprezzo sono imprescindibili, così come l’idea che in fondo il maschio moderno sia una creatura da rieducare, riformare, riplasmare, per ottenere il miglior universo possibile. E per migliore naturalmente si intende la loro.

Una disparità totale di concezione di sé stessi

Margot Robbie è come al solito un concentrato di espressività meravigliosa, con la sua capacità di far scendere una lacrima, di essere assieme gioia e dubbio. Eppure, ad essere totalmente sinceri, il vero mattatore del film è proprio Ryan Gosling, con questo suo Ken, innamorato senza speranza di Barbie, che infine apre gli occhi su qualcosa che non conosceva: la propria potenzialità. Barbie è un film che ad un tempo elogia e assieme condanna il nuovo femminismo, e parliamo di quello più altolocato, borghese, antagonista, quello che rifiuta tutto ciò che vi era ieri, la concezione e la rappresentazione della donna del passato, rifiuta anche l'accezione di una normalità visto che oggi essere donne, secondo questa corrente, significa essere eccezionali. Sei donna? Sei una 10 a prescindere, non importa non ha talento o doti, se hai uno stile di vita che ti porta all’obesità orgogliosa e malsana: sei donna e allora sei eccezionale sempre.

Ma per gli uomini non funziona così, è il mondo a dirti quanto vali. Ken in quanto uomo però qui deve per forza di cose essere perfetto, ma solo se mansueto, controllabile, membro di una tribù di bambini poco cresciuti, facilissimi da manipolare, basta accarezzare l'ego, instaurare la competizione, guai a lasciargli via libera altrimenti il patriarcato torna in un amen. Se pensate che questa sia una visione distorta, affetta anche da una certa misandria, avete perfettamente ragione, perché la realtà è che Greta Gerwig ci parla di come è oggi una certa parte di movimento femminista rispetto agli uomini, il che è incredibilmente più interessante. Gli uomini sono privilegiati a prescindere, gli uomini sono prepotenti, sono egoriferiti, non sanno ascoltare, si fermano solo all'estetica, reprimono i propri sentimenti per inseguire un'ideale di perfezione che è assolutamente detestabile. C’è solo un piccolo particolare in tutto questo: è una visione parziale e furba.

Il Ken visto qui è un mix tra gli anni ‘50 e poi gli anni ‘80, quelli di Karate Kid, Silvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, del duro della road house e del testosterone che scorreva a fiumi assieme all’omosessualità temuta e assieme agognata. Ma qual è lo spazio degli uomini nella società immaginata dalle donne del futuro come la Gerwig? Sono assetate di rivalsa dopo secoli di sottomissione feroce e storicamente reale, ma non per questo vogliono migliorare il mondo, solo invertire i rapporti di potere.

Sai che novità. C'è un enorme vizio in questa visione della Gerwig, basato sulla semplice non conoscenza di quella che è la vita del maschio medio, che è molto diverso dal borghese e uomo di potere di sua conoscenza, dai fusti di cui Ryan Gosling è da più di un decennio simbolo. Ce lo mostra e neppure se ne accorge, quando li vediamo sì al comando della Mattel, ma anche come gli unici deputati ai lavori più pesanti, faticosi e umilianti, condannati in entrambi i mondi ad una solitudine che il mondo femminile non ha ancora compreso né comprende. Gli basta sospirare mentre guarda questo Ken, prototipo del maschio di alto valore in cui si discute su tik tok, Instagram, nei podcast dei moderni e moderne guru d’ oltreoceano, dove essere significa soprattutto possedere ed apparire. Alla fine, Barbie è soprattutto il ritratto di una crisi, quella del rapporto tra i sessi, con la necessità di superare le vecchie strutture ma senza avere una chiarissima idea di che cosa sia quella nuova. L'unica certezza che è che essere uomini continua ad essere una fatica non da nulla, perché bisogna essere uno scrigno con tutto e il contrario di tutto, perfetto compendio di quel capitalismo di cui Barbie fa solo finta di essere critica, mentre ne tesse l’elogio.