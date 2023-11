I film da vedere al cinema questa settimana (30 novembre-6 dicembre 2023)

Settimana piena di novità quella che si apre per i cinema italiani oggi giovedì 30 novembre 2023. I Manetti Bros. tornano con il terzo capitolo “Diabolik – Chi sei?” della trilogia dedicata al ladro mascherato, Michele Riondino esordisce alla grande alla regia nella “sua” Taranto raccontando lo scandalo della “Palazzina Laf”, Caterina Carone sorprende con la delicata storia di resistenza de “I limoni d’inverno” con Chistian De Sica. Non mancano le uscite da tutto il mondo, dall’imperdibile “Un anno difficile” dei registi francesi Olivier Nakache ed Eric Toledano al tedesco “Il cielo brucia”, ma anche il ritorno di John Woo a Hollywood con “Silent Night – Il silenzio della vendetta” e l’arrivo del nuovo “Godzilla – Minus One”. Scopriamo cosa vedere al cinema attraverso trame e trailer di tutti i film in arrivo in sala.

Diabolik – Chi sei?

Film di Antonio e Marco Manetti, con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci

Diabolik ed Eva Kant sono pronti a mettere le mani sulle preziose monete della Contessa Wiendemar con l’ennesimo, astuto, colpo, ma una banda di criminali precede il ladro mascherato e la sua fedele compagna. Sia Diabolik che l’ispettore Ginko si mettono sulle tracce della gang, almeno fino quando non vengono entrambi catturati e si ritrovano finalmente faccia a faccia in una cella. Eva e Altea, la Duchessa con cui Ginko ha una relazione segreta, si troveranno così a dover collaborare per salvare i loro uomini.

I Manetti Bros. firmano il terzo capitolo dedicato al ladro gentiluomo mascherato nato dalla penna delle sorelle Giussani con una regia, come sempre, dalla puntualità quasi maniacale per l’attenzione al dettaglio. Tratto dal fumetto n.107, si tratta forse del “Diabolik” più noir e intenso - soprattutto con il confronto tra il protagonista e Ginko - senza mai dimenticare le sfumature poliziesche e le atmosfere fumettistiche che hanno contraddistinto una trilogia destinata a essere ricordata.

I limoni d’inverno

Film di Caterina Carone, con Christian De Sica e Teresa Saponangelo

Pietro Lorenzi è un professore di Lettere ormai in pensione che sta scrivendo il suo prossimo libro, forse l’ultimo della sua carriera. L’uomo vive in solitaria e passa le sue giornate dedicandosi al giardinaggio, finché un giorno non conosce i nuovi vicini di casa: Luca ed Eleonora. La giovane coppia è in crisi e Pietro trova un’inaspettata affinità e armonia con la ragazza che, come lui, custodisce un dolore segreto del suo passato.

Caterina Carone dirige una pellicola che parla di umanità all’insegna di un solo diktat: la delicatezza. Quella che potrebbe sembrare una trasgressione amorosa diventa così un racconto di solidarietà dal passo lento, dalle atmosfere calde e con un segreto per darsi una nuova possibilità per essere felici.

Un anno difficile

di Olivier Nakache ed Eric Toledano, con Pio Marmaï e Jonathan Cohen

Albert sta perdendo la casa e la moglie, Bruno è sempre più pressato dal cognato che vuole il risarcimento di un grosso prestito. Le loro vite al verde e piene di debiti s’incrociano quando i due decidono di aderire a un gruppo di attivisti ecologisti senza convinzione, attirati più che altro dalle birre e le patatine offerte alle riunioni. Trascinati da giovani ambientalisti entusiasti, però, i loro destini cambieranno.

L’ottava collaborazione tra i registi Olivier Nakache ed Eric Toledano è un’altra commedia-dramma fuori dall’ordinario, fatta di sorrisi e dure riflessioni, di protagonisti coinvolgenti e attacchi ai Presidenti della Repubblica francesi, in un quadro di emergenza climatica e crisi economica che non lascia spazio a interpretazioni per il futuro.

Il cielo brucia

di Christian Petzold, con Thomas Schubert e Paula Beer

Leon è un giovane scrittore in crisi nel completare il suo secondo romanzo, mentre Felix deve ultimare il suo progetto fotografico per l’Accademia. I due decidono di lasciare una Berlino torrida in piena estate per passare qualche giorno sul Mar Baltico e dedicarsi al lavoro, ma la loro quiete viene turbata da Nadja e il suo ragazzo occasionale Devid, che si trovano già nella casa. L’avanzare degli incendi boschivi, inoltre, rischia di trasformare la vacanza in un incubo e la foresta circostante in cenere.

Presentato in anteprima al Festival internazionale del cinema di Berlino 2023, “Il cielo brucia” è il secondo capitolo della trilogia sulla solitudine (iniziata con “Undine” nel 2020) del regista Christian Petzold. Ogni pellicola è dedicata a un elemento della natura: dopo l’acqua, ecco arrivare il fuoco, in un film che racconta la classe dei giovani intellettuali sia con ironia che attraverso i toni della tragedia.

Palazzina Laf

di Michele Riondino, con Michele Riondino, Elio Germano e Vanessa Scalera

Taranto, 1997. L’ennesima morte sul lavoro all’ILVA ha sollevato i sindacati, ma Caterino Lamanna è rimasto ai margini delle proteste. L’operaio viene così reclutato dai piani alti dell’azienda come spia, perché prenda parte agli scioperi soltanto per denunciare i colleghi. Lamanna accetta ma, quando chiederà di essere trasferito nella famosa Palazzina Laf, scoprirà che al suo interno vi si cela l’inferno: una sorta di prigione, dove gli impiegati che non possono essere licenziati vengono rinchiusi per tutte le 8 ore di lavoro fino a raggiungere la pazzia.

Michele Riondino firma un sorprendente esordio alla regia. Dietro (e davanti) la macchina da presa, l’attore porta sul grande schermo una delle parentesi più oscure della “sua” Taranto, dove è cresciuto, raccontando lo scandalo del demansionamento degli operai dell’ILVA di fine anni Novanta, deprivati della dignità di lavoratori per aver rifiutato il declassamento e la “novazione” del contratto e rinchiusi nella Palazzina Laf, il “Laminatoio a freddo” che nascose un incubo.

Le altre uscite al cinema

In una settimana così ricca di uscite sono tante altre le pellicole imperdibili, dal ritorno “muto” di John Woo a Hollywood con “Silent Night – Il Silenzio della Vendetta” all’esordio di Alessandro Roja “Con la grazia di un Dio”, anche la commedia della terza età “La guerra dei nonni” con Vincenzo Salemme e Max Tortora protagonisti. In arrivo in sala anche “Il paese del melodramma” di Francesco Barilli, “Gli altri” di Daniele Salvo e “Doppia coppia” di Igor Biddau.

Da segnalare anche “Godzilla – Minus One”, il nuovo capitolo dedicato al re dei kaiju giapponesi firmato da Takashi Yamazaki e targato Toho dopo il successo del riuscitissimo “Shin Godzilla” del 2016. Al cinema dal 1° al 6 dicembre come evento speciale.