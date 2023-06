I film da vedere al cinema questa settimana (1-7 giugno 2023)

Inizia il mese di giugno e con esso la nuova settimana di cinema. Giovedì 1° giugno arrivano infatti in sala tante nuove uscite: scopriamo tutti i titoli attraverso trame e trailer, dal toccante “Spoiler Alert” alla nuova vita di “The Boogeyman”, “Billy”, e la storia di Anita Garibaldi ne “La versione di Anita, fino ovviamente all’attesissimo “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

Spider-Man: Across the Spider-Verde

di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

Miles Morales è ormai quasi adulto, tra poco andrà al college e, naturalmente, è l’amichevole Spider-Man di quartiere. La nuova minaccia è rappresentata però da Macchia (Spot), un villain in grado di manipolare a suo piacimento dei portali transdimensionali e determinato ad avere la sua vendetta. Per combatterlo, Miles ritroverà Gwen e un’intera squadra di Spider-Man proveniente da ogni universo, i quali si metteranno inaspettatamente sulla sua strada per fermarlo.

Sony Pictures Animation si conferma lo studio che ha cambiato per sempre la storia dell’animazione. Tra tecnica 3D mista a 2D, dinamismo senza precedenti e colori debordanti che rendono ogni frame un piccolo quadro, il nuovo capitolo della saga di Miles Morales trionfa tanto nella tecnica quanto nella narrazione e, ovviamente, nel tripudio di citazioni e rimandi al mondo fumettistico e non.

Spoiler Alert

di Michael Showalter, con Jim Parsons, Ben Aldridge e Sally Field

Da 14 anni Michael e Kit vivono una storia d’amore degna delle commedie romantiche perfette: Michael ama Kit e in lui ha trovato gli amici e la famiglia che non ha mai avuto. La tragica svolta delle loro vite arriva quando a Kit viene diagnostica una rara forma di cancro, che lascerà alla coppia meno di un anno per rendere il proprio amore ancora più forte.

Tratto dal best-seller autobiografico “Michael Ausiello”, Spoiler Alert trae forza dalla premessa del suo titolo – che svela un finale triste, allontanandolo allo stesso tempo da possibili sfumature eccessivamente retoriche – e dalla forza dei suoi intepreti, con un Jim Parsons (direttamente da The Big Bang Theory) non solo credibile ma in grande spolvero.

Billy

di Emilia Mazzacurati, con Matteo Oscar Giuggioli, Carla Signoris, Giuseppe Battiston, Alessandro Gassmann, Benedetta Gris, Roberto Citran, Sandra Ceccarelli e Kristina Hermin

A soli nove anni Billy conduceva un podcast musicale di successo, incentrato sulla scomparsa del rocker Zippo. Oggi, a 19 anni, Billy è talmente impegnato che non sa più cosa fare nella vita: tra la madre Regina, Lena, la ragazza di cui è innamorato, e Roberto, il suo migliore amico che ha smesso di parlare, all’improvviso si rifà vivo proprio Zippo…

Una giovane regista debutta con un film tanto fresco quanto compatto, in grado di narrare una “semplice” realtà di provincia in tante sfaccettature con grande puntualità e forza, anche grazie all’ottimo cast scelto.

The Boogeyman

di Rob Savage, con Chris Messina, Sophie Thatcher, Marin Ireland, David Dastmalchian e Vivien Lyra Blair

Le giovani sorelle Sadie e Sawyer hanno perso la madre, ma in questo momento difficile è il padre terapeuta, Will, rimasto vedovo, a essere travolto dal dolore fino a perdere contatto con la realtà e le sue figlie. Quando un nuovo paziente del padre, Lester Billings, arriva in cerca d’aiuto, porta con sé in casa un’entità soprannaturale. L’uomo ha infatti perso i suoi figli, e la presenza demoniaca sembra nutrirsi delle sofferenze altrui.

Rob Savage decide di riportare sul grande schermo uno dei personaggi più terrorizzanti dell’immaginario collettivo: The Boogeyman. Pur essendo ispirato al racconto originale di Stephen King (pubblicato per la prima volta nel 1973 e poi raccolto in “Night Shift”), il film si discosta molto dall’opera originale. È stato lo stesso King, tuttavia, a difendere e promuovere l’uscita del film nelle sale dei cinema (inizialmente era destinato solo alla piattaforma Hulu).

La versione di Anita

di Luca Criscenti, con Flaminia Cuzzoli e Lorenzo Lavia

Nata in Brasile nel 1821 e morta in Italia nel 1849, in soli 28 anni di vita Anita Garibaldi si è guadagnata la nomea di “eroina dei due mondi”. Accanto al marito Giuseppe, la cui fama l’ha forse oscurata per troppo tempo, Anita ha vissuto in prima persona e con caparbietà delle battaglie fondamentali della storia brasiliana prima e italiana poi.

La storia di una delle figure femminili più moderne dell’Ottocento non poteva essere raccontata tramite un canonico documentario: ecco perché il film di Luca Criscenti si prende ampi spazi di modernità tra interviste al presente, colloqui e confronti segreti, salti temporali e uno sguardo, in generale, unico.