I film da vedere al cinema questa settimana (31 agosto-6 settembre 2023)

Johnny Depp è re Luigi XV nel nuovo film di Maïween “Jeanne du Barry – La favorita del Re”; Gérard Depardieu parte alla volta dell’Oriente ne “Il sapore della felicità”; il periodo d’oro dell’animazione prosegue con “Tartarughe Ninja – Caos mutante” e il sorprendente quanto delicato “Manodopera”. La nuova settimana di cinema è ricca di novità e uscite imperdibili: scopriamo tutti i nuovi film in sala attraverso trame e trailer.

Jeanne Du Barry – La favorita del Re

Film di Maïwenn, con Johnny Depp e Maïwenn

Francia, 1743. Figlia illegittima di una povera sarta, nonostante le sue umili origini Jeanne Vaubernier ha compiuto la scalata sociale grazie alla sua intelligenza e al suo irresistibile fascino. Conquistati i salotti mondani, la seduttrice entra nelle grazie del re Luigi XV, disposto a infrangere qualunque etichetta e regola del decoro pur di averla al suo fianco. Nominata sua amata ufficiale e compratole un titolo, la donna si trasferisce addirittura a Versailles, dove il suo arrivo suscita scandalo.

Johnny Depp veste i panni di re Luigi XV (recitando per la prima volta interamente in francese) in una sorta di fiction storica in cui a farla da padrone è, come sempre, Maïwenn e il suo cinema esibizionista, sebbene più pacato del solito. La regista e protagonista veste i panni di Madame du Barry, l’ultima favorita del re di Francia e probabilmente la donna più odiata del suo tempo prima della tragica fine. Film d'apertura del Festival di Cannes 2023, dove ha ricevuto ben 7 minuti di standing ovation.

Tartarughe Ninja – Caos Mutante

di Jeff Rowe e Kyler Spears

I folli esperimenti di mutazione genetica sugli animali del dottor Baxter Stockman iniziano a mostrare i loro effetti irreversibili quando, in seguito all’esplosione del laboratorio dello scienziato, i fluidi raggiungono le fogne. In questa New York sotterranea alterata nascono Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo che, addestrati dal loro mentore paterno, il topo mutato Splinter, utilizzeranno le loro abilità ninja per risalire in superficie e salvare la città dalla pericolosa SuperFly.

Il terzo film Nicklodeon sulle Tartarughe Ninja è un reboot ricco d’azione, ma anche e soprattutto all’insegna del divertimento, tra tanta cultura pop, coming of age adolescenziali, storie di diversità e integrazione. Il tutto è affidato a Jeff Rowe che, come ne “I Mitchell contro le macchine”, ricorre allo stile “2.5D” – grafica 3D con inserti in 2D – marchio di fabbrica di questa epoca d’oro dell’animazione e che rende la nuova avventura delle Tartarughe Ninja visivamente spettacolare.

Il sapore della felicità

di Slony Sow, con Gérard Depardieu e Kyozo Nagatsuka

Gabriel Carvin è lo chef più famoso di tutta la Francia, ha ricevuto la sua terza stella Michelin ma, nonostante tutto, non riesce a essere felice. La sua vita è dedita al lavoro e al ristorante Chateaux, la moglie lo tradisce e i figli non hanno alcun legame con lui, che si ritrova a rifugiarsi nell’alcol. Quando realizza che l’origine della sua infelicità risale al trauma di una sconfitta in un vecchio concorso contro uno chef giapponese, decide di partire alla volta del Sol Levante per scoprire il segreto del famoso umami e rivoluzionare la sua cucina e la sua vita.

Gérard Depardieu giganteggia in questa collaborazione con Slony Sow (la prima fu un cortometraggio) che si compone – quasi letteralmente – di tanti ingredienti, uno su tutti la ricerca della felicità, identificata nell’umami, il “quinto gusto” fondamentale introdotto a inizio Novecento dal chimico giapponese Kikunae Ikeda.

Amleto è mio fratello

di Francesco Giuffrè, con Paolo Vaselli, Andrea De Dominicis, Carlo Di Bartolomeo, Paolo Giliberti

Paolo, Paolone, Adnrea e Carlo fanno parte di una compagnia di attori diversamente abili. Una notte decidono di prendere il pullman dell’associazione senza avvertire nessuno e di partire alla volta di Napoli. I quattro sono infatti venuti a sapere che il Teatro San Ferdinando è alla ricerca di una compagnia che rappresenti i drammi di Shakespeare, il loro autore preferito. Il viaggio si rivelerà subito pieno di insidie, incontri e soprese, con gli assistenti sociali e la polizia sempre sulle loro tracce.

Francesco Giuffrè firma un tributo d’amore al teatro con un viaggio on the road e ricco di flashback valorizzato dal cast, che non ricorre ad attori per interpretare i protagonisti diversamente abili (da anni il regista lavora con loro) ed è ricco di brevi ma importanti contributi di volti noti, da Vincenzo Samelle a Francesco Paolantoni fino a Nino Frassica, oltre al commissario di polizia Claudia Gerini.

Manodopera

di Alain Ughetto

A cavallo tra Ottocento e Novecento, ai piedi del Monte Monviso, in Piemonte, vive la famiglia Ughetto, tanto numerosa quanto povera. Per sfuggire a quelle difficili condizioni, gli Ughetto decidono di trasferirsi in Francia in cerca di lavoro e fortuna. Dopo il lungo e faticoso cammino per attraversare le Alpi, però, trovano solo una vita di sacrifici, una dimensione piena di razzismo verso gli italiani e su cui incombe anche l’ombra delle guerre e del fascismo.

Alain Ughetto ricostruisce la vita dei nonni Luigi e Cesira attraverso pupazzi di plastina in stop-motion, con un racconto delicato ma quanto mai preciso sui tempi in cui gli italiani erano gli ultimi: la prova che con un budget limitato (e una delle tecniche più costose) si può spiegare il razzismo e la guerra senza tanti virtuosismi. Da far vedere in famiglia così come nelle scuole.

Le altre uscite al cinema

Al cinema anche il terzo capitolo della saga “The Equalizer”: Denzel Washington torna a vestire i panni dell’ex agente CIA in “The Equalizer – Senza Treguea” in una nuova avventura ambientata in Italia.

Non mancano, come sempre, tantissime uscite italiane: dalla commedia di Alessandro Pondi “Una commedia pericolosa” con Enrico Brignano al racconto di un amore nostalgico di “Conversazioni con altre donne” con Valentina Lodovini e Francesca Scianna, ma anche “L’ordine del tempo” (super-cast con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini ed Edoardo Leo) e il fantasy apocalittico “Nina dei Lupi”. Imperdibile l’esordio di Tommaso Santambrogio con il documentario “Gli oceani sono i veri continenti”, intreccio di tre mondi in un paesino dell’entroterra cubano.