I film da vedere al cinema questa settimana (23-29 novembre 2023)

Ridley Scott torna al cinema e Joaquin Phoenix interpreta nientemeno che Napoleone Bonaparte in “Napoleon”, il kolossal che apre questa nuova settimana di cinema. Tante le novità in sala, dove approdano anche Antonio Albanese con “Cento domeniche” ed Enzo D’Alò con “Mary e lo spirito di mezzanotte”. Alice Rohrwacher firma “La chimera”, mentre Francesca Chillemi torna sul grande schermo con “In fila per due” di Bruno De Paola. Scopriamo cosa vedere e tutte le uscite in arrivo nelle sale italiane a partire da oggi attraverso trame e trailer.

Napoleon

Film di Ridley Scott, con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby

La storia di Napoleone Bonaparte, dagli inizi nell’esercito alla nomina a generale e i successi da stratega delle campagne in Italia e in Egitto, fino agli errori e le celebri sconfitte in Russia e a Waterloo. La carriera militare e la scalata politica di una figura che ha assunto i tratti del leggendario, capace di “cancellare” la Rivoluzione Francese con il primo impero e dare vita a una fase europea nel suo segno.

Due anni dopo “House of Gucci” Ridley Scott torna al film storico con un grande progetto, ambizioso quanto il suo protagonista, interpretato da Joaquin Phoenix. Esattamente come ne “Il Gladiatore”, la storia sfuma nel mito e viceversa, in un grande quadro di uno degli uomini più influenti di sempre.

Cento domeniche

di Antonio Albanese, con Antonio Albanese e Liliana Bottone

Antonio è un operaio nautico ormai in prepensionamento e conduce una vita tranquilla: gioca con gli amici a bocce, si prende cura della madre malata, ha un’amante ed è rimasto in ottimi rapporti sia con l’ex moglie che con la figlia. Quando gli giunge notizia che quest’ultima è pronta a sposarsi non potrebbe essere più felice, dal momento che il suo sogno è sempre stato regalarle un ricevimento perfetto. Quando però si reca in banca per prelevare il denaro necessario per la festa, scopre che i suoi soldi sono stati investiti altrove.

A cinque anni da “Contromano” Antonio Albanese torna dietro la macchina da presa e dirige una pellicola che sembra avere ancora i toni della commedia nella prima parte, ma che lascia gradualmente spazio a toni più disillusi nella seconda. Dalla bocciofila si passa infatti a un mondo stretto nella morsa del mercato, dove anche il futuro della gente comune è intrappolato dalle sue logiche.

Mary e lo spirito di mezzanotte

di Enzo D’Alò

Mary ha 11 anni e il suo sogno è diventare una famosa chef. La prima a sostenerla e incoraggiarla sempre è la nonna Emer, a cui la bambina è molto legata, almeno fino a quando non viene ricoverata in ospedale. Per Mary si tratta di uno dei tanti ostacoli verso il suo sogno, che diventerà un viaggio nel tempo quando incontrerà quattro misteriose donne.

Il maestro D’Alò firma con l’originalità che ha contraddistinto i suoi successi (La gabbianella e il gatto, Pinocchio, Momo, La freccia azzurra) un nuovo lungometraggio tratto dal romanzo “La gita di mezzanotte” di Roddy Doyle. Una storia affascinante che affronta temi non facili con la giusta delicatezza.

La chimera

Film di Alice Rohrwacher, con Josh O'Connor e Carol Duarte

Arthur ha un dono molto particolare ed è in grado di percepire il “vuoto” della terra, rilevando la presenza di tombe. Un talento raro e molto richiesto dai “tombaroli” a caccia di manufatti preziosi da rivendere al mercato nero, ma anche un collegamento con l’aldilà che l’uomo spera possa riportarlo dall’amata Beniamina.

Alice Rohrwacher firma il terzo e ultimo capitolo della sua trilogia sui “tombaroli” iniziata nel 2014 con “Le meraviglie” e proseguita nel 2018 con “Lazzaro felice”. I temi sono ricorrenti: alla peculiarità del mercato dei trafugatori di tombe etrusche si alterna nuovamente la solitudine, la ricerca del sacro e del profano, della vita e della morte, in un’opera carica di simbolismo e folk con pienissima libertà d’espressione della regista.

In fila per due

di Bruno De Paola, con Francesca Chillemi, Ilaria Rossi e Andrea Di Maria

Germano e Paolo vivono in due paesini limitrofi ai piedi del Vesuvio. Mossa dalla gelosia, la ragazza lo controlla costantemente e non lo perde mai di vista. Quando un terremoto colpisce la zona rischiando di provocare un’eruzione, gli abitanti dei paesi vengono evacuati in zone diverse. Per Germano è l’occasione di iniziare una nuova vita, ma il viaggio direzione Trentino subirà deviazioni (e imprevisti) inaspettate.

In un interessante scenario partenopeo quasi apocalittico prende forma la nuova commedia di Bruno De Paola che – al netto di alcune caratterizzazioni eccessive – guarda alla tradizione napoletana e al cinema popolare, guidato da Andrea Di Maria nei panni di Germano e Francesca Chillemi, tornata sul grande schermo dopo due anni di fiction.

Le altre uscite al cinema

Al cinema anche la “commedia social” di Simona Bosca Ruggeri “Il Paese dei jeans in agosto”, ma anche l’intenso coming of age in salsa brasiliana di “Heartless – Senza cuore” e la produzione britannica “Fisherman’s Friends”.