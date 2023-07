Fratello e Sorella: un dramma frammentato con un’intensa Marion Cotillard

Cosa ci può essere di così tremendo da spingere due fratelli a non parlarsi ed evitarsi per quasi vent’anni? L’amore fraterno è spesso citato come modello di quel rapporto profondo, unico e a volte magico che non tutti possono sperimentare; nei fratelli o nelle sorelle si trovano dei complici, degli amici e spesso anche dei nemici. Rapporto atavico e complesso di cui ci sono esempi nella storia e nei miti: quello distrutto dall’ambizione di Romolo e Remo o Caino e Abele, oppure quello puro e virtuoso tra Antigone, Eteocle e Polinice. Potrà mai un torto subito essere sufficiente a distruggere un rapporto? Un’offesa recata per cui si può chiedere scusa? O forse non si può riparare all’odio perché è la forma che nasce dal più profondo amore? Ci si aspetta amore da un fratello o una sorella e quando manca, quando anche loro che sono sangue dello stesso sangue, deludono e tradiscono si incendia l’odio. Ed è proprio di questo che parla il nuovo film di Arnaud Desplechin, Fratello e Sorella che arriva nelle sale italiane dal 3 agosto.

In questa pellicola non si trova una spiegazione per questo odio e per quanto la si cerchi non arriverà. Ci sono motivazioni, indizi ma mai una risposta chiara che possa giustificare tutto ciò che accade. Il regista lascia a chi guarda l’interpretazione dei fatti per capire se davvero questo odio abbia ragione di esistere.

L'attrice e il poeta

La famiglia Vuillard è sconvolta da un evento improvviso: i genitori Abel e Marie-Louise rimangono vittime in un incidente stradale e trasportati in ospedale lei è in coma e lui ferito, ma miracolosamente vivo. I loro figli, Alice e Fidéle si precipitano in ospedale ad assisterli mentre Louis viene raggiunto dal suo migliore amico tra le foreste dei Pirenei. Cinque anni prima infatti l’uomo ha perso suo figlio e da allora si è isolato con la moglie Faunia nel verde delle montagne. Sebbene titubante Louis accetta di tornare e rivedere i suoi genitori conscio che potrebbe essere l’ultima volta. La situazione si fa ben presto delicata perché Alice e Louis non si devono assolutamente incontrare. I due si odiano e non si parlano da anni.

Louis è uno scrittore, un poeta e un professore che ha continuato il suo lavoro nonostante il dolore per la perdita del figlio e che ha assunto quasi i tratti di un poeta maledetto; Alice invece è un’affermata e amata attrice di teatro sposata con un figlio, ma dal carattere fragile. Antiche dispute e l’odio che ne è nato li ha resi estranei anche nei momenti in cui dovevano esserci l’uno per l’altra. La situazione dei genitori si fa sempre più complessa ed entrambe capiscono che non riusciranno ad evitarsi per sempre: prima o poi i loro sguardi dovranno incontrarsi di nuovo e condividere lo stesso spazio. Sarà forse questo il momento di porre fine all’odio e riscoprisi per chi sono davvero?

Riconfigurazione esistenziale

L'equilibrio della famiglia viene scosso da un evento improvviso che mette tutto in discussione; non solo la paura della perdita di una persona cara ma anche quello che sarà il futuro della famiglia. Si può rintracciare l'odio tra i due fratelli nell’antica competizione? Alice era apprezzata e amata fin da bambina; Louis costantemente messo di fronte ai suoi fallimenti ogni anno. Che siano stati cresciuti con questa latente competizione invece che con l’amore? Forse sì ma come già detto alla base di tutto c’è l’amore; l’amore nutrito da Louis per la sorella in tutti questi anni è rimasto nascosto dietro l’odio, senza che lui riuscisse ad ammetterlo. L’amore di Alice per questo fratello che è diventato uno sconosciuto ma il cui sguardo la faceva sentire importante. Alcuni eventi possono fornire spiegazioni ma forse in fin dei conti non c’è davvero un motivo. Gli esseri umani sono fragili, complicati, sfaccettati e decisamente imperfetti. Sia Alice che Louis lo sono e sono spinti da ciò che accade a mettere in moto quella che Alice non vorrebbe: una riconfigurazione esistenziale.

Un rapporto che negli anni ha spinto entrambe a crescere fuori dall’orbita reciproca dei giudizi. Alice è divenuta un’attrice al di là dell’approvazione di Louis e quest’ultimo uno scrittore che si è affermato lontano dal lei. Nonostante questa libera interpretazione il film lascia comunque dei dubbi in chi guarda, sulla costruzione dei personaggi e dei loro rapporti per cui sarebbero state utili altri informazioni. Il finale che sembra diverso da ciò che ci aspetta dal rapporto tra i due lascia però sorpresi. Dal punto di vista tecnico gioca molto con le luci, quelle del teatro che illuminano Alice e il buio in cui si trova Louis. Buone anche le performance di Marion Cotillard che riesce a dare vita alla fragilità di Alice e al suo temperamento granitico, e quella di Melvil Poupaud che tratteggia Louis come un uomo tormentato dai demoni del lutto ma anche da quelli dell’ispirazione poetica. Un uomo e una donna, un poeta e un’attrice che vivono e respirano parole ed emozioni; i due si sono amati quanto odiati e forse con il tempo riusciranno a perdonarsi e riconoscersi per chi sono: semplicemente fratello e sorella.

Voto: 6,5