I film da vedere al cinema questa settimana: arriva finalmente "Oppenheimer"

Si chiude l’estate del cinema, che riparte subito in pompa magna con tante grandi uscite. Arriva finalmente in Italia “Oppenheimer” di Cristopher Nolan dopo la battaglia ai botteghini americani con Barbie, ma non solo. Dal Disney “La casa dei fantasmi” ai nostrani “La bella estate” e “La lunga corsa” fino al ritorno insala del maestro dell’animazione del Sol Levante Hayao Miyazaki col suo film-testamento “Si Alza il vento” e tantissimi altri; scopriamo tutti i nuovi film al cinema questa settimana attraverso trame e trailer.

Oppenheimer

di Christopher Nolan, con Cillian Murph, Emily Blunt, Kenneth Branagh, Florence Pugh, Josh Hartnett, Matt Damon, Gary Oldman, Robert Downey Jr. e Rami Malek

Ebreo di origini tedesche, J. Robert Oppenheimer è cresciuto nella New York di inizio Novecento ed è un brillante studente di fisica. Negli anni prosegue gli studi in Europa fino a quando – rientrato in patria dopo una crisi d’identità – viene messo a capo del Progetto Manhattan. Convinti che la Germania sia al lavoro su un’arma nucleare, gli Stati Uniti danno infatti il via al progetto più segreto e pericoloso della storia e, dopo gli esperimenti nel deserto del New Mexico, è pronta la bomba atomica, l’arma più devastante di sempre, le cui terribili conseguenze continuano a farsi sentire ancora oggi. Il primo film biografico di Cristopher Nolan – in sala tre anni dopo Tenet – è anche il suo lavoro più lungo: tre ore di pellicola (letteralmente, essendo il film realizzato con la 70mm IMAX) che scorrono davanti agli occhi dello spettatore, catturandolo con quel magnetismo e quella circolarità tipica del regista. Il grande “rivale” di Barbie (negli USA sono usciti in contemporanea, dando vita al dualismo “Barbenheimer”) è arrivato finalmente in Italia e l’appuntamento al cinema è quasi obbligatorio per quest’opera maestosa e dal cast stellare.

La Casa dei Fantasmi

di Justin Simien, con Rosario Dawson, Owen Wilson, Chase W. Dillon, Lakeith Stanfield, Danny DeVito, Tiffany Haddish, Jared Leto, Winona Ryder, Dan Levy e Jamie Lee Curtis

Madre single, Gabbie ha deciso di iniziare una nuova vita con il figlio di 9 anni Travis e ha preso casa a New Orleans. La grande abitazione è costata sospettosamente poco, e infatti si rivela infestata da fantasmi. La donna contatta un prete, il quale a sua volta si rivolge a Ben, un eccentrico astrofisico finito ai margini della comunità scientifica per la sua invenzione – una macchina fotografica in grado di immortalare i fantasmi – la cui efficacia non è stata mai dimostrata. La strana compagnia si metterà così al lavoro per scacciare la maledizione dalla casa. Vent’anni dopo “The Haunted Mansion” con Eddie Murphy, torna al cinema un adattamento cinematografico dell’omonima attrazione di Disneyland inaugurata nel 1969. Un super-cast (da Danny De Vito a Owen Wilson fino a Winona Ryder, con Guillermo Del Toro tra gli sceneggiatori) dà vita a un film visivamente impattante e rivolto anche e soprattutto ai più piccoli.

La bella estate

di Laura Luchetti, con Yile Vianello, Deva Cassel, Nicolas Moupas e Alessandro Piavani

Torino, 1938. Ginia si è trasferita in città con il fratello e lavora in un come sarta in un atelier di moda: il futuro è pieno di possibilità e sogni, anche se inizia a incombere l’ombra della Seconda guerra mondiale. Durante l’estate la giovane conosce Amelia, una sensuale modella che le farà scoprire la Torino bohémien e la porterà ad aprirsi a nuovi piaceri. Indecisa sul da farsi, Ginia deve scegliere se adempiere ai propri doveri o lasciarsi andare. Liberamente tratta dall’omonima raccolta di romanzi brevi di Cesare Pavese, la terza opera di Laura Luchetti è un racconto di formazione al femminile ambientato in una Torino ancora fiorente prima dell’avvento della guerra, perfettamente incarnato dallo spensierato rapporto della protagonista con la sua nuova figura familiare.

La lunga corsa

di Andrea Magnani, con Adriano Tardiolo, Giovanni Calcagno, Gianluca Gobbi e Barbora Bobulova

Figlio di genitori entrambi condannati, Giacinto è nato e cresciuto in carcere, anche grazie alle cure del burbero capo delle guardie Jack. Quando, una volta adolescente, deve lasciare la prigione ed essere trasferito in una casa adottiva per orfani, il ragazzo fa di tutto per tornare a “casa”, dietro le sbarre, l’unico luogo che conosce e dove si trova a suo agio. Compiuti 18 anni, cerca subito di farsi arrestare, poi cercherà lavoro proprio come guardia penitenziaria, accanto a Jack. Il secondo lungometraggio di Andrea Magnani è il racconto di un protagonista complicato, indesiderato e disadattato, in un “viaggio” di formazione che di fatto non inizia mai, ma anzi cerca solo di rimanere in un luogo che rappresenta più di una casa.

Si alza il vento

di Hayao Miyazaki

di Hayao Miyazaki Jir? Horikoshi è solo un adolescente quando, dopo aver fatto un sogno in cui un aereo viene distrutto, decide di seguire le orme dell’ingegnere italiano Giovanni Caproni e dedicarsi alla progettazione e costruzione di aeroplani. Nel corso della sua vita, durante un terremoto, consocerà anche la giovane Naoko, con cui nascerà un amore speciale, ma che forse non potrà fare in tempo a vedere i sogni di Jir? realizzarsi. Il film-testamento spirituale e artistico del maestro Hayao Miyazaki contiene tutto ciò che il regista giapponese ha raccontato attraverso la poetica delle sue pellicole – uno su tutti il fascino e l’amore per il volo – ed è la perfetta conclusione dell’iniziativa “Un mondo di sogni animati” targata Lucky Red, che quest’estate ha riportato i capolavori della Studio Ghibli in sala.

Le altre uscite al cinema

In occasione dell’uscita del suo nuovo e attesisssimo “Oppenheimer”, torna al cinema anche l’opera prima di Cristopher Nolan: “Following”. In sala anche “Last film show” - viaggio alla scoperta della magia del cinema indiano attraverso gli occhi del piccolo Samay - e “Io sono tuo padre” - crudo quadro e denuncia della retorica militare e politica francese – oltre a “Come le tartarughe” di (e con) Monica Dugo e l’horror “Wolfkin”. Da non perdere anche “Rossosperanza”: il film di Annarita Zambrano racconta il viaggio-incubo di quattro ragazzi della fine degli anni Ottanta con i toni dell’horror, ma anche e soprattutto la loro inquietudine quasi malata.