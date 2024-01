Chi segna vince, il film con Fassbender racconta una bella storia (vera) di riscatto

Chi segna vince

Una commedia brillante e piena di umanità che racconta una storia vera di riscatto conquistato sui campi di calcio più sperduti e improbabili del mondo. Chi segna vince di Taika Waititi, già autore di un film amatissimo come Jo Jo Rabbit, arriva in sala in Italia giovedì 11 gennaio. Protagonista assoluto della vicenda è Michael Fassbender, nei panni del tormentato e irascibile allenatore Thomas Rongen, mentre Oscar Kightley è il testardo Tavita, presidente della Federazione Calcio delle Samoa Americane, Elisabeth Moss è Gail, l’ex moglie di Rotgen, mentre i giocatori sono interpretati da Kaimana (Jaina), Beulah Koane (Daru), e il regista si ritaglia per sé il cameo del divertente pastore della piccola comunità dell’isola.

Chi segna vince, la trama

Qual è la peggiore nazionale di calcio del mondo? Impossibile da stabilire, direte voi, perché gli elementi da considerare sono tanti per stilare una tale classifica ed essere certi dell’ultimo posto. Nel 2001 però, questa certezza c’era: la nazionale di calcio peggiore del mondo, anzi, di tutti i tempi, era quella delle Samoa Americane, un pugno di micro isole sparse nel Pacifico e appartenenti al territorio statunitense, popolate in tutto da circa 57000 anime. La rappresentativa di questo popolo, nel corso delle qualificazioni ai Mondiali del 2002, ha centrato il record della più clamorosa sconfitta nella storia del calcio internazionale: Australia- Samoa Americane è infatti finita con l’incredibile risultato finale di 31-0, e ha consegnato l’incolpevole portiere Salapu, suo malgrado, alla storia. Dieci anni dopo quest’onta, un ex campione di calcio, che ormai è un allenatore che sta vivendo il suo declino agonistico ed esistenziale, viene spedito dalla federazione americana di soccer a provare a risollevare le sorti della squadra peggiore del mondo, e a realizzare il sogno del presidente della locale FGC, il simpatico Tavita, che non osa sperare in una prima vittoria nella storia della nazionale del suo paese, ma almeno nel primo gol segnato. Un obiettivo minuscolo per qualsiasi altra compagine del globo, una missione quasi impossibile per le Samoa Americane.

Naturalmente, quello di Rotgen sarà un bel viaggio esistenziale, di riscatto e ripartenza della propria vita, ma il primo impatto con il piccolo paese, i suoi costumi, la sua gente, la sua mentalità, sarà piuttosto scoraggiante. Serviranno un bel bagno di umiltà, la tranquilla saggezza di quel popolo sconosciuto e, infine, il coraggio ad aprirsi per fargli tornare nelle vene la passione per il calcio, ridare sapore alla sua vita, e riportarlo a guardare avanti superando il doloroso passato.

Chi segna vince, sorrisi ed emozioni in una storia semplice ed efficace

Una commedia brillante che punta, senza clamori o inaspettati colpi di scena, dritto al cuore degli spettatori, sfruttando una storia vera di pallone e umanità, di cui pullula in ogni angolo del mondo lo sport e il calcio minore, quello lontano dai riflettori e dai miliardi. Chi segna vince di Taika Waititi è un racconto semplice ma pieno di humor e di grazia, che parla di un uomo solo come un’isola e della sparuta popolazione di un’isola remota e misconosciuta al mondo che si incontrano, ovviamente si scontrano, e infine si comprendono. E insieme portano a termine la più improbabile e minuscola delle imprese per una squadra di calcio: segnare un gol, il primo gol nella storia della loro sconclusionata nazionale, per cancellare l’onta di una sconfitta indecorosa come nessuna mai e ricordare al mondo che anche nel bel mezzo del pacifico ci sono ragazzi in gamba capaci di far gioire i cuori infilando un pallone in una porta.

Il contrasto tra l’arrabbiato e sconfitto uomo-isola Thomas Rottgen, interpretato da un opportunamente spigoloso Michael Fassbender, e i ritmi lenti dell’isola, la morbidezza di approccio alla vita, ma anche la simile ricerca di riscatto della piccola comunità e dei giovani calciatori impreparati che l’estraneo si trova a dover trasformare in una compagine in grado di giocarsi le qualificazioni mondiali senza ripetere la debacle di qualche anno prima, dà luogo a un confronto serrato, tra situazioni surreali e divertenti e momenti di riflessione. Un bel percorso, tra salite e discese, di avvicinamento, scontro, scoperta e infine comprensione, tra il burbero allenatore e i suoi ragazzi: entrambe le parti sono in cerca rivincita, e chi salva chi non è sempre chiaro: i ruoli si mischiano e si confondono fino alla fine. A fare imboccare in zona cesarini la strada giusta al protagonista, quella che gli fa comprendere che l’unione fa la forza e che c’è sempre un secondo tempo nella vita, sono le parole del saggio ed entusiasta Tavita, e il confronto con quella squadra sfiduciata e in cerca di guida, nelle cui fila spicca Johyana, creatura in transizione e ottimo difensore centrale.

Un film che strappa sorrisi ed emoziona con una storia semplice e forte, di quelle che solo la vita vera può scrivere.

Voto: 7