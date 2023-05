I film da vedere al cinema questa settimana (3-10 maggio 2023)

Altra settimana ricca di cinema quella che si apre per le sale italiane giovedì 4 maggio 2023. Arrivato finalmente l’atteso terzo capitolo della saga “Guardiani della Galassia Vol.3”, con il ritorno di Chris Pratt a capo della squadra Marvel, sono tante le pellicole in uscita: dal nuovo film di Pupi Avati “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” alla musica di “Le Petit Piaf” fino alle forti storie di “Alice, Darling” e “Le creature di Dio” e tanto altro. Scopriamo le trame e i trailer di tutti i titoli.

Guardiani della Galassia Vol. 3

Film di James Gunn, con Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Dave Bautista, Pom Klementieff e Sean Gunn

I Guardiani della Galassia si sono stabiliti a Knowhere e, nonostante Peter Quill aka Star-Lord soffra ancora per la perdita di Gamora, la loro vita nella base spaziale procede tranquillamente. Almeno fino a quando non vengono attaccati da Adam Warlock, che ferisce Rocket. Per salvare il procione, i Guardiani dovranno unirsi e addentrarsi nel suo passato, che si rivelerà più pericoloso del previsto a causa dell’Alto Evoluzionario.

Il terzo capitolo della saga forse meglio riuscita dell’intero Marvel Cinematic Universe porta ancora la firma – e di conseguenza la qualità – della regia di James Gunn. Come il cast, a cui si aggiungono Will Poulter e Chukwudi Iwuji come Adam Warlock e l’Alto Evoluzionario direttamente dai fumetti, viene confermata la formula vincente, con un film (forse l’ultimo dei Guardiani) dai ritmi giusti, senza il solito multiverso e senza abusi di CGI.

La quattordicesima domenica del tempo ordinario

di Pupi Avati, con Camilla Ciraolo, Lodo Guenzi, Nick Russo, Edwige Fenech, Gabriele Lavia, Cesare Bocci, Massimo Lopez e Cesare Cremonini

Negli anni ’70 Marzio e Samuele hanno fomato i Leggenda, un duo musicale con il quale – dopo vari concerti nei teatri parrocchiali di Bologna – stavano per sfondare nel mondo della musica, soprattutto dopo il quarto posto Festival delle Voci di Castrocaro. Dopo qualche successo fugace Marzio ha sposato Sandra, una donna bellissima che forse non ha mai capito. 35 anni dopo, la vita dei tre viene colpita da una svolta.

Il nuovo film di Pupi Avati è l’ennesimo trionfo del “suo” cinema più tipico, che si concentra su temi ed elementi come non solo lo scorrere del tempo, ma anche il voltarsi per rivederlo e comprenderlo.

Le Petit Piaf

di Gérard Jugnot, con Marc Lavoine, Stéfi Celma e Soan Arhimann

Nato in un villaggio dell’isola di Réunion, Nelson sogna di diventare un cantante e decide di partecipare allo show televisivo per bambini Star Kids. La sua amica Mia riesce anche a trovargli un insegnante, Pierre Leroy, un cantante che si trova sull’isola per una tournée. Maestro e allievo, tuttavia, sono troppo diversi tra loro per andare d’accordo, ma hanno in comune l’amore per il canto…

Una storia molto semplice e convenzionale ma piena di musica, che punta sui suoi protagonisti: Marco Lavoine, attore ma anche cantante popolarissimo nella Francia degli anni ’80, e il piccolo Soan Arhimann, autentico abitante di La Réunion realmente vincitore dell’edizione di The Voice Kids Francia nel 2019.

Alice, Darling

di Mary Nighy, con Anna Kendrick

Alice ha un lavoro stabile, una casa, delle amiche fidate e anche un fidanzato, Simon, con il quale però si trova psicologicamente in una violenta trappola più che in una relazione. Quando viene invitata dalle sue amiche di sempre Tess e Sophie a trascorrere una settimana al lago (mentendo a Simon), la giovane riuscirà a riflettere sulla sua relazione tossica e la sua dipendenza da Simon, che non tarderà a volere vendetta.

L’esordio alla regia di Mary Nighy è un attento lavoro sulle tracce “invisibili” delle relazioni tossiche, fatte di abusi mentali e psicologici prima ancora che fisici e violenti, ponendo lo sguardo sempre al di là del visibile.

Creature di Dio

di Saela Davis e Anna Rose Holmer, con Emily Watson e Paul Mescal

In un piccolo e remoto villaggio di pescatori in Irlanda, Aileen lavora in una fabbrica che lavora le ostriche per occuparsi del suocero e del nipotino appena nato. Il ritorno del figlio Brian dopo anni passati in Australia sembra essere d’aiuto, ma finirà col gettare la madre nel baratro tra giusto e sbagliato, tra verità e bugia, rischiando di distruggere la famiglia e l’intera comunità.

Pellicola trascinata dall’interpretazione della protagonista Emily Watson, nei panni di Aileen in presa alla fatica, al coraggio, ma anche ai dubbi e alla paura, “Creature di Dio” è una storia di sacrificio, una tragica lotta in una società rurale.

Le altre uscite

Al cinema anche tantissimi altri film italiani, dai toni thriller de “Il “Grande Male” di Mario Tani e di “Dark Matter” di Stefano Odoardi fino al revenge movie psicologico contro la violenza di genere “Do Ut Des” di Monica Carpanese e Dario Germani. Da non perdere anche “Maurice – Un topolino al museo”, ultima fatica dell’animazione russa e del regista Vasiliy Rovenskiy.