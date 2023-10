I film da vedere al cinema questa settimana (5-11 ottobre 2023)

Giovedì 5 ottobre si apre la stagione autunnale anche per il cinema, con una nuova settimana ricca di nuove uscite in sala. Dall’avventura on the road di Jim Broadbent ne “L’imprevedibile viaggio di Harold Fry” all’apologia narcisista di “Sick of My Self” fino alla toccante storia vera di “Nata per te” e il sequel del classico horror “L’esorcista – Il credente”: scopriamo i nuovi film al cinema attraverso le trame e i trailer di tutti i titoli.

La moglie di Tchaikovsky

di Kirill Serebrennikov, con Alyona Mikhailova e Miron Fedorov

Russia, 18 luglio 1877. È il giorno delle nozze tra Pyotr Ilych Tchaikovsky e Antonina Miliukova, aspirante musicista e ed ex allieva di cui il grande compositore si era dimenticato e che l’ha convinto a sposarla, nonostante non abbia mai amato una donna. Il matrimonio durerà fino alla morte del musicista, nel 1893, ma la tormentata relazione tra i due sarà segnata da drammi indelebili, con la donna che non accetterà mai l’omosessualità del marito, considerandolo sempre il suo uomo fino a perdere la ragione.

Il film presentato in concorso al Festival di Cannes 2022 affronta la turbolenta vita di uno dei più grandi compositori russi della storia, allontanandosi dal racconto biografico (già trattato nel cinema da Ken Russell ne “L’altra faccia dell’amore” nel 1970) e affidando lo sguardo agli occhi della consorte, che dalla passione degenera in un turbinio di emozioni fino all’ossessione.

L’imprevedibile viaggio di Harold Fry

di Hettie MacDonald, con Jim Broadbent e Penelope Wilton

Harold Fry ha sempre condotto una vita tranquilla, lontano da eccessi e gesti avventati, e vive ora nella piccola e tranquilla Kingsbridge insieme alla moglie Maureen. L’esistenza della coppia scorre placidamente cadendo quasi alla monotonia, almeno fino a quando l’uomo non scopre che Queenie, una sua vecchia amica, è malata di cancro. Harold decide di partire e attraversare l’Inghilterra a piedi da solo, senza mezzi e senza la moglie, nella speranza che il suo gesto spinga l’amica ad aspettarlo resistendo al tumore. Tutto il Paese si appassiona così rapidamente alla sua impresa.

La pellicola tratta dal romanzo di Rachel Joyce (che firma anche la sceneggiatura) è un particolare viaggio on the road per la Gran Bretagna trascinato da un Jim Broadbent in grande spolvero nei panni del protagonista in soccorso a un’amica e alla riscoperta di sé stesso.

Sick of Myself

di Kristoffer Borgli, con Kristine Kujath Thorp e Eirik Sæther

Signe e Thomas amano avere l’attenzione su di sé e la loro solida relazione degenera rapidamente nel tossico, in una sorta di perenne e malsana competizione che massacra entrambi, soprattutto la ragazza. Quando Thomas raggiunge la notorietà come artista contemporaneo grazie alle sue sculture ricavate da mobili rubati, infatti, Signe sente di essere rimasta nell’ombra e fa di tutto per riportare le luci dei riflettori su di sé, anche a costo di mettere a repentaglio la propria salute.

Due caparbi antieroi sono i protagonisti di una storia di ricerca dell’attenzione e narcisismo, malattia che colpisce le vite della società moderna fino al disturbo. Una commedia feroce sulla morbosità dell’egocentrismo dei nostri tempi.

Nata per te

Film di Fabio Mollo, con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova, Alessandro Piavani, Antonia Truppo e Iaia Forte

La piccola Alba è stata rifiutata dal mondo fin dalla nascita ed è stata abbandonata in ospedale. Il tribunale di Napoli sta cercando una famiglia che possa accogliere la neonata affetta dalla sindrome di down e Luca, spinto da un grande desiderio di paternità, ha un disperato bisogno di lei. Nonostante la sua lotta, la sua vita da single e la sua omosessualità non giocano in suo favore e l’affidamento della piccola deve passare dalle rinunce di tante altre famiglie “tradizionali”.

Tratto dall'omonimo libro di Luca Mercadante e Luca Trapanese (che a sua volta racconta una storia vera), il film di Fabio Mollo porta sul grande schermo la lunga e travagliata battaglia dell’autore per ottenere l’affidamento di una bambina e contro una oltremodo complicata burocrazia italiana sulla questione.

L’esorcista – Il credente

di Leslie Odom Jr., Lidya Jewett, Olivia Marcum, Ann Dowd e Ellen Burstyn

Rimasto vedovo dopo la tragica scomparsa della moglie in un terremoto ad Haiti, Victor ha cresciuto da solo la figlia Angela. Quando quest’ultima, insieme all’amica Katherine, si avventura e si perde nel bosco, per poi riapparire dopo tre giorni senza ricordare nulla di quanto è successo, si apre per Victor un faccia a faccia con il male nella sua forma più oscura. Un terribile incubo che lo porta a mettersi in contatto con l’unica persona in vita che ha avuto a che fare con qualcosa di simile: Chris MacNeil.

Sequel del film cult del 1973, che vede Ellen Bustyn riprendere il suo iconico ruolo di Chris MacNeil dopo cinquant’anni dopo. È la prima pellicola di quella che sarà una trilogia, con il prossimo capitolo già annunciato per aprile 2025.

Le altre uscite al cinema

Al cinema anche la nuova commedia di Neri Parenti con Giulia Bevilacqua ed Enrico Brignano “Volevo un figlio maschio”, oltre al debutto di Marco Placanica con “La fortuna è in un altro biscotto” e anche il thriller italiano rappresentato da “Phobia” di Antonio Abbate e “Good Vibes” di Janet De Nardis. Non manca l’animazione, portata dall’Australia con “Arkie e la magia della luci”, oltre alla storia di resistenza civile iraniana raccontata da “Kafka a Teheran”.