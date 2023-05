I film da vedere al cinema questa settimana (25-31 maggio 2023)

Giovedì 25 maggio si apre la nuova settimana di cinema. Scopriamo tutte le uscite nelle sale italiane attraverso trame e trailer di tutti i titoli: dal racconto della parabola discendente di Salvador Dalì in Daliland al nuovo live action Disney La Sirenetta fino alla tensione di Sanctuary e del nuovo film di Marco Bellocchio Rapito, oltre a Nicholas Cage nei panni di Dracula in Renfield.

Daliland

Film di Mary Harron, con Ben Kingsley, Barbara Sukow, Ezra Miller e Cristopher Briney

New York, 1973. Il giovane James sta vivendo il suo sogno: è diventato l’assistente di Salvador Dalì e sta preparando la prossima mostra del grande artista spagnolo. Col passare del tempo, però, lo stagista ha modo di scoprire i lati oscuri della vita sregolata che conduce Dalì. Feste di lusso, eventi eccentrici, incontri illustri, ma anche paura del vuoto, del tempo che scorre e del Parkinson che avanza, oltre a una moglie avida e irriconoscibile.

Un bellissimo ritratto degli anni Settanta e di Dalì, una delle menti più complesse e geniali del tempo, ormai sul viale del tramonto e sempre più uomo che artista, circondato dalle paure e consumato emotivamente dal tempo.

La Sirenetta

Film di Rob Marshall, con Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Javier Bardem e Meliss McCarthy

Ariel è una bellissima sirena dalla voce melodiosa, la più giovane (ma anche la più inquieta) delle sette figlie del Re Tritone. Affascinata dal mondo terrestre, Ariel vuole infatti realizzare il suo sogno e conquistare il principe Eric: stringe così un patto con Ursula, la strega del mare, scambiando la sua voce in cambio di due gambe umane, ma mettendo in serio pericolo l’intero regno del padre.

Continua la serie di trasposizione dei classici Disney con il 21esimo (18esimo del nuovo ciclo) live action, tratto dal film d’animazione del 1989, simbolo dell’era nota come il Rinascimento dello studio. Tra infinite polemiche per blackwashing della protagonista, personaggi quasi grotteschi per una CGI di dubbio gusto, fotografia sempre più scura e tanti altri problemi, il film di Rob Marshall vede sicuramente qualche sforzo in più rispetto ai precedenti passati solo per lo streaming (Peter Pan & Wendy il più recente), pur essendo limitato dalla sua scarsa durata (83 minuti).

Sanctuary – Lui fa il gioco, lei fa le regole

Di Zachary Wigon, con Margaret Qualley e Christopher Abbott

Hal Porterfield appartiene alla famiglia proprietaria di una lussuosa catena di alberghi e sta per ereditare un vero e proprio impero milionario. Decide così di rompere ogni rapporto con la misteriosa Rebecca, aggressiva dominatrice sessuale con cui si intrattiene da tempo. Rebecca non è però d’accordo, e il legame tra cliente e padrone diventerà più di un gioco, in una notte di grande tensione.

Un solo ambiente, quasi claustrofobico: una camera d’albergo. Al suo interno due soli personaggi dalle mille sfaccettature, in grado di raccontare tutti i giochi di potere, di dominazione, di dipendenza, di denaro e di desiderio, in una lunga battaglia avere il coltello dalla parte del manico.

Rapito

Film di Marco Bellocchio, con Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Enea Sala e Barbara Ronchi

La sera del 23 giugno 1858, in una Bologna appartenente ancora allo Stato Pontificio, su ordine della Santa Inquisizione la polizia preleva il piccolo Edgardo dalla sua famiglia ebrea. Il bambino, di soli sette anni, è stato infatti battezzato in segreto e deve crescere a Roma sotto la custodia di Papa Pio IX secondo i precetti cristiani, nonostante le battaglie della famiglia per riavere il proprio figlio.

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2023, il nuovo film di Marco Bellocchio (all’ennesima conferma di una grande fase di carriera) è una pellicola a tinte horror ispirato a una storia vera, il caso Mortara, una vicenda fatta di identità negate diventata simbolo dell’anacronismo del Vaticano grazie al grande riscontro avuto nella comunità ebraica.

Renfield

di Chris McKay, con Nicolas Cage e Nicholas Hoult

Dopo anni passati a obbedire e servire il suo padrone, il conte Dracula, Renfield decide di scappare e iniziare una nuova vita a New Orleans. In Louisiana si innamora del vigile urbano Rebecca Quincy, ma non si è affatto liberato completamente di Dracula, con cui c’è un legame di codipendenza.

Nicolas Cage realizza il suo sogno nel cassetto e interpreta per la prima volta il personaggio di Dracula in una sorta di commedia horror, e ha già dichiarato di voler girare una pellicola interamente dichiarata all’iconico conte vampiro.