I film da vedere al cinema questa settimana (19-25 ottobre 2023)

La nuova settimana di cinema si apre all’insegna del ritorno di uno dei maestri della settima arte: Martin Scorsese, 80 anni, torna in sala con “Killers of the Flower Moon” insieme alle sue storiche “spalle” Leonardo Di Caprio e Robert De Niro, ma non mancano tante altre nuove uscite da non perdere. Scopriamo cosa andare a vedere al cinema attraverso trame e trailer di tutti i titoli.

Killers of the Flower Moon

Film di Martin Scorsese, con Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Jesse Plemons e Tantoo Cardina

Oklahoma, anni Venti. Reduce dalla Grande Guerra, Ernest Burhart e la moglie indiana Mollie vengono invitati dallo zio e si trasferiscono nella nativa Fairfax in cerca di fortuna. In questo terreno è stato infatti trovato del petrolio e la tribù indiana di Osage si sta arricchendo vertiginosamente, catturando l’attenzione dei “bianchi”. Nella zona prende piede una serie di omicidi sospetti, che sembrano mirare proprio ai “pellerossa” proprietari dell’oro nero e su cui la legge sembra voler chiudere un occhio.

Tratto dall’omonimo romanzo di Davi Grann, a sua volta ispirato a fatti realmente accaduti, il ritorno di un ottantenne ma più in forma che mai Martin Scorsese (sesta collaborazione con Di Caprio e decima con De Niro) è un’opera epica e intricata, che sfrutta tutti i generi per raccontare la tragedia degli omicidi di Osage.

Foto di famiglia

di Ryôta Nakano, con Kazunari Ninomiya e Jun Fubuki

Nella famiglia Asada tutti hanno sempre avuto un sogno nel cassetto: il fratello voleva essere un pilota di Formula 1, la madre una gangster della yakuza, il padre avrebbe voluto fare il pompiere. Da sempre visto come quello “controcorrente”, Masashi decide di realizzare il suo sogno e diventare fotografo, partendo proprio con un ritratto della sua famiglia. Nel 2011 la sua carriera inizia a ingranare e il successo sembra essere alle porte, ma il violento tsunami che si abbatte sul Giappone cambia le cose. Masashi inizia così ad andare di casa in casa a recuperare e raccogliere tutte le foto rimaste, l’unico ricordo che è sopravvissuto dei loro proprietari.

Ispirato alla biografia di un famoso fotografo giapponese, “Foto di famiglia” è un grande contenitore in grado di raccogliere perfettamente tutto: una prima metà spensierata dedicata ai sogni e all’amore, seguita da un brusco cambio segnato da una tragedia che fa rivedere le priorità e cambiare il proprio sguardo, senza però mai dimenticarsi di esorcizzare il dolore.

A passo d’uomo

di Denis Imbert, con Jean Dujardin e Anny Duperey

Scrittore appassionato di viaggi spericolati, Pierre conduce una vita dissoluta e dipendente dall’alcol. Una sera, dopo aver alzato nuovamente il gomito, decide di scalare la facciata di un albergo. La caduta gli sarà quasi fatale e, risvegliatosi dal coma, cambierà per sempre la sua vita. Pierre si ripromette infatti di attraversare la Francia a piedi, in diagonale, dal sud est fino alla Normandia, in un viaggio che segnerà la sua rinascita.

Adattamento dell’omonimo libro di Sylvain Tesson (che appare in un cameo e che attraversò effettivamente la Francia a piedi), il film di Denis Imbert racconta dolori e riflessioni di un cammino che si rivela una scoperta di sé stesso, di tutto ciò che si cela dietro la figura di uno scrittore di successo ma incapace di fare pace con la realtà e il proprio passato.

Me contro Te – Vacanze in Transilvania

di Gianluca Leuzzi, con Sofia Scalia e Luigi Calagna

I “Me contro Te” Sofì e Luì tornano al cinema con il quinto capitolo della loro saga sbanca-botteghini. Questa volta se la dovranno vedere con il Conte Dracula e la banda dei Malefici, che mirano a mettere le mani sul diamante che è in grado di oscurare il sole e distruggere il mondo. Budget e format da YouTube pressoché consolidato e trama più che lineare, i Me contro Te puntano sulla classica formula fatta di espressioni esagerate e personaggi-marionette per arrivare ai più piccoli, non fallendo mai.

Il canto del pavone

di Sanjeewa Pushpakumara, con Akalanka Prabashwara e Sabeetha Perera

In un piccolo villaggio dello Sri Lanka, dopo la morte dei genitori, Amila si sta prendendo cura dei due fratelli e delle due sorelle più piccole. A 19 anni decide di trasferirsi nella capitale Colombo e inizia a lavorare come operaio per una ditta edile. Il lavoro in cantiere non basta però per pagare il costoso intervento alla sorellina Inoka, che da tempo soffre di una malattia cardiaca. Il ragazzo decide così di rivolgersi a una donna invischiata nel traffico di neonati.

Insolita collaborazione tra Italia e Sri Lanka per una pellicola piena di riferimenti autobiografici del regista Pushpakumara (perdita dei genitori, villaggi rurali, etc.) e, allo stesso, un intenso spaccato della Sri Lanka moderno, dalla controversa situazione delle città in crescita senza freno ai traffici illegali di esseri umani.