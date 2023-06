I film da vedere al cinema questa settimana (8-14 giugno 2023)

Giovedì 8 giugno si parte con una nuova settimana di cinema. Scopriamo tutte le uscite in sala attravero le trame e i trailer di tutti i titoli: dal “Transformers – Il risveglio” all’opera prima di Davide Gentile “Denti da squalo”, passando per le vicende post-franchiste di “Prigione 77” e la storia di Olga fino a un John Malkovic in grande spolvero nel thriller “Mindcage” e tanto altro. Ecco cosa vedere al cinema questa settimana.

Transformers – Il risveglio

di Steven Caple Jr., con Anthony Ramos e Dominique Fishback

Nella Brooklyn del 1994 l’ex soldato Noah Diaz e l’archeologa Elena Wallace scoprono l’esistenza dei Transformers. Questi ultimi, per tornare sul pianeta nativo di Cybertron, hanno bisogno della chiave di transcurvatura, che attualmente è in mano ai Maximals, robot con la forma di animali terresti, che la stanno difendendo dal transformer Scourge, al servizio del divora pianeti Unicron.

Il settimo capitolo cinematografico del franchise dei Transformers è ispirato allo spin-off animato “Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat del 1996, ed è ambientato poco dopo il precedente Bumblebee. Tra tanti nuovi robottoni e alcuni volti familiari, domina l’azione.

Denti da squalo

Film di Davide Gentile, con Claudio Santamaria, Edoardo Pesce, Virginia Raffaele, Tiziano Menichelli e Stefano Rosci

Walter ha perso da poco il padre Antonio, morto in un incidente sul lavoro, e la madre Rita fatica a superare questo lutto, chiudendosi sempre di più in sé stessa. Nella sua prima estate senza il padre, il ragazzo vaga per Roma e dintorni senza meta, fino a quando non trova una villa apparentemente abbandonata con una piscina dove s’imbatte in uno squalo. Tornando anche nei giorni successivi, Walter scopre che la casa è la base di un importante boss criminale, il Corsaro, e – con l’aiuto dell’amico Carlo – finirà nella sua gang.

Due giovani protagonisti per una fiaba metropolitana, opera prima del regista Davide Gentile, che racconta un viaggio di formazione tra realtà e un velo di magia, dove la criminalità fa da grande metafora.

Prigione 77

di Alberto Rodríguez, con Miguel Herrán e Javier Gutiérrez

Barcellona, febbraio 1976. Nella Spagna fascista e dittatoriale la morte di Franco sembra aver aperto la strada verso la democrazia. Manuel, giovane contabile finito a La Model, il carcere dove vengono assegnati i detenuti in attesa di giudizio, riesce a mettersi a capo di un movimento comune che combatte per la libertà, contro un sistema legale completamente corrotto.

Presentato in apertura al 70esimo Festival di San Sebastian e candidato a ben 15 premi Goya (vinti poi 5), il film diretto da Alberto Rodríguez prende spunto da un evento storico – la fuga di 45 carcerati dalla prigione modello di Barcellona – per una storia di finzione in grado di raccontare un’altra parentesi oscura e spesso taciuta della Transición post-franchista in Spagna.

Olga

di Elie Grappe, con Anastasia Budiashkina e Sabrina Rubtsova

Olga ha 15 anni ed è una giovane promessa della ginnastica ucraina. Nel 2013 la situazione sempre più tesa nel suo Paese la porta però a trasferirsi in Svizzera, dove può continuare ad allenarsi duramente e, forse, entrare nella squadra nazionale elvetica. A Kiev scoppia l’Euromaidan, con migliaia di ucraini a protestare violentemente la decisione del presidente Janukovy? di riavvicinarsi alla Russia, e Olga è sempre più preoccupata per la madre, impegnata in prima linea nel tumulto.

Basato su una storia vera, con una vera atleta - Anastasia Budiashkina – a interpretare Olga e solo ginnaste professioniste nel cast, il film presentato dalla Svizzera per la candidatura agli Oscar 2022 nella categoria Miglior film internazionale fa della credibilità la sua forza.

Mindcage – Mente criminale

Film di Mauro Borrelli, con Martin Lawrence, Melissa Roxburgh, John Malkovich e Robert Knepper

Gli agenti Jake Doyle e Mary Kelly sono sulle tracce di un serial killer che sembra replicare in tutto e per tutto gli omicidi di Lefvre, l’assassino soprannominato “L’artista” e già incarcerato. Non a caso si rivolgono proprio a lui, nel tentativo di entrare nella mente del criminale, ma si ritroveranno all’interno di un gioco più grande di loro.

Il terzo lungometraggio di Mauro Borrelli è un thriller dalla formula vincente, che trae forza dal connubio con l’arte e dalla prova di John Malkovic nei panni del serial killer arista.

Le altre uscite

Al cinema anche il secondo capitolo della sgangherata banda di antieroi di C’è di nuovo una valigia sul letto di Eduardo Tartaglia, ma spazio anche all’animazione per i più piccoli con Blu e Flippy – Amici per le pinne.

Torna inoltre in sala, 45 anni dopo, Animal House, il film del 1978 che segnò l’inizio della storica collaborazione tra il regista John Landis e il compianto John Belushi con quella che è stata inserita dall’American Film Institute tra le migliori cento commedie americane di sempre.