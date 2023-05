I film da vedere al cinema questa settimana (11-17 maggio 2023)

Giovedì 11 maggio 2023 si apre una nuova e ricca settimana di cinema per le sale italiane. In uscita infatti l’autentica gemma “Ritorno a Seoul” firmata da Davy Chou e il secondo film di Marco Bocci regista “La caccia”, ma anche “The First Slam Dunk” (tratto dallo storico manga), il docufilm di Silvio Soldini sulla violenza sulle donne “Un altro domani”, il viaggio dantesco di Toni Servillo ne “La Divina Cometa” e tantissimi altri. Scopriamo trama e trailer delle uscite di questa settimana.

Ritorno a Seoul

di Davy Chou, con Ji-Min Park e Oh Kwang-Rok

Adottata e cresciuta in Francia, a 25 anni Freddie Benoit ha deciso di tornare per la prima volta in Corea per riscoprire le sue radici e riconnettersi con la sua terra natia, con la quale sente di avere una sorta di legame irrisolto. Una volta nella capitale, la ragazza vuole rintracciare i suoi genitori, ma si scontrerà con un realtà completamente diversa che cambierà per sempre il suo viaggio.

Il viaggio di Freddie è tanto alla ricerca dei genitori biologici quanto di un posto nel mondo per sé stessa. Un tentativo di rinascita e di colmare un vuoto che viene trattato senza retorica, in maniera dura quanto la sua protagonista.

La Caccia

Film di Marco Bocci, con Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Pierobon e Pietro Sermonti

Silvia, Luca, Giorgio e Mattia sono quattro fratelli molto diversi fra loro. Silvia esce dalla tossicodipendenza, Mattia è un’artista trasandato, mentre Luca vende auto e Giorgio è un duro padre di famiglia. I quattro si trovano di nuovo insieme, dopo tanto tempo, al funerale del padre, con il quale non hanno mai avuto un buon rapporto. Poco dopo scoprono che la casa dove sono cresciuti è l’unica eredità rimasta, e c’è solo una soluzione per risolvere i problemi economici in cui navigano.

Presentato fuori concorso al Torino Film Festival 2022, la seconda opera di Marco Bocci (dopo “A Tor Bella Monaca non piove mai” del 2019) dietro la macchina da presa è un quadro familiare e molto oscuro, fatto da personaggi umanamente corrotti.

The First Slam Dunk

di Takehiko Inoue

Ryota è cresciuto con l’amore per il basket nel sangue, una passione che gli ha trasmesso il fratello maggiore Sota prima di morire in un incidente in mare. Ora che è il playmaker dello Shohoku, il talento e l’allenamento di Ryota stanno aiutando la squadra a scalare le classifiche. Nel torneo nazionale, per il ragazzo e i suoi compagni di squadra si presenta una sfida difficilissima: sconfiggere l’imbattibile Sannoh.

Il film tratto da uno dei più famosi e importanti manga spokon di sempre non è solo tutto ciò che si può desiderare da un film di Slam Dunk, ma una grandissima storia di rivalsa rivolta a tutti, non certo solo agli appassionati.

L’amore secondo Dalva

di Emmanuelle Nicot, con Zelda Samson e Alexis Manenti

Dalva ha 12 anni ma si veste e trucca già come una donna. Vive sola con il padre che, dopo il divorzio dalla moglie, ne ha fatto la sua nuova compagna. Quando viene portata via dai Servizi sociali inizia per lei una nuova vita, e la nostalgia per il padre lascia spazio a una nuova prospettiva.

L’esordio della regista belga Emmanuelle Nicot è una intensa storia di riconquista della propria esistenza, arrivata dopo vari abusi e storie d’incesto che la protagonista fatica a vedere se non con una nuova vita, che l’amicizia e l’assistenza sociale è in grado di donarle.

Un altro domani

di Silvio Soldini

La vita di coppia è espressione dell’amore, ma allo stesso tempo è troppo spesso dove germoglia il seme della violenza. Stalking, minacce, gaslighting, manie di controllo, abusi psicologici, relazioni tossiche e femminicidi. Il docufilm di Silvio Soldini si interroga sulle origini di queste violenze, come prevenirle e come combatterle. Attraverso le testimonianze di autori e vittime, ma anche di poliziotti, psicologi, crimonologi, orfani di femminicidio, etc. si delinea una grande indagine su uno dei problemi più laceranti e complessi dell’Italia e di una società patriarcale come quella in cui viviamo.

Le altre uscite

Al cinema anche il viaggio pseudo biblico e dantesco “La Divina Cometa” con Toni Servillo e Francesco De Gregori, oltre al sempre elegante cinema giapponese di Chie Hayakawa con “Plan 75”. Da non perdere anche “Signs of love” e il grandissimo debutto alla regiadi Paolo Pisanu con “Tutti i cani muoiono soli”.

Non mancano gli USA: per il cinema a stelle e strisce al cinema anche la commedia romantica con Priyanka Chopra Jones “Love Again” (nel film anche Céline Dion), il nuovo “Book Club – Il capitolo successivo” con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen in viaggio a Venezia e “Muti”, thriller con Morgan Freeman e Cole Hauser.