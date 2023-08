I film da vedere al cinema questa settimana (17-23 agosto 2023)

Passato Ferragosto riparte anche l’estate del cinema, con le nuove uscite in sala da giovedì 17 agosto 2023. Dal primo film del DC Universe dedicato a Blue Beetle ai tradimenti-non tradimenti di Passages fino all’horror ricco di folklore malese Don’t Look at the Demon, scopriamo tutte le trame e i trailer dei titoli al cinema questa settimana.

Blue Beetle

di Angel Manuel Soto, con Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Susan Sarandon, Elpidia Carrillo, Raoul Trujillo e George Lopez

Dopo essersi laureato Jaime Reyes è tornato nella sua città natale, a Palmera City, ma le cose sono molto cambiate durante la sua assenza. Mentre cerca ancora il suo posto nel mondo, Jaime svolge dei lavori part-time, finché un giorno il destino gli fa trovare un misterioso pacco. Al suo interno c’è un’antica reliquia, lo Scarabeo, che si lega a lui unendosi simbioticamente al suo corpo. La nuova corazza iper-tecnologica e i suoi potenti poteri convincono Jaime a combattere il crimine per difendere la sua città, ma l’imprenditrice Victoria Kord vuole mettere le mani sullo Scarabeo.

Creato da Dan Garrett e “reinventato” da Steve Ditko, il supereroe Blue Beetle debutta sul grande schermo (il film era inizialmente previsto come esclusiva HBO Max) e nel DC Extended Universe con la prima pellicola che segue gli eventi di The Flash e il “reset” dell’intero DCU.

Passages

di Ira Sachs, con Franz Rogowski. Ben Whishaw e Adèle Exarchopoulos

Nell’ultimo giorno di riprese del suo nuovo film Tomas passa la notte con una donna, Agathe, verso cui prova un’attrazione eccitante e irresistibile. Il regista racconta tutto al marito Martin, con cui sta da moltissimi anni, confessandogli di voler provare questa nuova avventura sentimentale. Quando scopre che anche Martin ha una relazione extra-coniugale con un affascinante scrittore, però, torna sui propri passi, in un triangolo amoroso che farà soffrire tutti.

Presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival al Festival di Berlino 2023, il film di Ira Sachs viene trascinato dal suo protagonista Tomas e il suo interprete Franz Rogowski: fuori dalle ormai vecchie dinamiche di coppia, estraneo alle etichette e determinato in ciò che fa, ma anche irascibile ed egoista a tal punto da affossare gli altri, nessuno escluso.

Una stanza tutta per sé

di Matan Yair, con Gilad Lederman, Yarden Bar-Kochba, Dror Keren e Israel Bright

Uri ha 17 anni ed è alla caccia del suo posto nel mondo: seguendo le orme della sorella e del suo fidanzato, prova a entrare nell’esercito, ma l’errore del dire la verità costa caro al ragazzo. Uri rivela di condividere il letto e la stanza con la madre da anni, da quando il padre è andato via di casa e lei non riesce più a dormire nella camera coniugale. Il giovane dovrà quindi trovare una strada – e una stanza – per entrare nel mondo degli adulti.

Presentato al Jerusalem Film Festival 2023, il film di Yair mescola, rimescola e collega sentimenti, dall’amore filiale al disagio adolescenziale fino alle aspettative troppo alte che la vita impone, il tutto con una sceneggiatura mai banale e, a tratti, anche anticonformista.

Don’t Look at the Demon

di Brando Lee, con Jordan Belfi, Ashlyn Boots, Malin Crépin, Harris Dickinson e Fiona Dourif

Martha e Matty si sono appena trasferiti in una nuova casa che sembra essere infestata da spiriti maligni. Chiamano così la Skeleton Crew, la troupe di un programma televisivo statunitense dedicato al paranormale che si trova in Malesia a caccia di nuove storie. Quando la medium e star del programma Jules arriva nella loro abitazione nutre forti dubbi, dal momento che sembra di recente costruzione, difficilmente popolata da misteriose presenze. L’incubo sta solo per iniziare, e i giorni di riprese si trasformeranno in giornate di sangue.

Ispirato da fatti realmente accaduti, Don’t Look at the Demon mischia lo stampo hollywoodiano dell’horror alla cultura e al folklore della spiritualità malese, in un macabro quanto ben riuscito mix dall’atmosfera sempre intensa.

Il tricheco che voleva troppo

di Andrea Iervolino e Peter Nalli, con Lucilla

I Puffin, le pulcinelle di mare salite alla ribalta con Arctic e la web serie dedicata, tornano protagoniste di una nuova avventura. Tic, Tac, Didi e Pie devono infatti trasformarsi in supereroi dotati di superpoteri per difendere la loro Taigasville dal malvagio tricheco Otto von Walrus, che rischia di mettere a repentaglio l’intero ecosistema dell’Artico.