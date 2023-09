I film da vedere al cinema questa settimana (7-13 settembre 2023)

Giovedì 7 settembre apre la nuova settimana di cinema all’insegna di grandi ritorni e debutti inattesi. Direttamente dall’universo di The Conjuring arriva in sala “The Nun II”, Matteo Garrone firma il suo nuovo film “Io Capitano”, mentre Valerio Lundini debutta al cinema al fianco di Sergio Castellitto ne “Il più bel secolo della mia vita”. All’insegna della coralità “Tell It Like a Woman”, firmato da sette registe diverse, ma anche la comicità surreale di “Uomini da marciapiede”. Scopriamo tutte le trame e i trailer dei titoli in sala.

The Nun II

di Michael Chaves, con Bonnie Aarons e Taissa Farmiga

Francia, 1956. Un prete viene trovato morto in una scuola. È stato assassinato. Suor Irene inizia a indagare su quanto è successo, ma capisce ben presto che dietro la morte del prete di cela molto di più: un’entità malefica, la suora demoniaca Valak.

Non poteva mancare il sequel del film campione d’incassi del 2018, il quinto dell’universo di The Conjuring, spin-off de “Il caso Enfield” nonché quello con il demone più crudele: la diabolica suora Valak. La pellicola è stata girata in una vera chiesa abbandonata in Francia, ed è anche la prima del franchise in Panavision anamorfico, il tutto a consolidare un horror a 360 gradi.

Io Capitano

Film di Matteo Garrone, con Seydou Sarr e Moustapha Fall

Seydou e Moussa, due giovani senegalesi, decidono di partire e lasciare Dakar per raggiungere l’Europa. Il loro viaggio alla ricerca di speranza si trasforma in un’odissea nel mondo contemporaneo, fatto di insidie, pericoli, ambiguità e ipocrisia dell’essere umano.

Matteo Garrone racconta un’avventura omerica contemporanea, un viaggio nato dal racconto di molti immigrati che ogni anno compiono lo stesso percorso in cerca di fortuna. Coproduzione italo-belga girata tra Africa ed Europa e con sceneggiatura firmata dal regista insieme a Massimo Gaudioso, Andrea Tagliaferri e Massimo Ceccherini, che aveva già affiancato Garrone per Pinocchio.

Il più bel secolo della mia vita

di Alessandro Bardani, con Sergio Castellitto e Valerio Lundini

Giovanni è un ragazzo che per un’assurda legge italiana non può scoprire chi sono i suoi genitori biologici, i quali non l’hanno riconosciuto al momento della nascita, se non dopo il suo centesimo compleanno. Curioso di conoscere l’identità del padre e della madre, il giovane cerca di smuovere l’opinione pubblica e aggirare la burocrazia: volontario della FAeGN (associazione nazionale Figli Adottivi e Genitori Naturali), Giovanni contatta Gustavo, l’unico centenario non riconosciuto alla nascita ancora in vita, e cerca di portarlo a Roma. L’anziano, tuttavia, non sembra intenzionato ad aiutarlo.

Mattatore della scena comica surreale italiana degli ultimi anni, Valerio Lundini debutta al cinema in un ruolo del tutto inedito, in un film tratto dall’omonima pièce teatrale e a sua volta nata da uno dei vuoti normativi più clamorosi del nostro Paese: la preclusione ad accedere ai dati dei propri genitori per i figli non riconosciuti (valso anche i richiami della Corte Europea). Lundini e Castellitto funzionano alla grande insieme, in un racconto on the road che sfrutta con intelligenza il copione e i suoi personaggi in perfetta sintonia.

Tell It Like a Woman

di Silvia Carobbio, Catherine Hardwicke, Taraji P. Henson, Mipo Oh, Lucía Puenzo, Maria Sole Tognazzi e Leena Yadav, con Cara Delevingne, Marcia Gay Harden, Eva Longoria, Danielle Pinnock, Leonor Varela, Jennifer Hudson e Nate' Jones

Film corale composto da sette racconti diretti da sette registe, una composizione di corti che raccontano sette storie in vari stili – dal documentario all’animazione - e attraverso vari generi – dal dramma alla commedia – e girati tra Giappone, India, Stati Uniti e Italia, accomunati sempre da un personaggio femminile. Nonostante ogni donna sia diversa dalle altre, tutte di trovano a dover affrontare una sfida difficile nella loro vita, una lotta da superare con determinazione e coraggio, che renderà ognuna di loro ancora più forte.

Uomini da marciapiede

Film di Francesco Albanese, con Francesco Albanese, Paolo Ruffini, Herbert Ballerina e Clementino

Italia, 2021. Gabriele è indebitato fino al collo e deve centomila euro a Salvatore Fasano, detto Polifemo. Senza un soldo, è costretto a cedergli l’agriturismo gestito dal fratello e Gennaro e dal suo aiutante Oscar. I tre si ritrovano così senza una casa, a vivere in un camper e a cercare i soldi per riscattare la tenuta. Approfittando della situazione, con tutti i mariti impegnati a seguire le partite degli Europei di calcio, iniziano a offrirsi come “intrattenitori” delle mogli rimaste sole e delle fidanzate annoiate. L’attività da “uomini di marciapiede” va a gonfie vele, almeno fino a quando non diventa troppo grande per i tre, che si ritrovano la polizia e l’intera malavita alle calcagna.

Francesco Albanese firma una commedia dal respiro corale che – grazie alle sue tre schegge impazzite come protagonisti, con Herbert Ballerina e Paolo Ruffini, ma anche un sorprendente Clementino – riesce finalmente ad andare un po’ oltre la comicità della commedia italiana, sfociando piacevolmente nel non-sense e nell’assurdità.

Le altre uscite al cinema da lunedì

La settimana di cinema prosegue lunedì 11 settembre 2023, con ben cinque uscite in programma: arriva in sala “Tre colori – Film Blu” con Juliette Binoche, il ritratto di Tiziano Terzani firmato da Mario Zanot “Tiziano Terzano: il viaggio della vita”, l’omaggio a Enzo Jannacci di Giorgio Verdelli “Enzo Jannacci - Vengo anch’io” e l’intenso documentario “Cile - Il mio Paese immaginario” diretto da Patricio Guzmán sulle proteste del 2019 che hanno portato alla riscrittura della costituzione cilena.

Anime Factory porta finalmente nelle sale italiane “Il castello invisibile”, nella top 10 del box office giapponese per sei settimane nel 2022.