Flaminia, il film di Michela Giraud è un profondo racconto dell'autismo che rompe le convenzioni

Arriva al cinema giovedì 11 aprile con Vision Distribution il primo film diretto dalla stand up comedian romana Michela Giraud che scende dal palco e sbarca sul set per raccontare una storia d’ispirazione autobiografica, tra satira sociale e commedia dei sentimenti. Flaminia, il primo film diretto dall’attrice comica diventata nota per i suoi graffianti pezzi di stand up comedy in tv e sul web, vede protagonista la stessa Michela Giraud che ha scelto per la parte fondamentale della sorella-ciclone Ludovica la bravissima Rita Abela. A interpretare il padre delle due è Antonella Fassari, mentre la soffocante madre di Flaminia è Lucrezia Lante della Rovere. Alberto, il promesso sposo della protagonista è Edoardo Purgatori che sulla scena si ritrova come padre il suo vero genitore, Andrea Purgatori, nell’ultimo cameo prima della sua scomparsa. La madre snobissima è invece interpretata da Nina Soldano.

Flaminia, la trama del film di Michela Giraud

Flaminia De Angelis, trentenne nata e cresciuta a Roma nord, vive la sua vita schiacciata dai doveri di apparenza imposti dal suo ambiente sociale. Il suo pensiero perenne, inculcatole dall’intransigente madre è quello di apparireflawless, impeccabile. Ha una carriera come ricercatrice in diritto privato e una famiglia di recente ricchezza dovuta alla profittevole attività del padre, chirurgo estetico, con malcelate ambizioni di scalata sociale.

Su Flaminia infatti, la famiglia, soprattutto la madre, punta per fare il suo grande salto attraverso il più classico del modi: il matrimonio della ragazza con un giovane nullafacente figlio di papà diplomatico e mamma dama di carità. A due settimane dalle nozze che promettono di cambiare il destino di Flaminia e dei suoi accade però l’imponderabile. In casa arriva il ciclone Ludovica, trentenne nello specchio autistico e figlia di primo letto del padre della protagonista, sbattuta fuori dalla comunità in cui vive dopo che ha appiccato un incendio.

L’arrivo di Ludovica, naturalmente, spariglia tutte le carte in tavola e funziona da detonatore per tutte le inquietudini e i dubbi che la protagonista ha messo a tacere da anni, per paura di non essere accettata in un contesto asfissiante dove l’apparire è tutto. Sarà il complicatissimo rapporto con la sorellastra a far aprire gli occhi a Flaminia e a farle risvegliare un desiderio di autenticità che si rifletterà in scelte destinate a scompigliare tutto l’ordinato piano per la sua vita pensato da qualcun altro per lei.

Flaminia, una storia con toni diversi che cresce quando sceglie di andare più in profondità

Chi è abituato alla comicità rude e cruda di Michela Giraud rimarrà sorpreso dalla complessità e delicatezza del suo primo film da regista. Qualità che derivano dal raccontare una storia che si conosce bene, restituendone quindi con perfetta chiarezza molte sfumature. Se la prima parte del film (con un inizio folgorante) si concentra sulla descrizione dell’ambiente sociale di Flaminia puntando sulla satira e l’estremizzazione dei caratteri per metterne in ridicolo la superficialità, dall’arrivo del ciclone Ludovica in poi, la regista cambia gradatamente tono per entrare in una commedia che va a fondo nel complesso rapporto di sorellanza e anche nelle riflessioni della protagonista, portata di prepotenza a guardare in faccia un realtà a cui si adegua solo per quieto vivere. Dai burrascosi scontri ai teneri riavvicinamenti tra sorelle fino al confronto finale con il fidanzato debosciato, Michela Giraud sa raccontare la nebbia che pian piano si dirada davanti agli occhi della sua protagonista, anche attraverso scelte narrative non scontate. Il cuore della storia è il rapporto tra sorelle, la tendente alla perfezione e repressa Flaminia e la difettosa e libera Ludovica, interpretata da una bravissima Rita Abela, ma molti personaggi secondari spiccano per la loro capacità di evolversi e raccontare lati diversi nel corso della storia, a fronte di personaggi bidimensionali che rimangono volutamente insalvabili, a iniziare dalla vacua madre di Flaminia. Spiccano in particolare, il bellissimo ruolo del padre di Flaminia, interpretato da un perfetto Antonello Fassari mite e silenzioso per quasi tutto il film, ma capace di intervenire con decisione quando c’è da salvare le figlie, e quello dello scapestrato fidanzato Edoardo Purgatori che, pur decidendo di non salvarsi, tira fuori inaspettatamente comprensione e lucidità.

È un bel film Flaminia, con tanti colori e tanti sapori diversi, e stupisce che quello che rimane di più sia la parte più complessa e tenera della storia, a fronte della graffiante ironia che accoglie lo spettatore a inizio film e che fino ad oggi era l’unica cifra riconoscibile della neo regista.

Voto: 7