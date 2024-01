Dieci Minuti, il film sul libro di Chiara Gamberale è una bella storia di rinascita

Dieci Minuti

Una piccola ma dolorosa storia individuale, esplorata con delicatezza ed empatia diventa un film di sostanza attraverso la regia di Maria Sole Tognazzi, che per il suo nuovo lavoro, Dieci Minuti, liberamente tratto dal best seller di Chiara Gamberale, si avvale della sceneggiatura di Francesca Archibugi. Il cast è guidato da Barbara Ronchi nella parte della tormentata protagonista Bianca, che viene sfidata e stimolata a rimettersi in gioco con la vita da una ruvida psichiatra interpretata da Margherita Buy, mentre Fotinì Peluso interpreta il personaggio chiave della sorellastra della donna in difficoltà, Alessandro Tedeschi è il marito Nic, Alessandra Ferruzzo e Marcello Mazzarella i genitori della protagonista, mentre Barbara Chichiarelli è un incontro fugace ma prezioso, che rappresenta un bel bagno di realtà per Bianca.

Dieci Minuti, la trama

Bianca è una trentenne in crisi che deve affrontare l’abbandono del marito e la perdita del lavoro. Uno di quei momenti, che capitano nella vita di ognuno, in cui il proprio mondo, e con esso le proprie certezze di comodo, si sgretolano all’improvviso e ci si ritrova smarriti e confusi. Lo smarrimento di Bianca è profondissimo e la porta nel buco nero di una depressione per uscire dalla quale deve affidarsi alle cure di una psichiatra. Niente empatia per lei, che ha d’altronde il grosso problema di trattarsi con troppa cautela (questa la diagnosi della dottoressa), quindi niente pietismi e via invece a lavorare sulle sue paure, iniziando da un piccolo ma sfidante esercizio: ogni settimana per dieci minuti, dedicarsi a qualcosa che non ha mai osato fare. Di sfida in sfida, Bianca imparerà molto di se stessa e della forza che non sapeva di avere, fino ad arrivare a trovare il coraggio per sciogliere il nodo più doloroso della sua esistenza, affrontando la paura più grande.

Dieci Minuti, di sfida in sfida il coraggio di rimettersi in gioco

Quella di Bianca è una storia piccola e qualunque, una storia certamente importante, fondamentale per lei, ma simile a milioni di altre storie essendone il dolore il tema centrale, forse il tema più universale di tutti. Ma il modo di raccontarlo che ritroviamo in Dieci Minuti, senza indulgere né sulla disperazione feroce della protagonista, che si racconta benissimo da sola tramite i suoi gesti, i suoi silenzi, i suoi movimenti rallentati, né in un’esagerata empatia pietistica è quello che, da spettatori esterni, ci aiuta ad entrare meglio in contatto con i suoi tormenti tutti individuali eppure comuni.

La misura è la qualità migliore di Dieci Minuti, che trova la strada per scavare in profondità non fermandosi come fa la protagonista a guardare alla sua personale sofferenza ma al contrario, aprendosi pian piano a spiegarne il contesto, la rete relazionale e affettiva, ricostruendo pezzo a pezzo un puzzle complesso che è lo stesso che la protagonista a un certo punto ha rinunciato a guardare, ripiegandosi sempre di più nel suo punto di vista e sprofondandoci dentro. Il film accompagna Bianca nel suo percorso di accettazione della realtà e di apertura al mondo, la “prescrizione “ dei Dieci Minuti vuole spingerla soprattutto a mettersi in gioco e da quel piccolo esercizio, la donna viene spinta a guardare il quadro ben più ampio in cui è incastonata la sua esistenza.

Ed è da questa apertura che, finalmente, entra la luce che le indica la direzione da percorrere per salvarsi dalla sua buia palude. Un passo alla volta, una piccola sfida alla volta, ricostruiranno in Bianca la fiducia in se stessa, rendendola cosciente che, se la verità fa paura, passarci in mezzo è l’unico modo per liberarsi dei fantasmi alimentati, spesso, dalla propria prigione mentale.

Naturalmente in questo racconto, che appassiona anche per la scelta narrativa di non svelare tutto subito e di comporre con salti temporali diversi le fasi della discesa nel baratro della donna e della sua risalita, è fondamentale l’interpretazione della protagonista, che vede una Barbara Ronchi perfettamente calibrata, che riesce a trasmettere i moti silenziosi di un’anima in pena senza ricorrere a toni più forti del necessario, e restituendo le pene di una donna che proprio nel silenzio e nella chiusura al mondo, nell’isolamento e nell’assenza di segnali eclatanti (prima dell’evento centrale del film), alimenta i suoi demoni.

Un’opera che nella sua semplicità scava con intelligenza nella sofferenza di un’anima alle prese con la quota inevitabile di sofferenza di cui è fatta ogni vita, e con la sua ricerca della strada giusta per non lasciarsi annientare.

Voto: 7