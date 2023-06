I film da vedere al cinema questa settimana (29 giugno-5 luglio 2023)

Harrison Ford torna a interpretare un personaggio iconico della storia del cinema come Indiana Jones in questa nuova settimana da vivere in sala. Oltre al quinto capitolo della saga Indiana Jones e il Quadrante del Destino, da vedere la storia di una nuova vita madre-figlio di A Thousand One, ma anche le “fughe” dalla borghesia e dall’autocontrollo di Monte Verità e 99 Lune, oltre alla nuova commedia surreale firmata da Giorgio Amato con Lo sposo indeciso. Scopriamo cosa vedere al cinema questa settimana attraverso trame e trailer di tutte le uscite.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Film di James Mangold, con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook e Antonio Banderas

Siamo nel 1969, le lotte coi nazisti appartengono ormai al passato e il prof. Henry Jones è pronto a ritirarsi, se non fosse che la figlioccia Helena lo obbliga a tornare in azione. La ragazza è infatti entrata in possesso del prezioso Quadrante di Archimede, un artefatto in grado di individuare le fratture temporali, ed è determinata a venderlo al miglior offerente, rischiando di farlo cadere nelle mani sbagliate.

A 80 anni suonati Harrison Ford torna a vestire i panni del mitico Indiana Jones. Il quinto capitolo della saga, che James Mangold prende in eredità da Steven Spielberg, arriva a più di 40 anni da I predatori dell’arca perduta e 15 anni dopo l’ultimo Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, ed è l’addio a un personaggio storico, che passa il testimone alla “nipote” Helena Shaw.

A Thousand and One

di A.V. Rockwell, con Teyana Taylor, William Catlett, Josiah Cross, Aven Courtney e Aaron Kingsley Adetola

Inez è una donna forte, determinata e impulsiva: lavora come parrucchiera e, non appena può, va sempre a trovare il figlio Terry, che ha dovuto dare in affidamento sei anni prima. La madre sente però di non riuscire più a stare lontano dal figlio, e decide di rapirlo. I due riscoprono un legame intensissimo crescendo in una New York in continuo cambiamento, ma le loro nuove vite saranno messe in pericolo dal “segreto” della loro famiglia.

L'esordio alla regia di A.V. Rockwell è una potente storia di salvezza, di resilienza, ma soprattuto di famiglia, in grado tuttavia di non cadere nei soliti cliché e stereotipi sull’argomento. La protagonista è interpretata dalla cantante Teyana Taylor.

Monte Verità

di Stefan Jäger, con Maresi Riegner, Hannah Herzsprung e Max Hubacher

Hanna Leitner decide di lasciare Vienna e fuggire dalla sua vita borghese, soffocata dal ruolo di sola madre dei suoi due figli e di oggetto sessuale per il marito. Raggiunge così una comunità svizzera di Ascona che si raduna nei pressi del cosiddetto Monte Verità. Qui Hanna riscopre la propria persona e una vecchia passione per la fotografia.

Una storia di emancipazione fatta di sguardi su una società borghese dove le pari opportunità restano un miraggio, sia che si tratti di equilibrio mentale sia che si tratti di “semplici”, quanto imprescindibili, passioni.

99 Lune

di Jan Gassmann, con Valentina Di Pace, Dominik Fellmann, Danny Exnar e Jessica Huber

Bigna è una scienziata rigorosa, studia la prevenzione dei terremoti e allo stesso modo monitora la sua vita, tenendo sotto controllo tutto, compresi i suoi desideri sessuali. Frank, però, nonostante conduca una vita fumosa e annebbiata dalle droghe, riesce a colpirla. Pur appartenendo a due mondi diversi, i due inizieranno una frequentazione inaspettata quanto appassionata.

Presentato al Festival di Cannes 2022 nella sezione “Acid”, il film del regista elvetico Jan Gassman è una storia di amore e passione che attualizza il linguaggio ad app, libertà sessuale e altri pilastri dell’oggi senza scadere nel banale, favorito anche da una fotografia coraggiosa.

Lo sposo indeciso

di Giorgio Amato, con Gian Marco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Francesco Pannofino, Giorgio Colangeli, Ornella Muti e Claudia Gerini

Il professore di filosofia Gianni Buridano ha deciso di andare contro tutte le sue convinzioni e le sue battaglie nei confronti della morale cattolica occidentale per sposare Samantha, la bella donna delle pulizie che lavora nella sua università. Anziché avvicinarsi, però, prima delle nozze i due – appartenenti a mondi diversi – sembrano allontanarsi: non solo il testimone dello sposo sta cercando di dissuadere l’amico, la coppia sembra essere stata colpita da una vera e propria maledizione lanciata dalla Maga Cecilia.

Giorgia Amato firma una commedia senza cadere nelle sue meccaniche, ma anzi creando atmosfere surreali ai limiti del kitsch per affrontare con ironia e nuovi toni un contrasto tra due mondi sociali. Il tutto aiutato da un cast sorprendente, con tanti volti famosi in ruoli inaspettatamente riusciti.

Le altre uscite al cinema

Al cinema anche la collaborazione tra Polonia e Italia per Silent Land, storia di una coppia polacca in vacanza su un’isola italiana e colpita da una tragedia, ma anche il dramma borghese de La Folle Vita, oltre alla sorprendentemente fresca storia d’amore adolescenziale e di formazione Falcon Lake, che segna il riuscitissimo debutto alla regia dell’attrice canadese Charlotte le Bon.