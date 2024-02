“Estranei”, il film di Andrew Haigh è una commovente storia d'amore queer

Estranei

Un’incredibile modo di parlare d’amore, è quello che ha trovato Andrew Haigh, il regista del film Estranei, che arriva in sala in Italia giovedì 29 febbraio. Protagonista di questo tuffo nella profondità delle emozioni di un uomo, è Andrew Scott, che interpreta Adam, mentre Harry, la miccia che innesca l’esplosione di ricordi, desideri e rimpianti ha il volto di Paul Mescal. I genitori di Adam sono invece interpretati da Calire Foy e Jamie Bell.

Estranei, la trama

In un moderno condominio londinese semidisabitato abita Adam, quarantenne malinconico e sceneggiatore alle prese con una crisi creativa e con una vita solitaria. Una sera scatta l’allarme antincendio nel palazzo e un suo vicino bussa alla porta. Harry è giovane, con una bottiglia in mano, palesemente inquieto per qualcosa e, dopo poche parole di circostanza, propone a Adam di condividere la loro solitudine per una sera. Adam declina l’invito e gli chiude la sua porta, ma poi ci ripensa e i due iniziano a conoscersi.

Nel frattempo il foglio bianco spinge lo sceneggiatore a risalire il corso della sua vita, a ritornare indietro nel passato fino al giorno che tutto cambiò: quando aveva nemmeno dodici anni e i suoi due genitori morirono in un incidente stradale, lasciandolo solo e spaurito. Tornando alla casa di famiglia Adam fa l’incredibile esperienza di ritrovare i suoi genitori, esattamente come erano nel momento in cui sono morti, nel 1987: una coppia di trentenni affettuosi e curiosi di sapere cosa ha fatto la vita di quel loro figlio.

Mentre la presenza di Harry nella vita di Adam scalfisce sempre più la sua corazza emotiva, il confronto con i “fantasmi” dei genitori diventa più sincero e profondo. Adam scopre se stesso attraverso gli occhi e il cuore di un altro, e lascia finalmente andare tutto il dolore del passato che lo ha bloccato nella paura, attraverso confessioni, verità e confronti commoventi con mamma e papà che vengono non solo da un altro mondo, ma da un altro tempo. Fino all’intenso finale che rimescola ancora una volta le carte della realtà e del sogno, dell’esperienza fisica e di quella emotiva.

“Estranei”: solitudine, dolore, desiderio e amore tra realtà e sogno

E’ davvero difficile raccontare la trama di questo film struggente, ispirato al romanzo di Taichi Yamada, che è la grande base su cui Andrew Haigh costruisce una storia che racconta in modo originale che cos’è l’amore, nelle due versioni forse più potenti che ogni essere umano fortunato sperimenta in vita: l’amore primigenio, quello dei genitori e l’amore fisico e sentimentale per un’anima affine. Haig sceglie di raccontare, a differenza del romanzo, un amore queer, quello tra Adam ed Harry, e questo elemento aggiunge complessità e diventa centrale perché anche l’omosessualità si aggiunge all’intrico di tormenti che tiene prigioniero il cuore sofferente di Adam.

Un intrico che si scioglie lentamente ma inesorabilmente, dopo che Harry “l’estraneo” bussa con una scusa alla porta del vicino e decide di provare a mischiare la sua vita con quella di un altro ragazzo solitario. Harry è lo squarcio di luce che entra nel buio delle sofferenze di Adam e pian piano questa luce si allarga sempre di più anche grazie all’incredibile possibilità che viene regalata al protagonista, tra sogno e realtà, di parlare ancora una volta con la madre e il padre che se ne sono andati via all’improvviso, troppo presto per conoscerlo davvero, troppo presto per avergli dato tutti i consigli di cui aveva bisogno, troppo presto, soprattutto, perché lui potesse fare le sue domande, ribellarsi, per poi chiarirsi. Il confronto da adulto con i suoi giovani genitori porta a galla i non detti dell’infanzia, ma anche tutto quello che è venuto dopo, quando loro non c’erano. Loro, che sono rimasti per sempre incastrati nel 1987 con la madre che, quando il figlio gli confessa la sua omosessualità si preoccupa che la gente, lo tratti male e lo discrimini, e anche di quella brutta malattia che è una condanna s morte per quelli come lui.

Mentre il padre è un uomo di un’altra generazione, che ha difficoltà ad abbracciare il figlio che piange perché è bullizzato. Anche solo in queste scene c’è talmente tanto materiale umano da riempire più di un film. Ma in Estranei c’è anche l’altra linea narrativa, quella dell’abbandono delle paure e della scoperta dell’amore, che avviene nel modo più casuale, inaspettato e con una persona lontana da Adam per età, estrazione sociale, esperienza di vita. In tutto questo viaggio poi arriva un finale che strappa letteralmente il cuore. Il film procede lento, come l’apertura dell’animo di Adam, di primo piano in primo piano, di parola in parola, di emozione in emozione, ogni dettaglio che rivela un sussulto è un piccolo tassello di un commovente viaggio nell’esperienza dell’amore.

Voto: 8