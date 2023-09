I film da vedere al cinema questa settimana (28 settembre-4 ottobre 2023)

È la settimana di due ritorni eccellenti quella che si apre al cinema giovedì 28 settembre: il regista Wes Anderson firma il suo nuovo lungometraggio “Asteroid City” a due anni da “The French Dispatch”, mentre Roman Polanski torna con “The Palace” dopo ben quattro anni, quando nel 2019 diresse “L’ufficiale e la spia”, ma non mancano tante altre uscite. Scopriamo quali film vedere in sala attraverso le trame e i trailer di tutti i titoli.

Asteroid City

di Wes Anderson, con Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton e Adrien Brody

Nevada, anni Cinquanta. Nell’immaginaria e remota cittadina desertica di Asteroid City, famosa per il suo cratere lasciato dall’impatto con un meteorite, si svolge la Junior Stargazer, un’importante convention di promettenti giovani scienziati. Durante la competizione accademica, però, i presenti si imbattono in un alieno arrivato dal cielo. L’episodio porta il governo degli Stati Uniti a intervenire e a costringere in quarantena tutti i testimoni, che avranno modo di riflettere e confrontarsi sulla nuova realtà che si sta aprendo.

Wes Anderson torna al cinema con un lungometraggio sempre più vicino alla sua amata animazione, meno manierista di “The French Dispatch” e che ben si sposa con l’estetica USA degli anni Cinquanta, in cui – come al solito – non mancano dettagli colorati e puntualissimi. Tantissimi personaggi in una pellicola dal cast stellare, da Bryan Cranston a Edward Norton, Scarlett Johansson, Tom Hanks, ma anche Margot Robbie, Willem Dafoe e Steve Carrell, dopo il forfait del fedelissimo del regista, Bill Murray (fermato dal Covid).

The Palace

Film di Roman Polanski, con Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Bronwyn James, Joaquim de Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Fortunato Cerlino e Mickey Rourke

È il 31 dicembre del 1999 e al Palace Hotel, un albergo di lusso situato nelle Alpi svizzere, sono in corso i preparativi per il Capodanno più atteso di sempre, che segna il passaggio al nuovo millennio. L’instancabile Hansueli, il dirigente dell’albergo, e tutto il suo staff sono al lavoro per rendere il veglione perfetto, curato in ogni dettaglio e in grado di soddisfare tutte le assurde richieste degli eccentrici ricconi che saranno ospiti. La serata, tuttavia, sfocia in un’inattesa assurdità e degrado.

Tagliato il traguardo dei novant’anni, Roman Polanski si “regala” una vera e propria commedia che non risparmia nessuno, massacrando la fauna mondiale di ricchi e arricchiti (conosciuta dal regista in Svizzera, dove ha la casa) a suon di stereotipi e paradossi. Presentato Fuori concorso al Festival di Venezia 2023, si tratta del ritorno al cinema di Polanski a quattro anni da “L’ufficiale e la spia”.

The Creator

Film di Gareth Edwards, con John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles e Allison Janney

In un futuro post-apocalittico il mondo è in guerra e diviso in due blocchi: quello occidentale, che rifiuta l’utilizzo dell’IA, e quello orientale, che la accoglie. Dopo aver perso la moglie in una missione, l’ex agente delle forze speciali Joshua viene incaricato di distruggere “Il Creatore”, a cui risponderebbero tutte le IA. Una volta giunto in territorio nemico, però, scoprirà che la pericolosa arma è una bambina.

Gareth Edwards firma una pellicola sci-fi tenendosi lontano dagli schemi cyberpunk più classici, rivolgendo lo sguardo più che altro al simbolismo, al confronto tra l’essere umano e il “non-umano” che fa sempre tanta paura fino a portare alla guerra, in un film a tratti anche fantasy e con un’etica e una filosofia pacifista in mente ben precisa.

Talk to me

di Danny Philippou e Michael Philippou, con Sophie Wilde e Miranda Otto

Mia ha da poco perso la madre e ha un rapporto complicato con il padre. Quando la giovane scopre - attraverso dei video in rete -che alcuni coetanei stanno organizzando delle sedute spiritiche per entrare in contatto coi defunti, decide di partecipare e incontrare sua madre. La comunicazione con il mondo degli spiriti, però, precipita in un incubo che prenderà possesso dei ragazzi.

I gemelli Philippou mettono a segno un horror che più solido forse non si può: angoscia, inquietudine, quindi spavento fino al terrore, il tutto con il mondo della Gen Z a fare da cornice in un film con ogni ingrediente perfettamente dosato.

Non credo in niente

di Alessandro Marzullo, con Demetra Bellina, Giuseppe Cristiano, Renata Malinconico e Mario Russo

Un’artista disillusa che oggi è una hostess, un aspirante attore che si rifugia nel sesso occasionale e un duo di giovani musicisti che lavora in nero in un ristorante per sopravvivere si muovono in una Roma sporca e decadente, specchio corale di una società rabbiosa e una gioventù disincantata che non trova rifugio da nessuna parte.

L’esordio cinematografico di Alessandro Marzullo è un’opera indipendente e coraggiosa, caotica e a tratti inconcludente come l’esistenza dei suoi protagonisti, con i grandi maestri della regia tenuti visibilmente a mente.