I film da vedere al cinema questa settimana (13-19 aprile 2023)

Dopo sette giorni dominati da Super Mario Bros. inizia una nuova settimana di cinema. Da Russell Crowe nei panni di padre Amorth ne L’Esorcista del Papa alle violenze di As Bestas fino al debutto attoriale della cantante Giorgia in Scordato e l’incredibile estate “rossa” dei giovani protagonisti de I Pionieri: scopriamo i film da vedere in sala a partire da giovedì 13 aprile con tutte le trame e i trailer delle pellicole.

As Bestas

di Rodrigo Sorogoyen, con Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera, Diego Anido e Marie Colomb.

Vincent e Olga, una coppia di francesi di mezza età, decidono di andare a vivere a contatto con la natura e di trasferirsi nella campagna galiziana, dove intendono ristrutturare delle case abbandonate per aprire un agriturismo. Il loro arrivo non è però visto di buon occhio dalla popolazione locale e, in particolare, dai loro vicini di casa. Quando i due si rifiuteranno di firmare per la realizzazione di un impianto eolico nell’area, scoppierà una guerra fatta di odio e violenza.

Presentato in anteprima in concorso alla 75esima edizione del Festival di Cannes, il nuovo film del regista spagnolo Rodrigo Soroyen è uno scontro tra visioni del mondo, raccontate con una bellezza, un dramma e una crescente tensione che colpisce fino in fondo lo spettatore. La storia è liberamente ispirata ai fatti realmente accaduti a Santoalla.

Scordato

di Rocco Papaleo, con Rocco Papaleo e Giorgia.

Orlando è un accordatore di pianoforti che soffre di malanni e acciacchi alla schiena. Quando incontra la fisioterapista Olga, quest’ultima lo spinge a trovare una sua foto da giovane e dialogare con il proprio passato, trasformando la fisioterapia in terapia e curando le proprie ferite.

Nel film che segna l’esordio attoriale della cantante Giorgia, Rocco Papaleo (alla sua quarta regia) racconta un viaggio nel passato per risvegliare sé stessi, per trasformare un uomo passivo e isolato in un nuovo protagonista della sua vita, nuovamente a contatto con la realtà.

Passeggeri della notte

di Mikhaël Hers, con Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita, Megan Northam ed Emmanuelle Béart.

Parigi, anni Ottanta. Elisabeth si è separata dal marito e si ritrova a doversi occupare dei due figli adolescenti, Matthias e Judith. Per mantenerli lavora senza sosta, ogni notte, per un programma radiofonico, ma trova anche il tempo di conoscere e accogliere nella propria vita la giovane Taulah, che creerà quasi una nuova vita per una nuova famiglia.

In concorso al Festival di Berlino 2022, Mikhaël Hers dirige Charlotte Gainsbourg e torna con un’altra pellicola fatta di dolori non detti, di sentimenti puri e semplici, di piccoli gesti, sempre con un velo di “positiva malinconia”.

L’Esorcista del Papa

Film di Julius Avery, con Russell Crowe e Alex Essoe.

La storia di padre Gabriele Amorth, sacerdote realmente esistito (è scomparso nel 2016) e capo esorcista del Vaticano a cui sono attribuiti più di 100mila esorcismi. Dopo che il fratello viene posseduto da un demonio durante la notte, il giovane inizia a indagare fino a scoprire una cospirazione che il Vaticano cerca di occultare da secoli.

Russell Crowe debutta nel genere horror con il primo film ispirato ai libri scritti da padre Gabriele Amorth, in cui il sacerdote documentava tutti i suoi esorcismi ma anche alcuni dei periodi più oscuri della Chiesa Cattolica.

I Pionieri

di Luca Scivoletto, con Mattia Bonaventura e Francesco Cilia.

Sicilia, 1990. Figlio di una coppia di ferventi comunisti militanti, Enrico ha 13 anni e dovrà passare l’estate col padre, in corsa per la segreteria regionale del PCI. Decide così di fuggire di casa e di ridare vita insieme al suo amico Renato, anche lui figlio di “compagni”, al campeggio dei Pionieri, storico gruppo scout comunista. Ai due si uniranno Vittorio Romano, figlio bullo del fascista locale, e la italoamericana Margherita: unito e compatto, il quartetto vivrà così una delle estati più formative di sempre.

L’opera prima di Luca Scivoletto è un dolce e intelligente racconto di un un’esperienza di crescita prima ancora che di politica, una sorta di originale rito di passaggio all’adolescenza dei quattro giovani protagonisti guidati dagli ideali.

Le altre uscite

Al cinema anche l’esperienza audiovisiva con il secondo evento cinematografico dei Metallica, con cui sarà possibile vivere in sala in anteprima il nuovo album della band 72 Seasons, il dodicesimo della loro carriera, oltre al racconto del “profeta” della Beat Generation Lawrence Ferlinghetti in The Beat Bomb e la storia della strage di Alcamo Marina nella pellicola di Giovanni Calvaruso: Vite da sprecare.