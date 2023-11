Hunger Games, la Ballata dell’Usignolo e del Serpente è un prequel di tutto rispetto

Sessant’anni prima gli eventi che milioni di spettatori hanno seguito nella saga di Hunger Games, l’arena già esisteva e a Panem i giochi erano più feroci e sanguinari, mirando a spezzare ogni dignità e velleità di resistenza del popolo dei Distretti. Lo scopriamo tornando a Capital City con Hunger Games la Ballata dell’Usignolo e del Serpente, e seguendo le vicende del giovane Cornelius Snow (Tom Blyth) che non è ancora il tiranno che diventerà ma è solo il rampollo di una potente famiglia caduta in disgrazia. Il film, diretto come i precedenti da Francis Lawrence, vede al fianco di Blyth, nel ruolo di Mary Gray Baird Rachel Zegler già vista in West Side Story, Peter Dinklage che interpreta il ruolo del Decano Casca Highbottom, Viola Davis che interpreta la Dottoressa Volumnia Gaul e Josh Andres Rivera è Sejanus Plinth.

Hunger Games, la ballata dell’Usignolo e del Serpente, la trama

Corolanius Snow a 18 anni è l’ultima speranza della sua famiglia, una volta ricca e potente, ma caduta in disgrazia dopo la guerra. Il giovane vive con la nonna e la cugina, barcamenandosi tra i problemi economici, ed è deciso a riportare la sua casata ai fasti che le competono. Per fare questo punta alla vittoria negli Hunger Games. Il creatore dei giochi, il decano Highbottom, cerca in ogni modo di impedirgli la partecipazione e poi la vittoria, mentre la diabolica dottoressa Volumnia a capo delle forze armate di Panem lo segue con interesse e stimola i suoi istinti per studiarne le reazioni. Snow diventa così mentore di Lucy Gray Baird, la cenciosa ragazza tributo del misero Distretto 12. Coriolanus punta al premio finale e non è contento dell’assegnazione, ma quando Lucy Gay durante la cerimonia della mietitura si prodiga in un canto di aperta sfida e ribellione davanti alle telecamere, il pubblico rimane incantato e Snow inizia a intuire le potenzialità della ragazza. Ma sarà nell’arena che i destini dei due si legheranno a doppio filo e la natura di Cornelius inizierà a farsi sentire prepotente. Il rapporto tra Lucy e Cornelius evolverà fino a diventare amore, ma la ferocissima battaglia nell’arena sarà solo l’inizio di un viaggio verso la parte oscura di sé per Snow, di cui osserveremo la lenta e inarrestabile trasformazione.

Hunger Games, la Ballata dell’Usignolo e del Serpente, due personaggi che bruciano nel loro stesso fuoco

Una lunga avventura interiore che si conclude senza lieto fine. E’ questo soprattutto il prequel di Hunger Games. Un viaggio nei tormenti interiori di Coriolanus Snow, nelle sue montagne russe emotive, nelle esperienze che lo spingeranno a scegliere la sua strada e lo renderanno quello che già conosciamo: uno spietato tiranno. Come succede a ogni essere umano, arriva il momento in cui Coriolanus viene messo davanti a un bivio e la sua ambizione, e forse la sua indole, lo spinge a imboccare la strada più oscura. Prima però lo conosciamo come un giovane brillante, con grandi potenzialità. Un animo capace di aprirsi alla pietà e all’amore, finché non gli capita di scendere in prima persona nell’arena, quella dei giochi spietati ma, più in generale, nell’arena della vita vera, dove sceglie di utilizzare ogni mezzo e calpestare ogni sentimento per non soccombere. Il percorso di Snow assomiglia a quello di tanti altri cattivi, ma è più ripido e precipitoso perché questo film ci mostra come Coriolanus sia un animo capace di nobili sentimenti e di discernere perfettamente il bene dal male, scegliendo, fino a un certo punto, il bene. La sua controparte è una ragazza nata dove non batte il sole della fortuna, abituata a combattere per la sua sopravvivenza, eppure capace di elevarsi attraverso le sue doti innate dall’abbrutimento che la circonda. C’è chimica tra i due che si somigliano e si pigliano, e se nella prima parte della storia questa chimica si risolve nel modo più prevedibile, nella seconda si sviluppa una sorta di switch in cui l’essere costretto a mettere in cima ai suoi pensieri la legge della sopravvivenza è quello che ne avrebbe meno bisogno, ma solo sulla carta.

Hunger Games la ballata dell’usignolo e del serprente non deluderà il pubblico, trascinandolo di nuovo nell’arena dell’avventura e della vita, seguendo le vicende di due personaggi che bruciano di talento e ambizioni, e che da questo fuoco finiscono divorati.

Voto: 7