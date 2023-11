I film da vedere al cinema questa settimana (9-15 novembre 2023)

Giovedì 9 novembre 2023 si apre una nuova settimana di cinema ricca di uscite: cosa andare a vedere in sala? Scopriamo tutti i titoli in arrivo attraverso trame e trailer, dalla nuova avventura di Captain Marvel in “The Marvels” alla caduta umana di “Lubo” e la rinascita post-traumatica di “Riabbracciare Parigi” fino all’incredibile storia del soldato “Péter Pan” e il terzo capitolo della saga Dreamworks “Trolls”. Ecco tutte le pellicole in sala:

The Marvels

Film di Nia DaCosta, con Brie Larson, Zawe Ashton, Teyonah Parris, Iman Vellani e Samuel L. Jackson

Carol Danvers alias Captain Marvel ha recuperato la sua identità rubatale dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza, ma una nuova minaccia si presenta con l’apertura di un wormhole verso un universo destabilizzato e collegato a un rivoluzionario Kree. I poteri di Carol, però, sembrano intrecciarsi con quelli di Kamala Khan, una sua giovane fan, e la nipote astronauta Monica Rambeau: il trio improvvisato delle “Marvels” dovrà così collaborare per salvare il pianeta.

Nick Fury (interpretato, come di consueto, da Samuel L. Jackson) guida un trio inedito di supereroine contro un nuovo villain nella terza fatica della fase 5 dell’MCU, seguito del film del 2019 “Captain Marvel”. La prima regista afroamericana a firmare un film dell’universo Marvel – Nia Da Costa – dirige il primo supereroe musulmano, Kalama Khan, che “ruba” la scena grazie alla sua ordinarietà.

Lubo

Film di Giorgio Diritti, con Franz Rogowski, Christophe Sermet, Joel Basman e Valentina Bellè

Lubo Moser è un giovane della popolazione jenisch, soddisfatto della sua vita nomade e da artista di strada, contento della sua libertà di spostarsi e molto legato alla moglie e ai suoi tre figli. Negli anni Trenta, però, l’aria di guerra si fa sempre più pesante: il governo svizzero mobilita tutti gli uomini – compresi gli zingari – per difendere i confini. Durante il servizio, una tragica notizia sulla sua famiglia cambierà Lubo per sempre, trasformandolo in un uomo mosso solo dalla sete di vendetta.

Presentato in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, il film di Giorgio Diritti – liberamente ispirato al romanzo “Il Seminatore” di Mario Cavatore – scava due verità della Seconda Guerra Mondiale messe troppo spesso in secondo piano se non taciute: le azioni della Svizzera “neutrale”, molto più simili alla pulizia etnica, e la tragedia dei Jenisch, il terzo popolo nomade europeo dopo Rom e Sinti.

Riabbracciare Parigi

di Alice Winocour, con Virginie Efira e Benoît Magimel

Il 13 novembre del 2015 Mia entra in un locale per ripararsi dalla pioggia, ignara di quanto sta per succedere. È la notte degli attentati di Parigi: la giovane, però, sentirà solo i primi spari dei terroristi, per poi dimenticare tutto per lo shock. Risvegliatasi in ospedale, Mia riuscirà a ricostruire il trauma solo col passare dei mesi, rivendendo il luogo dell’attentato e incontrando Thomas, un altro uomo sopravvissuto per miracolo.

Alice Winocour racconta l’orrore e il dolore degli attentati di Parigi del 2015 attraverso uno sguardo partecipe (il fratello della regista scampò alla morte al Bataclan) ma mai retorico, indagando una sorta di “nuova esistenza” post traumatica, valorizzata dalla protagonista interpretata da Virginie Efira, Premio César 2023 come Miglior Attrice.

Soldato Peter

di Gianfilippo Pedote e Giliano Carli, con Ondina Quadri, Benedetta Barzini, Peppe Servillo, Timea Saghy e Hegyesi Abel

1918, Altopiano di Asiago. A pochi giorni dalla fine della Grande Guerra il giovane soldato austro-ungarico Péter Pan decide di fuggire e attraversare il confine. Solo e spaventato, riesce a non farsi vedere dalle pattuglie nemiche e a entrare in Italia, senza però mai smettere di ripensare al suo passato da pastore, alla madre e al padre morto in guerra. Il suo cammino diventerà una sorta di simbiosi con la natura, sospesa tra realtà e immaginazione, ma una morte crudele lo riconsegnerà proprio alla terra e al suo ciclo vitale.

Gianfilippo Pedote e Giliano Carli firmano un film dedicato a un soldato ungherese realmente esistito di nome Péter Pan (si tratta solo di un’omonimia col personaggio letterario di J.M. Barrie), morto in guerra nel 2918 e oggi sepolto nel Sacrario del Monte Grappa. Un’opera originale, con pennellate quasi immaginarie e sfumature naturalistiche che fanno da contraltare alla dura realtà e al contesto del conflitto.

Trolls 3 – Tutti Insieme

di Tim Heitz e Walt Dohrn

I due trolls Poppy e Branch sono legati sempre di più e ormai sono ufficialmente una coppia. La loro felicità viene messa in pericolo quando Poppy scopre il passato segreto di Branch: il troll faceva infatti parte della boyband dei BroZone insieme ai suoi fratelli Floyd, John, Spruce e Clay, di cui non ha più notizie da tempo. Quando Floyd, però, viene rapito da due perfide popstar, Poppy e Branch decidono di riunire tutti i fratelli per salvarlo.

Il terzo capitolo della fortunata saga Dreamworks basata sulle famose Bambole danesi create da Thomas Dam recupera tutti gli elementi classici della formula ormai consolidata: colori vividissimi, estetica multicolor anni Novanta, tantissimi sketch musicali e canzoni pop. Forse il meno ispirato della trilogia, ma valorizzato da Walt Dohrn (confermato alla regia, questa volta affiancato da Tim Heitz) e da alcuni interessanti inserti 2D all’interno della CGI che trovano sempre più spazio e fortuna nel mondo dell’animazione.

Le altre uscite al cinema

Al cinema anche la gelida satira di “Club Zero” di Jessica Hausner; spazio poi al cinema italiano, con “Il meglio di te” di Fabrizio Maria Cortese e “Ancora volano le farfalle” di Joseph Nenchi.