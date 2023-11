I film da vedere al cinema questa settimana (16-22 novembre 2023)

Una nuova settimana di cinema fatta di grandi ritorni – e forse anche di addii eccellenti – si apre oggi giovedì 16 novembre 2023 per le sale italiane. Da “Dream Scenario - Hai mai sognato quest’uomo?” con Nicolas Cage ad “Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente”, prequel e spin-off della famosa saga, fino a “The Old Oak”, vale a dire quella che potrebbe essere l’ultima opera della carriera del regista Kean Loach. Cosa andare a vedere? Scopriamo tutti i titoli in uscita attraverso trame e trailer.

Dream Scenario – Hai mai sognato quest’uomo?

di Kristoffer Borgli, con Nicolas Cage, Michael Cera, Julianne Nicholson e Tim Meadows

Paul Matthews è il professore di biologia di una piccola università: uomo di mezza età abbastanza anonimo, la sua esistenza scorre monotona e tranquilla. Tutto cambia drasticamente quando il suo volto inizia ad apparire nei sogni di tantissimi sconosciuti, e mai in un ruolo positivo, anzi. La sua improvvisa celebrità gli si ritorce così rapidamente contro e la gente inizia a evitare lui e tutta la sua famiglia.

In una pellicola che oscilla e viaggia tra la dimensione onirica e la realtà, il regista norvegese Kristoffer Borgli (al suo primo lungometraggio USA) riprende un tema a lui caro come la ricerca dell’identità personale. Nicolas Cage guida un cast importante dove tutti i personaggi secondari hanno rilievo attraverso le proprie storie.

Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente

Film di Francis Lawrence, con Tom Blyth, Rachel Zegler, Peter Dinklage e Viola Davis

La decima edizione degli Hunger Games è alle porte e un Coriolanus Snow appena 18enne – molti anni prima di diventare presidente di Panem – viene scelto come mentore. Il giovane vede in questa opportunità non solo un’occasione per rialzare il nome della sua casata dopo la guerra di Capitol City, ma anche di unire la sua astuzia politica e sociale con le grandi doti di Lucy Gray Baird, il tributo femminile del Distretto 12, pronta a tutto per sopravvivere in una corsa contro il tempo e la morte.

Francis Lawrence torna alla regia di un Hunger Games (dopo “La ragazza di fuoco” e “Il canto della rivolta” parte 1 e 2) in quello che è un prequel spin-off sulla storia del tirannico presidente di Panem. Tratto dall’omonimo romanzo di Suzanne Collins, “La ballata dell’usignolo e del serpente” è un trionfo di toni dark decisamente più violento rispetto ai suoi predecessori, trainato da volti noti e giovani promesse nel cast.

The Old Oak

Film di Ken Loach, con Dave Turner e Ebla Mari

Una cittadina del nord-est dell’Inghilterra ha ormai chiuso le miniere e gli abitanti - in particolare i giovani - hanno lasciato la terra che una volta ospitava una comunità fiorente. Il villaggio si è svuotato e le case sono tornate a prezzi abbordabili, spingendo alcuni rifugiati siriani a raggiungere la Gran Bretagna. Il proprietario dell’Old Oak, l’unico pub rimasto aperto, è pronto ad accoglierli, a contrario degli abitanti che vedono in loro una minaccia.

Ken Loach torna dietro la macchina da presa e firma quello che – a detta sua – potrebbe essere l’ultimo film della sua carriera. Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023, “The Old Oak” è un ritratto di una guerra tra poveri, di una solidarietà che non esiste più, ma anche un interrogativo sulla speranza per il futuro.

Trenque Lauquen

di Laura Citarella, con Laura Paredes, Ezequiel Pierri e Rafael Spregelburd

Nella città di Trenque Laquen, nei pressi del confine de La Pampa argentina, Laura lavora come botanica: si prepara a ottenere una cattedra importante e, nel frattempo, continua a classificare piante e fiori vivendo immersa nella natura. Un giorno, tra i boschi, viene attratta da quello che sembra essere un fantasma e decide di inseguirlo senza lasciare tracce. Il suo fidanzato Rafael e il suo collega Ezequiel iniziano così la ricerca della donna scomparsa, attorno alla quale emergono bollenti segreti sul suo passato.

Presentato al Festival di Venezia 2022 nella sezione Orizzonti, il nuovo film di Laura Citarella – esponente del nuovo cinema argentino “El Pampero” – è diviso in due parti e quindi in numerosi capitoli, in una sorta di matrioska volta a scoprire progressivamente la storia e ricostruire la protagonista, tra flashback e indizi come il ritrovamento di un epistolario erotico.

Misericordia

di Emma Dante, con Simone Zambelli, Simona Malato, Tiziana Cuticchio e Milena Catalano

Alle spalle di Contrada Tuono – piccolo borgo marinaro della Sicilia – si erge una maestosa montagna. Qui è nato Arturo, rimasto orfano di madre, morta dopo averlo messo al mondo. Il giovane viene così cresciuto da Betta, Nuccia e Anna, prostitute proprio come la madre, che lo trattano come se fosse figlio loro. Nato nella miseria e invisibili agli occhi altrui, Arturo cresce “diverso”, con un animo puro.

Tratto dalla sua omonima opera teatrale scritta tre anni fa, Emma Dante dirige una pellicola che, tra elementi puramente neorealistici e naturalismo quasi favolistico, è un continuo oscillare tra cinema e teatro stesso.

Le altre uscite al cinema

Tanto altro cinema italiano in sala con “Mimì – Il principe delle tenebre” di Brando De Sica, “La sedia” di Gianluca Vassallo, “L’altra via” di Saverio Cappello e “Una preghiera per giuda” di Massimo Paolucci. In uscita anche il thriller USA “Thanksgiving”.