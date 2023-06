I film da vedere al cinema questa settimana (15-21 giugno 2023)

Nuova settimana di cinema all’insegna delle novità e dei grandi classici di Pedro Almodóvar. Giovedì 15 giugno arriva in sala infatti l’attesissimo The Flash, che segna il ritorno di Ezra Miller nei panni del supereroe DC insieme a Michael Keaton, tornato a vestire i panni di Batman trent’anni dopo. Poi Emma Mackey nei panni di Emily Brontë, gli apocalittici Lost Words e il documentario After Work, oltre al secondo capitolo di Alibi.com 2 Matrimoni alla Volta. Al cinema anche cinque pellicole cult di Pedro Almodóvar, in occasione dei 40 anni dall’uscita del suo L’indiscreto fascino del desiderio. Scopriamo cosa vedere in sala attraverso trame e trailer delle uscite.

The Flash

di Andy Muschietti, con Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Michael Shannon, Kiersey Clemons, Ron Livingston e Sasha Calle

Il processo per il padre di Barry Allen è ormai alle porte e nessuno è riuscito a dimostrare la sua innocenza. Sfruttando la sua velocità supersonica, il ragazzo – il supereroe The Flash – si ritrova però a viaggiare nel tempo e nello spazio, arrivando in una dimensione dove il suo amico Batman è diverso e non c’è alcun Superman: insieme dovranno unire le forze per combattere il generale Zod, determinato a distruggere il pianeta.

Dopo le polemiche Ezra Miller torna a vestire i panni del supereroe DC in un film che segna anche e soprattutto il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman più di trent’anni dopo i successi firmati da Tim Burton. Un altro viaggio supereroistico nello spazio-tempo, certo, ma anche una gran bella sorpresa in termini di tragicità da parte di Andy Muschietti, al suo primo film non horror, messa in difficoltà solo da un CGI rivedibile e molte connessioni nel mondo DC.

Emily

di Frances O'Connor, con Emma Mackey, Fionn Whitehead e Oliver Jackson-Cohen

La storia e la vita di Emily Brontë, dalla gioventù dei drammi familiari e delle ribellioni nei confronti della chiusa società ottocentesca fino agli sguardi sul mondo, gli amori, la nascita della passione per la scrittura e la stesura del classico “Cime Tempestose”.

L’attrice franco-britannica Emma Mackey lascia la serie Netflix “Sex Education” e torna al cinema con quello che è uno dei ruoli indubbiamente più iconici della letteratura al femminile: la scrittrice Emily Brontë, che segna anche l’esordio del regista Frances O'Connor.

Last Words

di Jonathan Nossiter, con Nick Nolte, Kalipha Touray, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård e Alba Rohrwacher

È il 2086 e l’Europa e il mondo sono in ginocchio, con l’umanità ormai sulla soglia dell’estinzione: non esiste più lo scambio e la comunicazione, ma soprattutto è scomparsa la cultura e il cinema, di cui non rimangono che frammenti. Ma questo non significa che l’essere umano non abbia più l’esigenza di raccontare, come dimostra un ragazzo africano quando prende in mano la cinepresa per raccontare le ultime parole della storia.

Presentato in concorso al Festival di Cannes nell’edizione del 2020 segnata della pandemia, arriva in sala il film di Jonathan Nossier, che racconta una storia di umanità al limite del post-apocalittico attraverso vari personaggi, regalando anche e soprattutto un omaggio alla Settima arte.

After Work

di Erik Gandini, con Noam Chomsky

Come sarà il mondo del post-lavoro? Cosa succederà quando la tecnologia rimpiazzerà la maggior parte dei posti di lavoro esistenti lasciando l’uomo di fronte a una potenzialmente enorme quantità di libero a disposizione? La scarsa uguaglianza del pianeta potrebbe lasciare lavoratori di alcuni Paesi completamente sommersi dal lavoro e altri fermi. Il documentario diretto da Erik Gandhi si interroga proprio su questo, riflettendo su quanto sia necessario ripensare in toto il ruolo del lavoro nella vita dell’essere umano, modellata per secoli da un capitalismo destinato al fallimento.

2 Matrimoni alla Volta

di Philippe Lacheau, con Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti e Nathalie Baye,

Greg, Augustin e Mehdi hanno chiuso la loro agenzia Alibi.com, sito di incontri per coniugi infedeli, ma dopo quel successo la relazione di Greg e Florence è in crisi. Flo si sente trascurata e l’uomo, per timore di perderla, le chiede di sposarlo. La bella notizia nasconde però un problema: i genitori di Greg, un fuorilegge e una pornostar che Flo non ha mai conosciuto in quanto poco affidabili. Il protagonista decide così di riaprire la sua agenzia per trovare dei genitori finti.

Il sequel del film campione d’incassi in Francia “Alibi.com” viene diretto ancora dallo stesso Philippe Lacheau, che veste nuovamente i panni del protagonista, costretto a riaprire la sua agenzia.

Le altre uscite: il meglio di Pedro Almodóvar

In occasione del 40esimo anniversario de “L’indiscreto fascino del peccato”, simbolo degli esordi di Pedro Almodóvar, tornano in sala cinque film cult del regista spagnolo. Al cinema, oltre alla già citata pellicola che scandalizzò Venezia 40 anni fa, anche Che ho fatto io per meritare tutto questo? (1984), La legge del desiderio (1987, terzo film con Antonio Banderas) Donne sull’orlo di una crisi (1988) e Tacchi a spillo (1991).